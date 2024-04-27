Международная федерация Красного Креста превратилась в адвоката российских преступников, - Лубинец
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца пытается спасти имя и репутацию Российского Красного Креста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в фейсбуке.
Лубинец напомнил, что ранее появилась информация, что работники Российского Красного Креста (РКК) рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами", а его президент имеет отношение к одной из "патриотических" организаций РФ.
"Как омбудсман Украины я обратился в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), чтобы было проведено прозрачное расследование действий РКК, а в случае подтверждения этой информации - исключение РКК из федерации", - рассказал омбудсмен.
Лубинец сообщил, что на сайте МФКК появилась информация по оценке действий РКК.
"Во-первых, наличие РКК на временно оккупированных территориях Украины.
На сайте федерации говорится, что РКК не имеет присутствия в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Однако ни слова не сказано, что РКК действует на территории Крыма.
Ведь, как известно, РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины. По этому факту открыто уголовное производство, и мы требуем осуждения действий РКК. Потому что они преступники!
Во-вторых, ранее медиа сообщали, что РКК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму. А также говорилось о том, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей. В то же время в выводах федерации пока говорится только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят жалко: ведь когда есть факты - нужны действия, а не рассмотрение ситуации с разных сторон.
В-третьих, "беспристрастность" РКК. Проверка показала, что некоторые лица из РКК делали политические заявления, которые не соответствуют принципам организации. В отношении руководителя РКК (который, кстати, и подписал соглашение с лагерем "Артек") говорится, что он уже не причастен к политическим организациям в РФ. Однако выйти из организации, это одно дело, но может ли человек, который пропагандировал войну, изменить взгляды?" - рассказал Лубинец.
Также, как отмечает омбудсмен, федерации стоит обратить внимание, что РКК собирал средства для семей мобилизованных и военнослужащих РФ, а также поддерживал кампании по мобилизации для войны в Украине.
"Сейчас заявление федерации выглядит как попытка спасти имя и репутацию Российского Красного Креста, а также только показывает бессилие и устарелость системы. Ведь россияне совершили конкретные уголовные преступления и продолжают использовать имя международной организации как прикрытие за свои преступления", - подчеркнул Лубинец.
Сообщается также, что в дальнейшем группа федерации, которая создана для проверки действий РКК, в течение ближайших 4-х месяцев предоставит свои выводы. Такие действия, по мнению уполномоченного, со стороны МФКК являются прямым подыгрыванием агрессии РФ.
"Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников", - подытожил Лубинец.
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Чи є взагалі якийсь результат у роботі Лубіньця?
А адміністрації колоній залишають книжечки-інструкції як згідно міжнародного права правильно поводитись з військовополоненими. А книжечки-інструкції від Червоного Хреста на російській мові - мові окупанта. Це можна побачити на ютюб-каналі Золкіна.
Червоний Хрест показово демонструє неповагу до України і державної мови.
Сьогоднішній ЧХ нічим не кращий...
Чому так -- вони тупо бздять , бо критикувати ті інституції , що не відріжуть їм голови , або не звалтують дуже беспечно й навіть комфортно . Те ж саме це "лікарі без кордонів" . Ті , країни , які їм надають найкраїщі готелі , де до їх дуже толерантно ставляться -- на такі країни вони нападают .
Чим допомогає Лубінець
Міжнародні організації - адвокати Кремля російських злочинців. ООНа, МАГАТЕ, .... і далі по списку.
І навіть папа з Риму.
В кожної контори адвокатської свій профіль і своя формула лукавства.
Чиновники всього світу стають в чергу за пособієм від Кремля. Це як страховка...