Исландия одобрила долгосрочную политику поддержки Украины
Парламент Исландии принял резолюцию о помощи Украине на 2024-2028 годы.
Об этом сообщает МИД Исландии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения РФ в Украину", - заявила глава МИД страны Тордис Гильфадоттир.
По ее словам, именно поэтому Рейкьявик должен внести свой вклад в защиту Украины "решительным и конкретным образом".
"С этим предложением и соответствующим обязательством в бюджетном плане закладывается прочный фундамент для нашей целенаправленной поддержки Украины", - отметила министр.
Как отмечается, долгосрочная политика поддержки Киева направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановления в Украине.
Тордис Гильфадоттир представила правительству соответствующую программу 10 октября прошлого года. В то же время премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон представил ее на рассмотрение парламента 12 марта 2024 года.
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Да и сам факт правдивых речей тоже, пока "оон" набрало в рот врды