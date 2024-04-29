ВАКС приговорил к лишению свободы бывших руководителей "Запорожского электровозоремонтного завода"
ВАКС объявил приговор, которым бывший руководитель ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" и его заместитель признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 780 тыс. грн убытков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"29 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший руководитель ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (далее - ЧАО "ЗЭРЗ") и его заместитель признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 780 тыс. грн убытков, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.
Указанным лицам суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 17 тыс. грн.
Еще одному лицу - организатору преступления - суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 17 тыс. грн.
Приговор суда может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Детали дела
В конце 2014 года руководитель ЧАО "ЗЕРЗ" и его заместитель, действуя в сговоре с третьим лицом - организатором этого преступления - противоправным образом обеспечили победу связанного с последним частного общества в государственной закупке 30 колес для электровозов по определенной им общей цене 2,45 млн грн. В то же время установлено, что рыночная стоимость этих колес составляла лишь 1,01 млн грн, а излишне уплаченные ЧАО "ЗЕРЗ" на выполнение договора средства являются убытками, причиненными этому предприятию государственной формы собственности.
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СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.