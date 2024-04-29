У Харкові перейменували станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал"
Харківські станції метро "Пушкінська" і "Південний вокзал" перейменовано. Відтепер вони називатимуться "Ярослава Мудрого" та "Вокзальна" відповідно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська міська рада.
Зазначається, що відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов.
"Так, ст. м. "Пушкінська" тепер називатиметься ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Південний вокзал" - ст. м. "Вокзальна"", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Харьков Сумской
показати весь коментар29.04.2024 18:15
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар29.04.2024 18:11
+8 YU ST
показати весь коментар29.04.2024 19:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Баба не зрозуміла натяку, і принесла лікарю, окрім справжніх сковорідок, ще й кілька каструль. Кажуть, ті каструлі по всьому кабінету літали. )))
Всему Харькову сердечный привет
але не поки не можу второпати.
у києві теж є вокзал "південний".
щоб усім кацапам гикалось, хто був на "Южном вокзале горАда Харькова" !
Що з такими дебілами робити ?
"Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь."
Якщо сторони світу відносно Києва - ОК. Але якщо відносно раші - то не ОК. Зрозуміти легко.