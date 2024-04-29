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Війська РФ запустили ракети на Миргород, - Повітряні сили

ракета,крилата

Вдень 29 квітня російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області, наразі фіксується 2 ворожі цілі, що рухаються на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета з північного-сходу через Сумщину, курс на Миргород", - йдеться у повідомленні.

"Ще одна ракета курсом на Миргород зі сходу", - згодом додали ПС. 

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Більше інформації щодо спроби ракетної атаки на Миргород наразі не відомо.

Автор: 

Миргород (60) ракети (4001) Повітряні сили (2586) Полтавська область (1099)


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29.04.2024 12:54 Відповісти
 
 