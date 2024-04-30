Красный Крест не будет приостанавливать деятельность российского отделения организации, невзирая на связи с Кремлем, - The Guardian
Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать членство российского Красного Креста, несмотря на возможные нарушения правил нейтралитета, которые были выявлены в результате расследования, проведенного группой международных СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что расследование выявило многочисленные нарушения устава Красного Креста российской организацией с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В материале говорится, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККП), объединяющая национальные общества, имеет право приостанавливать членство тех, кто нарушает принципы нейтралитета и независимости Красного Креста, и в прошлом году сделала это в отношении белорусского отделения.
В то же время, после четырехдневной встречи представителей МФКК в Женеве было принято решение не приостанавливать деятельность российского Красного Креста, а лишь создать надзорный орган и обратиться с просьбой "решить выявленные проблемы и предполагаемые нарушения" принципов добропорядочности.
Расследование, опубликованное в прошлом месяце группой изданий, включая Guardian, частично основывалось на ряде утечек кремлевских документов, свидетельствующих о планах финансирования филиалов Красного Креста на оккупированной украинской территории.
Также выяснилось, что руководители региональных отделений Красного Креста говорили о необходимости войны с "украинскими нацистами" и что работники Красного Креста в форме часто присутствовали на мероприятиях по военной подготовке для детей.
Ранее в этом году российский Красный Крест подписал меморандум о сотрудничестве с "Артеком", молодежным лагерем в аннексированном Крыму, куда были отправлены некоторые дети, депортированные из Украины. Руководитель "Артека" Константин Федоренко попал под санкции США и ЕС.
Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Международная федерация Красного Креста превратилась в адвоката российских преступников.
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