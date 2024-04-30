Украина планирует привлекать больше женщин к разминированию, - Свириденко

Украина стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.

Во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил она сказала: "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся в большем количестве операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов. Правительство рассматривает вопрос государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель".

По словам Свириденко, в контексте привлечения к профессиональному участию в противоминной деятельности необходимо уделять внимание представителям социальных категорий и групп, представляющих особый интерес государства. Правительство нацелено обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью путем привлечения к выполнению работ в сфере противоминной деятельности. Правительство надеется, что канадские партнеры присоединятся к созданию соответствующих программ по обучению в ПМД, в частности, для женщин.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений как разминирование. На данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", - добавила вице-премьер.

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