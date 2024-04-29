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У Харкові перейменували станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал"

Перейменована станція метро Пушкінська у Харкові, Ярослава Мудрого, Харків

Харківські станції метро "Пушкінська" і "Південний вокзал" перейменовано. Відтепер вони називатимуться "Ярослава Мудрого" та "Вокзальна" відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська міська рада.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов.

"Так, ст. м. "Пушкінська" тепер називатиметься ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Південний вокзал" - ст. м. "Вокзальна"", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станції метро "Площа Українських Героїв" в Києві встановили нові літери. ФОТО

Автор: 

Метрополітен (1414) перейменування (584) Харків (5562)


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Топ коментарі
+10
Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь.
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29.04.2024 18:15
+8
Сковороди.
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29.04.2024 18:11
+8
Якщо не розумієш - читай вище. Там розумні люди пишуть

"Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь."
Якщо сторони світу відносно Києва - ОК. Але якщо відносно раші - то не ОК. Зрозуміти легко.

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29.04.2024 19:39
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Харьковчане, а улицу Пушкинскую переименовали? На какое название?
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29.04.2024 17:54 Відповісти
Сковороди.
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29.04.2024 18:11 Відповісти
500 гривен теперь название?
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29.04.2024 18:14 Відповісти
У нас колись випадок був. Дідові з села зробили операцію в районній лікарні. А баба запитала у лікаря, чим йому віддячити за це. Лікар мав своєрідний гумор, і сказав бабі, що дві сковороди вистачить (це було років з 15-20 тому).
Баба не зрозуміла натяку, і принесла лікарю, окрім справжніх сковорідок, ще й кілька каструль. Кажуть, ті каструлі по всьому кабінету літали. )))
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29.04.2024 18:42 Відповісти
Давайте похлопаем в ладоши, и поблагодарим умнейших!
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29.04.2024 17:56 Відповісти
Південний вокзал на Вокзальну, це прорив...
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29.04.2024 18:01 Відповісти
Ты не в куГсе - там есть вокзал "Левада". Возможно поэтому Главный вокзал обозвали "Южным".
Всему Харькову сердечный привет
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29.04.2024 18:07 Відповісти
Для вас знатоків історії це дійсно прорив мозку - чому царат залізницю яка веде з мацкви на Південь в Крим і Азов назвали Південою 🤣
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29.04.2024 18:23 Відповісти
а чому Південний вокзал не підійшов? о, поки писала, здогадалась ))
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29.04.2024 18:01 Відповісти
це звісно, питання харків'ян, наводити лад у своєму місті.
але не поки не можу второпати.
у києві теж є вокзал "південний".
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29.04.2024 18:07 Відповісти
Південий, Южний тому що кацапський царат так назвав - кацапи через нього "на юга" їздили.
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29.04.2024 18:15 Відповісти
тада ДА !

щоб усім кацапам гикалось, хто був на "Южном вокзале горАда Харькова" !
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29.04.2024 19:04 Відповісти
Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь.
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29.04.2024 18:15 Відповісти
В Полтаві є Полтава-Південна та Полтава-Київська. Тепер теж в черзі на перейменування? В Харкові три вокзали: Південний, Харків-Левада та Харків Слобідський (раніше Харків-Балашовський). Тільки Південний давно вже має назву Харків-Пасажирський. До речі, всі вокзали розташовані на одній лінії метро.
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29.04.2024 19:48 Відповісти
А що в Одесі натовп неповнолітніх орав "на Х...на путіна" хлопцю, який попросив вимкнути срасійську музичку.
Що з такими дебілами робити ?
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29.04.2024 18:08 Відповісти
Як харків'янин я ЗА, назва гарна що Ярослава Мудрого, бо над станцієй метро є такий ВУЗ, Вокзальна теж норм.
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29.04.2024 18:13 Відповісти
Та, головне, вулиця - яка на перехресті має цю станцію.
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29.04.2024 18:16 Відповісти
Подія же ж...
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29.04.2024 18:34 Відповісти
Може харкiвчани вже i украiнською почали розмовляти?
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29.04.2024 18:42 Відповісти
А в Одесі трухляве кодло відмовило ...залишились ********, сашки негритяшки, леви жирного, гагаріна...
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29.04.2024 18:53 Відповісти
Бєдний Тєряхов...
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29.04.2024 18:54 Відповісти
Вот уж не подумал бы, что после всех ракет, выпущенных русскими по Харькову, там ещё оставались названия, в честь эфиопского рифмоплёта ганнибала-пушкина.
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29.04.2024 18:59 Відповісти
ну,все! скабєєва з глузду з'їде
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29.04.2024 19:11 Відповісти
Південний вокзал... Ну, значить і Південний міст у Києві треба перейменувати, заодно і Північний. Не розумія, як Південь та Північ відносяться виключно до кацапії?
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29.04.2024 19:30 Відповісти
Якщо не розумієш - читай вище. Там розумні люди пишуть

"Тому що це - імперська назва. Залізниця півдня Російської імперії називалась Південною з центром в місті Харків. Вокзал був, відповідно, теж Південним - ворота на південь."
Якщо сторони світу відносно Києва - ОК. Але якщо відносно раші - то не ОК. Зрозуміти легко.

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29.04.2024 19:39 Відповісти
До речі назву "Південна" отримала в1907р. До цього це були різні приватні залізниці.
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29.04.2024 19:53 Відповісти
Не пам'ятаю як у Харкові, але наприклад у Дніпрі два вокзали - Центральний та Південний і ці назви логічно відображають їхню важливість та географію. Інша справа назва "Південна залізниця" цілком очевидно була прив'язана до географії російської імперії, в якій Харків вважався південним містом. Для України така назва була нонсенсом, але трималася 30 років.
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29.04.2024 19:44 Відповісти
Мудрый - тоже рюрикович. Восстание против отца, набеги на Киев, узурпация киевкой власти. Братоубиственная война. Достойний старикашка.
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29.04.2024 19:57 Відповісти
Ярослава Мудрого не було в лідерах опитувань. Зате поряд стоїть юридичний з такою ж назвою. Скоріш за все юристи таки продавили рішення.
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29.04.2024 20:06 Відповісти
не знав що харькафф на півдні України
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29.04.2024 20:52 Відповісти
На південь ат маскви. У цьому і суть цих географічних змін. Геть від Москви.
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29.04.2024 21:26 Відповісти
нажаль ракетні бомбові удари їх нічого не вчать
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01.05.2024 13:26 Відповісти
На карті це добре видно.
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29.04.2024 21:28 Відповісти
 
 