В Харькове переименовали станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал"
Харьковские станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал" переименованы. Отныне они будут называться "Ярослава Мудрого" и "Вокзальная" соответственно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской совет.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Так, ст. м. "Пушкинская" теперь будет называться ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Южный вокзал" - ст. м. "Вокзальная"", - говорится в сообщении.
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Баба не зрозуміла натяку, і принесла лікарю, окрім справжніх сковорідок, ще й кілька каструль. Кажуть, ті каструлі по всьому кабінету літали. )))
Всему Харькову сердечный привет
але не поки не можу второпати.
у києві теж є вокзал "південний".
щоб усім кацапам гикалось, хто був на "Южном вокзале горАда Харькова" !
Що з такими дебілами робити ?
"Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь."
Якщо сторони світу відносно Києва - ОК. Але якщо відносно раші - то не ОК. Зрозуміти легко.