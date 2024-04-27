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Міжнародна федерація Червоного Хреста перетворилася на адвоката російських злочинців, - Лубінець

хрест,червоний

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця намагається врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець написав у фейсбуці.

Лубінець нагадав, що раніше з’явилася інформація, що працівники Російського Червоного Хреста (РЧХ) розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами", а його президент має стосунок до однієї з "патріотичних" організацій РФ.

"Як Омбудсман України, я звернувся до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ), аби було проведене прозоре розслідування дій РЧХ, а у разі підтвердження цієї інформації – виключення РЧХ з федерації", - розповів омбудсман.

Лубінець повідомив, що на сайті МФЧХ з’явилася інформація щодо оцінки дій РЧХ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, - омбудсман Лубінець

"По-перше, наявність РЧХ на тимчасово окупованих територіях України.

На сайті федерації йдеться, що РЧХ не має присутності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Проте жодного слова не сказано, що РЧХ діє на території Криму.

Адже, як відомо, РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України. По цьому факту відкрито кримінальне провадження, і ми вимагаємо засудження дій РЧХ. Бо вони злочинці!

По-друге, раніше медіа повідомляли, що РЧХ співпрацював з табором "Артек" в тимчасово окупованому Криму. А також йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей. Водночас у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що "партнерство РЧХ з табором "Артек" вимагає серйозного перегляду". Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти – потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін.

По-третє, "неупередженість" РЧХ. Перевірка показала, що деякі особи з РЧХ робили політичні заяви, які не відповідають принципам організації. Щодо керівника РЧХ (який, до речі, й підписав угоду з табором "Артек") йдеться, що він уже не причетний до політичних організацій в РФ. Проте вийти з організації, це одна справа, але чи може людина, яка пропагувала війну, змінити погляди?", - розповів Лубінець.

Також читайте: ООН та Червоний Хрест ігнорують відео, на якому росіяни використовують полонених як "живий щит", - Лубінець

Також, як зазначає омбудсман, федерації варто звернути увагу, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців РФ, а також підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні.

"Наразі заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи. Адже росіяни скоїли конкретні кримінальні злочини та продовжують використовувати ім'я міжнародної організації як прикриття за свої злочини", - наголосив Лубінець.

Повідомляється також, що надалі група федерації, яка створена для перевірки дій РЧХ, протягом найближчих 4-х місяців надасть свої висновки. Такі дії, на думку уповноваженого, з боку МФЧХ є прямим підіграванням агресії РФ.

"Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців", - підсумував Лубінець.

Читайте: Білоруський Червоний Хрест через участь у депортації українських дітей вигнали з міжнародної федерації Червоного Хреста

Автор: 

Червоний Хрест (402) Лубінець Дмитро (585)


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Топ коментарі
+18
Був такий Моріс Россель з швейцарського Червоного Хреста "Прославився" тим що побував в 1943 році в Аушвіці і написав звіт що там все добре і всі щасливі.
Сьогоднішній ЧХ нічим не кращий...
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27.04.2024 23:32
+12
ще одна безпорадна міжнародна організація анонімних імпотентів
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27.04.2024 23:20
+11
Все правильно він сказав.
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27.04.2024 23:24
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Все правильно він сказав.
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27.04.2024 23:24 Відповісти
Любінцю чим би не займатися, щоб н займатся. Крім власного піару гучними заявами, ВЛАСНИХ ДІЙ Лубінця як не було, так і нема. Це добра робота- ні буя не роби, не вилазь із телевізора і всі тобі будуть рукоплескати бо ти робиш гучні заяви і хейт розганяєш. А ще й гроші за це платять.
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27.04.2024 23:33 Відповісти
ти, звісно, робиш більше за нього...просто тебе ніхто не знає і нічого тобі не платить...ось тебе жаба і душить
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28.04.2024 17:23 Відповісти
Але тебе, троля подоляківського, вже знають всі. Тебе на " посилення" Лубінця кинули ?
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28.04.2024 18:54 Відповісти
Лайно вони і у червоному чи зеленому все одно лайно...
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27.04.2024 23:00 Відповісти
Чи буде якийсь результат із допису у фейсбуці?
Чи є взагалі якийсь результат у роботі Лубіньця?
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27.04.2024 23:02 Відповісти
Блін, те ж саме хотів запитати.
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27.04.2024 23:34 Відповісти
У розумних людей думки співпадають )
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28.04.2024 10:56 Відповісти
лубінець не просік що то організація Красного ***.
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27.04.2024 23:10 Відповісти
ще одна безпорадна міжнародна організація анонімних імпотентів
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27.04.2024 23:20 Відповісти
О ні. Це вони в росії українських полонених не вбачають. А в Україні дуже активно "переживають" за побутом і харчуванням російських полонених.
А адміністрації колоній залишають книжечки-інструкції як згідно міжнародного права правильно поводитись з військовополоненими. А книжечки-інструкції від Червоного Хреста на російській мові - мові окупанта. Це можна побачити на ютюб-каналі Золкіна.
Червоний Хрест показово демонструє неповагу до України і державної мови.
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27.04.2024 23:53 Відповісти
Так. А ще селяться в найкращих готелях і ні в чому собі не відмовляють. Боюсь вони і стукачі рашитські.
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28.04.2024 06:33 Відповісти
справа не в безпорадності...вони живуть за рахунок пожертв...от всяке лайно рашистське-арабське і викупило їхню совість
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28.04.2024 17:24 Відповісти
Був такий Моріс Россель з швейцарського Червоного Хреста "Прославився" тим що побував в 1943 році в Аушвіці і написав звіт що там все добре і всі щасливі.
Сьогоднішній ЧХ нічим не кращий...
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27.04.2024 23:32 Відповісти
Від нинішнього Червоного Хреста росіянськими портянками смердить за кілометр.
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28.04.2024 00:05 Відповісти
Бабло грязьпромовское смердит прежде всего.
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28.04.2024 00:31 Відповісти
Эта шарага была фальсификатором N1 на последних "выборах" в Беларуси.
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27.04.2024 23:40 Відповісти
на них в суд треба подавати, а не гнівні коменти в фб строчити. Тоді буде толк.
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28.04.2024 00:17 Відповісти
Так то ж відома історія -- червоний хрест завжди захищав кривавих дикунів : усі терорістичні угрупування : від ІДІЛу , до Аль-Каїди , від Хізбали до Хамасу ...

Чому так -- вони тупо бздять , бо критикувати ті інституції , що не відріжуть їм голови , або не звалтують дуже беспечно й навіть комфортно . Те ж саме це "лікарі без кордонів" . Ті , країни , які їм надають найкраїщі готелі , де до їх дуже толерантно ставляться -- на такі країни вони нападают .
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28.04.2024 01:53 Відповісти
Мені дуже цікаво, у скільки обійшлася облізлим миршавцям- мусковитам корупційна операція з покупки цієі міжнародноі / привласненоі мусковією організаціі?!
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28.04.2024 03:12 Відповісти
Червоний Хрест у Фінляндії виплачує біженцям з України 350€ на місяць й допомогають з житлом.
Чим допомогає Лубінець
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28.04.2024 04:07 Відповісти
Совок з голів так й не вийшов..... всіх міряють під одне й зразу "бірку" чіпляють.
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28.04.2024 04:08 Відповісти
У розенкрейцерав сваих бабок нет.
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28.04.2024 09:34 Відповісти
Міжнародна федерація Червоного Хреста перетворилася на адвоката російських злочинців.

Міжнародні організації - адвокати Кремля російських злочинців. ООНа, МАГАТЕ, .... і далі по списку.

І навіть папа з Риму.

В кожної контори адвокатської свій профіль і своя формула лукавства.

Чиновники всього світу стають в чергу за пособієм від Кремля. Це як страховка...
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28.04.2024 07:00 Відповісти
...,красный крест как и болота мацковии-ОСЬ ЗЛА...
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28.04.2024 07:03 Відповісти
Ночью враг атаковал Украину 4 «Шахедами» сбито 5 - сводка
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28.04.2024 07:49 Відповісти
Звичайно, ватному підору важко прочитати, що збито 4 Шахеди та 1 невідомої конструкції.
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28.04.2024 08:44 Відповісти
 
 