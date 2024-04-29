Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 118 окупантів та 26 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом минулої доби отримано підтвердження щодо втрат ворога: стало менше на 118 окупантів і 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 6 гармат;
- 2 міномети;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 станція радіолокаційної боротьби;
- 2 БпЛА "Mavic".
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