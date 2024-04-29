У Харкові перейменували станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал"

Харківські станції метро "Пушкінська" і "Південний вокзал" перейменовано. Відтепер вони називатимуться "Ярослава Мудрого" та "Вокзальна" відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська міська рада.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов.

"Так, ст. м. "Пушкінська" тепер називатиметься ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Південний вокзал" - ст. м. "Вокзальна"", - ідеться в повідомленні.

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