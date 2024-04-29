ВАКС приговорил к лишению свободы бывших руководителей "Запорожского электровозоремонтного завода"

ВАКС объявил приговор, которым бывший руководитель ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" и его заместитель признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 780 тыс. грн убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



"29 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший руководитель ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (далее - ЧАО "ЗЭРЗ") и его заместитель признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 780 тыс. грн убытков, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.



Указанным лицам суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 17 тыс. грн.

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Еще одному лицу - организатору преступления - суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 17 тыс. грн.



Приговор суда может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.



Детали дела

В конце 2014 года руководитель ЧАО "ЗЕРЗ" и его заместитель, действуя в сговоре с третьим лицом - организатором этого преступления - противоправным образом обеспечили победу связанного с последним частного общества в государственной закупке 30 колес для электровозов по определенной им общей цене 2,45 млн грн. В то же время установлено, что рыночная стоимость этих колес составляла лишь 1,01 млн грн, а излишне уплаченные ЧАО "ЗЕРЗ" на выполнение договора средства являются убытками, причиненными этому предприятию государственной формы собственности.