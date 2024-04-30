Украина планирует привлекать больше женщин к разминированию, - Свириденко
Украина стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.
Во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил она сказала: "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся в большем количестве операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов. Правительство рассматривает вопрос государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель".
По словам Свириденко, в контексте привлечения к профессиональному участию в противоминной деятельности необходимо уделять внимание представителям социальных категорий и групп, представляющих особый интерес государства. Правительство нацелено обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью путем привлечения к выполнению работ в сфере противоминной деятельности. Правительство надеется, что канадские партнеры присоединятся к созданию соответствующих программ по обучению в ПМД, в частности, для женщин.
"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений как разминирование. На данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", - добавила вице-премьер.
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А попереду - ця мантелепа - юліясвіріденко на Зє-леному горбоконику.
в здоровій українській сім'ї, завжди була і буде головною, жінка.
але ж імбецила свіриденко, розповідає, що багато українок або загине, або стане каліками, збираючи міни по полям по лісам?
оце, я розумію, фемінізм....
суцільний підступний матріархат!
Безугла - це український Жириновський. Як і покійний син росіянки та юриста, Безугла озвучує те, що влада бажає впровадити але не бажає озвучити через побоювання за рейтинг.
Ви ж обов'язково "заступите черту" через свою тупість - і тоді бійтеся.
Бійтеся УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ!