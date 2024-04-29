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ВАКС засудив до позбавлення волі колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу"

суд

ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" та його заступника визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тис. грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"29 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" (далі – ПрАТ "ЗЕРЗ") та його заступника визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - ідеться в повідомленні.

Указаним особам суд призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.

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Ще одній особі – організатору злочину – суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Деталі справи:

Наприкінці 2014 року керівник ПрАТ "ЗЕРЗ" та його заступник, діючи у змові із третьою особою – організатором цього злочину, у протиправний спосіб забезпечили перемогу повʼязаного з останнім приватного товариства у державній закупівлі 30 коліс для електровозів за визначеною ним загальною ціною 2,45 млн грн. Водночас встановлено, що ринкова вартість цих коліс становила лише 1,01 млн грн, а надміру сплачені ПрАТ "ЗЕРЗ" на виконання договору кошти є збитками, заподіяними цьому підприємству державної форми власності.

Автор: 

вирок (1062) САП (2209) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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Треба красти мільярдами. Тоді точно не посадять.
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29.04.2024 19:40 Відповісти
Щось у мене з математикою негаразд.2,45 - 1,01=1,44, а нарахували 780 тисяч збитку.
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29.04.2024 19:50 Відповісти
може не все встигли сплатити
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30.04.2024 08:07 Відповісти
10 лет назад... Оперативно))). 780К - это максимум 10К баксов. 10 лет работали все спецслужбы, чтоб осудить директора предприятия и его зама на 5 лет за менее чем 10К баксов? Нормась. Эффективное действо.
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29.04.2024 19:54 Відповісти
17 тис гривень штраф, як же вони бідолахи виплатять його - суддя кровопийця якись
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29.04.2024 20:08 Відповісти
26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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29.04.2024 23:53 Відповісти
 
 