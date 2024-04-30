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Новости
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Красный Крест не будет приостанавливать деятельность российского отделения организации, невзирая на связи с Кремлем, - The Guardian

хрест,червоний

Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать членство российского Красного Креста, несмотря на возможные нарушения правил нейтралитета, которые были выявлены в результате расследования, проведенного группой международных СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что расследование выявило многочисленные нарушения устава Красного Креста российской организацией с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В материале говорится, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККП), объединяющая национальные общества, имеет право приостанавливать членство тех, кто нарушает принципы нейтралитета и независимости Красного Креста, и в прошлом году сделала это в отношении белорусского отделения.

В то же время, после четырехдневной встречи представителей МФКК в Женеве было принято решение не приостанавливать деятельность российского Красного Креста, а лишь создать надзорный орган и обратиться с просьбой "решить выявленные проблемы и предполагаемые нарушения" принципов добропорядочности.

Также читайте: Международная федерация Красного Креста превратилась в адвоката российских преступников, - Лубинец

Расследование, опубликованное в прошлом месяце группой изданий, включая Guardian, частично основывалось на ряде утечек кремлевских документов, свидетельствующих о планах финансирования филиалов Красного Креста на оккупированной украинской территории.

Также выяснилось, что руководители региональных отделений Красного Креста говорили о необходимости войны с "украинскими нацистами" и что работники Красного Креста в форме часто присутствовали на мероприятиях по военной подготовке для детей.

Ранее в этом году российский Красный Крест подписал меморандум о сотрудничестве с "Артеком", молодежным лагерем в аннексированном Крыму, куда были отправлены некоторые дети, депортированные из Украины. Руководитель "Артека" Константин Федоренко попал под санкции США и ЕС.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Международная федерация Красного Креста превратилась в адвоката российских преступников.

Автор: 

россия (95361) Красный Крест (440)


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Ну то може треба заборонити цю ганебну організацію бо давно чутки ходять про те що це все ширма для контрабанди наркотою та людьми, я вже мовчу як вони людей з Маріка викрадали
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30.04.2024 02:29 Ответить
російський Червоний Хрест - це оксюморон чистої води.
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30.04.2024 02:56 Ответить
Полумафиозная шарашка.
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30.04.2024 06:33 Ответить
Червоний Хрест (як і сьогоднішня ООН) перетворилися у "халявну кормушку" для нескінченної кількості чиновників та їх "челяді" що не мають стосунку до визначених власними статутами завдань Для них головне - не підтримання та відстоювання міжнародних домовленостей, які направлені для захисту людей та підтримання порядку на планеті, а звичайна "синекура", де можна безбідно жить на внески держав світу Тобто організація працює на на потреби людства, а "на саму себе" А Росія теж вносить туди грошові кошти! То як же ж можна "рубать руку дающую"?
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30.04.2024 07:13 Ответить
Червоний хрест, це як і мати Тереза, до благодійності має таке ж відношення, як морська свинка до моря чи свиней. Гроші, просто гроші
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30.04.2024 07:18 Ответить
На ньому можна ставити хрест
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30.04.2024 08:03 Ответить
"Вони" - є навідниками артилерії по цивільних👈
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30.04.2024 08:08 Ответить
Філія "Червоного хреста" в ********** є не тільки адвокатом, а й активним співучасником військових злочинів. Залишивши цю філію в складі світової організації Міжнародна Федерація "Червоного хреста" створила прецедент який повністю знищує засади гуманізму в діяльності федерації. Відтак сама організація стає фашистською і має припинити своє існування.
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30.04.2024 08:41 Ответить
Агентура в законі...
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30.04.2024 10:42 Ответить
 
 