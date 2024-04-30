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Червоний Хрест не призупинятиме діяльність російського відділення організації, попри зв’язки з Кремлем, - The Guardian

хрест,червоний

Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не призупиняти членство Російського Червоного Хреста, попри можливі порушення правил нейтралітету, які були виявлені в результаті розслідування, проведеного групою міжнародних ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Зазначається, що розслідування виявило численні порушення статуту Червоного Хреста російською організацією з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У матеріалі йдеться, що Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ), що об'єднує національні товариства, має право призупиняти членство тих, хто порушує принципи нейтралітету і незалежності Червоного Хреста, і минулого року зробила це щодо білоруського відділення.

Водночас після чотириденної зустрічі представників МФЧХ у Женеві було прийнято рішення не призупиняти діяльність Російського Червоного Хреста, а лише створити наглядовий орган і звернутися з проханням "вирішити виявлені проблеми і передбачувані порушення" принципів доброчесності.

Читайте: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Кринках

Розслідування, опубліковане минулого місяця групою видань, включаючи Guardian, частково ґрунтувалося на низці витоків кремлівських документів, які свідчать про плани фінансування філій Червоного Хреста на окупованій українській території.

Також з'ясувалося, що керівники регіональних відділень Червоного Хреста говорили про необхідність війни з "українськими нацистами" і що працівники Червоного Хреста у формі часто були присутні на заходах з військової підготовки для дітей.

Раніше цього року Російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з "Артеком", молодіжним табором в анексованому Криму, куди були відправлені деякі діти, депортовані з України. Керівник "Артеку" Костянтин Федоренко потрапив під санкції США та ЄС.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародна федерація Червоного Хреста перетворилася на адвоката російських злочинців

Автор: 

росія (64923) Червоний Хрест (402)


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Ну то може треба заборонити цю ганебну організацію бо давно чутки ходять про те що це все ширма для контрабанди наркотою та людьми, я вже мовчу як вони людей з Маріка викрадали
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30.04.2024 02:29 Відповісти
російський Червоний Хрест - це оксюморон чистої води.
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30.04.2024 02:56 Відповісти
Полумафиозная шарашка.
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30.04.2024 06:33 Відповісти
Червоний Хрест (як і сьогоднішня ООН) перетворилися у "халявну кормушку" для нескінченної кількості чиновників та їх "челяді" що не мають стосунку до визначених власними статутами завдань Для них головне - не підтримання та відстоювання міжнародних домовленостей, які направлені для захисту людей та підтримання порядку на планеті, а звичайна "синекура", де можна безбідно жить на внески держав світу Тобто організація працює на на потреби людства, а "на саму себе" А Росія теж вносить туди грошові кошти! То як же ж можна "рубать руку дающую"?
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30.04.2024 07:13 Відповісти
Червоний хрест, це як і мати Тереза, до благодійності має таке ж відношення, як морська свинка до моря чи свиней. Гроші, просто гроші
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30.04.2024 07:18 Відповісти
На ньому можна ставити хрест
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30.04.2024 08:03 Відповісти
"Вони" - є навідниками артилерії по цивільних👈
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30.04.2024 08:08 Відповісти
Філія "Червоного хреста" в ********** є не тільки адвокатом, а й активним співучасником військових злочинів. Залишивши цю філію в складі світової організації Міжнародна Федерація "Червоного хреста" створила прецедент який повністю знищує засади гуманізму в діяльності федерації. Відтак сама організація стає фашистською і має припинити своє існування.
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30.04.2024 08:41 Відповісти
Агентура в законі...
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30.04.2024 10:42 Відповісти
 
 