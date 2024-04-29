Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники.
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Так, за прошедшие сутки получено подтверждение относительно потерь врага: стало меньше на 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 6 орудий;
- 2 миномёта;
- 15 единиц авто-бронетехники;
- 1 станция радиолокационной борьбы;
- 2 БпЛА "Мавик".
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