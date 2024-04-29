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В Харькове переименовали станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал"

Перейменована станція метро Пушкінська у Харкові, Ярослава Мудрого, Харків

Харьковские станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал" переименованы. Отныне они будут называться "Ярослава Мудрого" и "Вокзальная" соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской совет.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Так, ст. м. "Пушкинская" теперь будет называться ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Южный вокзал" - ст. м. "Вокзальная"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции метро "Площадь Украинских Героев" в Киеве установили новые буквы. ФОТО

Автор: 

Метрополитен (1014) переименования (739) Харьков (7449)


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Топ комментарии
+10
Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь.
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29.04.2024 18:15
+8
Сковороди.
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29.04.2024 18:11
+8
Якщо не розумієш - читай вище. Там розумні люди пишуть

"Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь."
Якщо сторони світу відносно Києва - ОК. Але якщо відносно раші - то не ОК. Зрозуміти легко.

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29.04.2024 19:39
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Харьковчане, а улицу Пушкинскую переименовали? На какое название?
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29.04.2024 17:54 Ответить
Сковороди.
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29.04.2024 18:11 Ответить
500 гривен теперь название?
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29.04.2024 18:14 Ответить
У нас колись випадок був. Дідові з села зробили операцію в районній лікарні. А баба запитала у лікаря, чим йому віддячити за це. Лікар мав своєрідний гумор, і сказав бабі, що дві сковороди вистачить (це було років з 15-20 тому).
Баба не зрозуміла натяку, і принесла лікарю, окрім справжніх сковорідок, ще й кілька каструль. Кажуть, ті каструлі по всьому кабінету літали. )))
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29.04.2024 18:42 Ответить
Давайте похлопаем в ладоши, и поблагодарим умнейших!
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29.04.2024 17:56 Ответить
Південний вокзал на Вокзальну, це прорив...
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29.04.2024 18:01 Ответить
Ты не в куГсе - там есть вокзал "Левада". Возможно поэтому Главный вокзал обозвали "Южным".
Всему Харькову сердечный привет
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29.04.2024 18:07 Ответить
Для вас знатоків історії це дійсно прорив мозку - чому царат залізницю яка веде з мацкви на Південь в Крим і Азов назвали Південою 🤣
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29.04.2024 18:23 Ответить
а чому Південний вокзал не підійшов? о, поки писала, здогадалась ))
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29.04.2024 18:01 Ответить
це звісно, питання харків'ян, наводити лад у своєму місті.
але не поки не можу второпати.
у києві теж є вокзал "південний".
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29.04.2024 18:07 Ответить
Південий, Южний тому що кацапський царат так назвав - кацапи через нього "на юга" їздили.
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29.04.2024 18:15 Ответить
тада ДА !

щоб усім кацапам гикалось, хто був на "Южном вокзале горАда Харькова" !
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29.04.2024 19:04 Ответить
Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь.
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29.04.2024 18:15 Ответить
В Полтаві є Полтава-Південна та Полтава-Київська. Тепер теж в черзі на перейменування? В Харкові три вокзали: Південний, Харків-Левада та Харків Слобідський (раніше Харків-Балашовський). Тільки Південний давно вже має назву Харків-Пасажирський. До речі, всі вокзали розташовані на одній лінії метро.
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29.04.2024 19:48 Ответить
А що в Одесі натовп неповнолітніх орав "на Х...на путіна" хлопцю, який попросив вимкнути срасійську музичку.
Що з такими дебілами робити ?
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29.04.2024 18:08 Ответить
Як харків'янин я ЗА, назва гарна що Ярослава Мудрого, бо над станцієй метро є такий ВУЗ, Вокзальна теж норм.
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29.04.2024 18:13 Ответить
Та, головне, вулиця - яка на перехресті має цю станцію.
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29.04.2024 18:16 Ответить
Подія же ж...
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29.04.2024 18:34 Ответить
Може харкiвчани вже i украiнською почали розмовляти?
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29.04.2024 18:42 Ответить
А в Одесі трухляве кодло відмовило ...залишились ********, сашки негритяшки, леви жирного, гагаріна...
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29.04.2024 18:53 Ответить
Бєдний Тєряхов...
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29.04.2024 18:54 Ответить
Вот уж не подумал бы, что после всех ракет, выпущенных русскими по Харькову, там ещё оставались названия, в честь эфиопского рифмоплёта ганнибала-пушкина.
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29.04.2024 18:59 Ответить
ну,все! скабєєва з глузду з'їде
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29.04.2024 19:11 Ответить
Південний вокзал... Ну, значить і Південний міст у Києві треба перейменувати, заодно і Північний. Не розумія, як Південь та Північ відносяться виключно до кацапії?
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29.04.2024 19:30 Ответить
Якщо не розумієш - читай вище. Там розумні люди пишуть

"Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь."
Якщо сторони світу відносно Києва - ОК. Але якщо відносно раші - то не ОК. Зрозуміти легко.

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29.04.2024 19:39 Ответить
До речі назву "Південна" отримала в1907р. До цього це були різні приватні залізниці.
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29.04.2024 19:53 Ответить
Не пам'ятаю як у Харкові, але наприклад у Дніпрі два вокзали - Центральний та Південний і ці назви логічно відображають їхню важливість та географію. Інша справа назва "Південна залізниця" цілком очевидно була прив'язана до географії російської імперії, в якій Харків вважався південним містом. Для України така назва була нонсенсом, але трималася 30 років.
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29.04.2024 19:44 Ответить
Мудрый - тоже рюрикович. Восстание против отца, набеги на Киев, узурпация киевкой власти. Братоубиственная война. Достойний старикашка.
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29.04.2024 19:57 Ответить
Ярослава Мудрого не було в лідерах опитувань. Зате поряд стоїть юридичний з такою ж назвою. Скоріш за все юристи таки продавили рішення.
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29.04.2024 20:06 Ответить
не знав що харькафф на півдні України
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29.04.2024 20:52 Ответить
На південь ат маскви. У цьому і суть цих географічних змін. Геть від Москви.
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29.04.2024 21:26 Ответить
нажаль ракетні бомбові удари їх нічого не вчать
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01.05.2024 13:26 Ответить
На карті це добре видно.
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29.04.2024 21:28 Ответить
 
 