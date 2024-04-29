Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 118 окупантів та 26 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом минулої доби отримано підтвердження щодо втрат ворога: стало менше на 118 окупантів і 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

6 гармат;

2 міномети;

15 одиниць авто-бронетехніки;

1 станція радіолокаційної боротьби;

2 БпЛА "Mavic".

Також читайте: Окупанти не наважуються пропускати Кримським мостом потяги з пальним, - Сили оборони Півдня