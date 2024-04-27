Міжнародна федерація Червоного Хреста перетворилася на адвоката російських злочинців, - Лубінець

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця намагається врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець написав у фейсбуці.

Лубінець нагадав, що раніше з’явилася інформація, що працівники Російського Червоного Хреста (РЧХ) розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами", а його президент має стосунок до однієї з "патріотичних" організацій РФ.

"Як Омбудсман України, я звернувся до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ), аби було проведене прозоре розслідування дій РЧХ, а у разі підтвердження цієї інформації – виключення РЧХ з федерації", - розповів омбудсман.

Лубінець повідомив, що на сайті МФЧХ з’явилася інформація щодо оцінки дій РЧХ.

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"По-перше, наявність РЧХ на тимчасово окупованих територіях України.

На сайті федерації йдеться, що РЧХ не має присутності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Проте жодного слова не сказано, що РЧХ діє на території Криму.

Адже, як відомо, РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України. По цьому факту відкрито кримінальне провадження, і ми вимагаємо засудження дій РЧХ. Бо вони злочинці!

По-друге, раніше медіа повідомляли, що РЧХ співпрацював з табором "Артек" в тимчасово окупованому Криму. А також йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей. Водночас у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що "партнерство РЧХ з табором "Артек" вимагає серйозного перегляду". Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти – потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін.

По-третє, "неупередженість" РЧХ. Перевірка показала, що деякі особи з РЧХ робили політичні заяви, які не відповідають принципам організації. Щодо керівника РЧХ (який, до речі, й підписав угоду з табором "Артек") йдеться, що він уже не причетний до політичних організацій в РФ. Проте вийти з організації, це одна справа, але чи може людина, яка пропагувала війну, змінити погляди?", - розповів Лубінець.

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Також, як зазначає омбудсман, федерації варто звернути увагу, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців РФ, а також підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні.

"Наразі заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи. Адже росіяни скоїли конкретні кримінальні злочини та продовжують використовувати ім'я міжнародної організації як прикриття за свої злочини", - наголосив Лубінець.

Повідомляється також, що надалі група федерації, яка створена для перевірки дій РЧХ, протягом найближчих 4-х місяців надасть свої висновки. Такі дії, на думку уповноваженого, з боку МФЧХ є прямим підіграванням агресії РФ.

"Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців", - підсумував Лубінець.

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