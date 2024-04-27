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Международная федерация Красного Креста превратилась в адвоката российских преступников, - Лубинец

хрест,червоний

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца пытается спасти имя и репутацию Российского Красного Креста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в фейсбуке.

Лубинец напомнил, что ранее появилась информация, что работники Российского Красного Креста (РКК) рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами", а его президент имеет отношение к одной из "патриотических" организаций РФ.

"Как омбудсман Украины я обратился в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), чтобы было проведено прозрачное расследование действий РКК, а в случае подтверждения этой информации - исключение РКК из федерации", - рассказал омбудсмен.

Лубинец сообщил, что на сайте МФКК появилась информация по оценке действий РКК.

Читайте также: Действия российского Красного Креста необходимо расследовать, - омбудсман Лубинец

"Во-первых, наличие РКК на временно оккупированных территориях Украины.

На сайте федерации говорится, что РКК не имеет присутствия в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Однако ни слова не сказано, что РКК действует на территории Крыма.

Ведь, как известно, РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины. По этому факту открыто уголовное производство, и мы требуем осуждения действий РКК. Потому что они преступники!

Во-вторых, ранее медиа сообщали, что РКК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму. А также говорилось о том, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей. В то же время в выводах федерации пока говорится только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят жалко: ведь когда есть факты - нужны действия, а не рассмотрение ситуации с разных сторон.

В-третьих, "беспристрастность" РКК. Проверка показала, что некоторые лица из РКК делали политические заявления, которые не соответствуют принципам организации. В отношении руководителя РКК (который, кстати, и подписал соглашение с лагерем "Артек") говорится, что он уже не причастен к политическим организациям в РФ. Однако выйти из организации, это одно дело, но может ли человек, который пропагандировал войну, изменить взгляды?" - рассказал Лубинец.

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Также, как отмечает омбудсмен, федерации стоит обратить внимание, что РКК собирал средства для семей мобилизованных и военнослужащих РФ, а также поддерживал кампании по мобилизации для войны в Украине.

"Сейчас заявление федерации выглядит как попытка спасти имя и репутацию Российского Красного Креста, а также только показывает бессилие и устарелость системы. Ведь россияне совершили конкретные уголовные преступления и продолжают использовать имя международной организации как прикрытие за свои преступления", - подчеркнул Лубинец.

Сообщается также, что в дальнейшем группа федерации, которая создана для проверки действий РКК, в течение ближайших 4-х месяцев предоставит свои выводы. Такие действия, по мнению уполномоченного, со стороны МФКК являются прямым подыгрыванием агрессии РФ.

"Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников", - подытожил Лубинец.

Читайте также: Оккупанты выдали российские паспорта 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, - Лубинец

Автор: 

Красный Крест (440) Лубинец Дмитрий (450)


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Топ комментарии
+18
Був такий Моріс Россель з швейцарського Червоного Хреста "Прославився" тим що побував в 1943 році в Аушвіці і написав звіт що там все добре і всі щасливі.
Сьогоднішній ЧХ нічим не кращий...
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27.04.2024 23:32
+12
ще одна безпорадна міжнародна організація анонімних імпотентів
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27.04.2024 23:20
+11
Все правильно він сказав.
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27.04.2024 23:24
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Все правильно він сказав.
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27.04.2024 23:24 Ответить
Любінцю чим би не займатися, щоб н займатся. Крім власного піару гучними заявами, ВЛАСНИХ ДІЙ Лубінця як не було, так і нема. Це добра робота- ні буя не роби, не вилазь із телевізора і всі тобі будуть рукоплескати бо ти робиш гучні заяви і хейт розганяєш. А ще й гроші за це платять.
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27.04.2024 23:33 Ответить
ти, звісно, робиш більше за нього...просто тебе ніхто не знає і нічого тобі не платить...ось тебе жаба і душить
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28.04.2024 17:23 Ответить
Але тебе, троля подоляківського, вже знають всі. Тебе на " посилення" Лубінця кинули ?
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28.04.2024 18:54 Ответить
Лайно вони і у червоному чи зеленому все одно лайно...
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27.04.2024 23:00 Ответить
Чи буде якийсь результат із допису у фейсбуці?
Чи є взагалі якийсь результат у роботі Лубіньця?
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27.04.2024 23:02 Ответить
Блін, те ж саме хотів запитати.
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27.04.2024 23:34 Ответить
У розумних людей думки співпадають )
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28.04.2024 10:56 Ответить
лубінець не просік що то організація Красного ***.
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27.04.2024 23:10 Ответить
ще одна безпорадна міжнародна організація анонімних імпотентів
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27.04.2024 23:20 Ответить
О ні. Це вони в росії українських полонених не вбачають. А в Україні дуже активно "переживають" за побутом і харчуванням російських полонених.
А адміністрації колоній залишають книжечки-інструкції як згідно міжнародного права правильно поводитись з військовополоненими. А книжечки-інструкції від Червоного Хреста на російській мові - мові окупанта. Це можна побачити на ютюб-каналі Золкіна.
Червоний Хрест показово демонструє неповагу до України і державної мови.
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27.04.2024 23:53 Ответить
Так. А ще селяться в найкращих готелях і ні в чому собі не відмовляють. Боюсь вони і стукачі рашитські.
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28.04.2024 06:33 Ответить
справа не в безпорадності...вони живуть за рахунок пожертв...от всяке лайно рашистське-арабське і викупило їхню совість
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28.04.2024 17:24 Ответить
Був такий Моріс Россель з швейцарського Червоного Хреста "Прославився" тим що побував в 1943 році в Аушвіці і написав звіт що там все добре і всі щасливі.
Сьогоднішній ЧХ нічим не кращий...
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27.04.2024 23:32 Ответить
Від нинішнього Червоного Хреста росіянськими портянками смердить за кілометр.
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28.04.2024 00:05 Ответить
Бабло грязьпромовское смердит прежде всего.
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28.04.2024 00:31 Ответить
Эта шарага была фальсификатором N1 на последних "выборах" в Беларуси.
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27.04.2024 23:40 Ответить
на них в суд треба подавати, а не гнівні коменти в фб строчити. Тоді буде толк.
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28.04.2024 00:17 Ответить
Так то ж відома історія -- червоний хрест завжди захищав кривавих дикунів : усі терорістичні угрупування : від ІДІЛу , до Аль-Каїди , від Хізбали до Хамасу ...

Чому так -- вони тупо бздять , бо критикувати ті інституції , що не відріжуть їм голови , або не звалтують дуже беспечно й навіть комфортно . Те ж саме це "лікарі без кордонів" . Ті , країни , які їм надають найкраїщі готелі , де до їх дуже толерантно ставляться -- на такі країни вони нападают .
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28.04.2024 01:53 Ответить
Мені дуже цікаво, у скільки обійшлася облізлим миршавцям- мусковитам корупційна операція з покупки цієі міжнародноі / привласненоі мусковією організаціі?!
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28.04.2024 03:12 Ответить
Червоний Хрест у Фінляндії виплачує біженцям з України 350€ на місяць й допомогають з житлом.
Чим допомогає Лубінець
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28.04.2024 04:07 Ответить
Совок з голів так й не вийшов..... всіх міряють під одне й зразу "бірку" чіпляють.
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28.04.2024 04:08 Ответить
У розенкрейцерав сваих бабок нет.
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28.04.2024 09:34 Ответить
Міжнародна федерація Червоного Хреста перетворилася на адвоката російських злочинців.

Міжнародні організації - адвокати Кремля російських злочинців. ООНа, МАГАТЕ, .... і далі по списку.

І навіть папа з Риму.

В кожної контори адвокатської свій профіль і своя формула лукавства.

Чиновники всього світу стають в чергу за пособієм від Кремля. Це як страховка...
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28.04.2024 07:00 Ответить
...,красный крест как и болота мацковии-ОСЬ ЗЛА...
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28.04.2024 07:03 Ответить
Ночью враг атаковал Украину 4 «Шахедами» сбито 5 - сводка
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28.04.2024 07:49 Ответить
Звичайно, ватному підору важко прочитати, що збито 4 Шахеди та 1 невідомої конструкції.
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28.04.2024 08:44 Ответить
 
 