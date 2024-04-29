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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 118 окупантів та 26 одиниць озброєння й військової техніки

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом минулої доби отримано підтвердження щодо втрат ворога: стало менше на 118 окупантів і 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 6 гармат;
  • 2 міномети;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • 1 станція радіолокаційної боротьби;
  • 2 БпЛА "Mavic".

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