ВАКС засудив до позбавлення волі колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу"
ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" та його заступника визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тис. грн збитків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"29 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" (далі – ПрАТ "ЗЕРЗ") та його заступника визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - ідеться в повідомленні.
Указаним особам суд призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.
Ще одній особі – організатору злочину – суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.
Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Деталі справи:
Наприкінці 2014 року керівник ПрАТ "ЗЕРЗ" та його заступник, діючи у змові із третьою особою – організатором цього злочину, у протиправний спосіб забезпечили перемогу повʼязаного з останнім приватного товариства у державній закупівлі 30 коліс для електровозів за визначеною ним загальною ціною 2,45 млн грн. Водночас встановлено, що ринкова вартість цих коліс становила лише 1,01 млн грн, а надміру сплачені ПрАТ "ЗЕРЗ" на виконання договору кошти є збитками, заподіяними цьому підприємству державної форми власності.
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Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.