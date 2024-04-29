В Харькове переименовали станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал"

Харьковские станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал" переименованы. Отныне они будут называться "Ярослава Мудрого" и "Вокзальная" соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской совет.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Так, ст. м. "Пушкинская" теперь будет называться ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Южный вокзал" - ст. м. "Вокзальная"", - говорится в сообщении.

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