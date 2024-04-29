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Войска РФ запустили ракеты на Миргород, - Воздушные силы

ракета,крилата

Днем 29 апреля российские оккупанты запустили ракеты в направлении Миргорода Полтавской области, сейчас фиксируется 2 вражеские цели, движущиеся на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета с северо-востока через Сумскую область, курс на Миргород", - говорится в сообщении.

"Еще одна ракета курсом на Миргород с востока", - впоследствии добавили ПС.

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Больше информации о попытке ракетной атаки на Миргород пока не известно.

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Миргород (60) ракеты (3549) Воздушные силы (2245) Полтавская область (1144)


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29.04.2024 12:54 Ответить
 
 