Війська РФ запустили ракети на Миргород, - Повітряні сили

Вдень 29 квітня російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області, наразі фіксується 2 ворожі цілі, що рухаються на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета з північного-сходу через Сумщину, курс на Миргород", - йдеться у повідомленні.

"Ще одна ракета курсом на Миргород зі сходу", - згодом додали ПС.

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Більше інформації щодо спроби ракетної атаки на Миргород наразі не відомо.