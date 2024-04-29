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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники.

знищення,ліквідація

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Так, за прошедшие сутки получено подтверждение относительно потерь врага: стало меньше на 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 6 орудий;
  • 2 миномёта;
  • 15 единиц авто-бронетехники;
  • 1 станция радиолокационной борьбы;
  • 2 БпЛА "Мавик".

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ликвидация (3473) уничтожение (6826) Силы обороны юга (295)


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