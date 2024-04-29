Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники.

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Так, за прошедшие сутки получено подтверждение относительно потерь врага: стало меньше на 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники, из них:

6 орудий;

2 миномёта;

15 единиц авто-бронетехники;

1 станция радиолокационной борьбы;

2 БпЛА "Мавик".

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