Війська РФ запустили ракети на Миргород, - Повітряні сили
Вдень 29 квітня російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області, наразі фіксується 2 ворожі цілі, що рухаються на місто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета з північного-сходу через Сумщину, курс на Миргород", - йдеться у повідомленні.
"Ще одна ракета курсом на Миргород зі сходу", - згодом додали ПС.
Більше інформації щодо спроби ракетної атаки на Миргород наразі не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Деніс Войцеховський
показати весь коментар29.04.2024 12:54 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль