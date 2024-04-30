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Новости Война
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Украина планирует привлекать больше женщин к разминированию, - Свириденко

міна,міни,розмінування

Украина стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.

Во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил она сказала: "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся в большем количестве операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов. Правительство рассматривает вопрос государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель".

По словам Свириденко, в контексте привлечения к профессиональному участию в противоминной деятельности необходимо уделять внимание представителям социальных категорий и групп, представляющих особый интерес государства. Правительство нацелено обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью путем привлечения к выполнению работ в сфере противоминной деятельности. Правительство надеется, что канадские партнеры присоединятся к созданию соответствующих программ по обучению в ПМД, в частности, для женщин.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений как разминирование. На данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", - добавила вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сделала существенные шаги для реализации принципов гендерного равенства в ВСУ, - Минобороны

Автор: 

женщины (884) разминирование (711) Свириденко Юлия (122)


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Топ комментарии
+21
Добре, що ще до дітей не добралися. А загалом, замість жінок пропоную залучити до розмінування Квартал 95, Дизель-шоу, Мамахахатала, весь дружній колектив телемарафону і т.п. непотріб - як десь і помиляться. то це буде невелика втрата.
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30.04.2024 13:12
+8
А пленных кацапов на разминирование слабо?
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30.04.2024 13:14
+7
Де там феміністки? Ну і,котрі за рівноправ'я?
Ваш вихід на арену!
Прожектора і софіти направлені на вас!
А попереду - ця мантелепа - юліясвіріденко на Зє-леному горбоконику.
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30.04.2024 13:16
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Правила форума Совет форумчан
яких жінок??? ***, ну ладно нам фіг а не заміна, але жінки до чого на розмінування???? що вона вживає
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30.04.2024 13:10 Ответить
Потрібно щоб на розмінуванні було 60/40. 60% жінок і 40% дітей.
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30.04.2024 13:31 Ответить
Ті, хто проголосував за зеленського в 2019, в 2024 відправляв своїх дітей і жінок на розмінування.
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30.04.2024 13:47 Ответить
де вони взяли цю віце-прем"єрку,це отстой,хай сама бере міношукач і задрав дупу шукає міни ! жінка -це в першу чергу-матір !
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30.04.2024 14:18 Ответить
видно збереглась перед тим як таке ляпнути, ну а чого, собі броні наробили аж до цирку, інших можна)
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30.04.2024 14:31 Ответить
Добре, що ще до дітей не добралися. А загалом, замість жінок пропоную залучити до розмінування Квартал 95, Дизель-шоу, Мамахахатала, весь дружній колектив телемарафону і т.п. непотріб - як десь і помиляться. то це буде невелика втрата.
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30.04.2024 13:12 Ответить
Плюсую і підтримую на 200%
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30.04.2024 15:45 Ответить
А пленных кацапов на разминирование слабо?
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30.04.2024 13:14 Ответить
Краще ждунів-навідників...
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30.04.2024 13:16 Ответить
Можно даже без металлоискателей, пусть ногами разминирывают
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30.04.2024 13:17 Ответить
Де там феміністки? Ну і,котрі за рівноправ'я?
Ваш вихід на арену!
Прожектора і софіти направлені на вас!
А попереду - ця мантелепа - юліясвіріденко на Зє-леному горбоконику.
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30.04.2024 13:16 Ответить
Якщо це буде робити моя дружина, то розмінує вона тільки одну міну, першу. І бажано біля цього процесу не крутитись.
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30.04.2024 13:18 Ответить
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30.04.2024 13:19 Ответить
тобто, оця зелена дегенератка, розповідає, не про те, що в україні, історично, суцільний матріархат, і українкам не потрібно волати на кожному кроці, про всяку маячню?
в здоровій українській сім'ї, завжди була і буде головною, жінка.

але ж імбецила свіриденко, розповідає, що багато українок або загине, або стане каліками, збираючи міни по полям по лісам?

оце, я розумію, фемінізм....
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30.04.2024 13:23 Ответить
Не імбецила, а імбецилиня)) Жінка є головною лише у сім'ях підкаблучників, більшість жінок не ******* чоловіків, психологічно слабших за них.
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30.04.2024 16:23 Ответить
Так, третина вважає, що роль глави сім'ї дружини виконують на рівних підставах. Однак далеко не завжди у питанні визначення "хто головний?" присутній консенсус між жінками і чоловіками. Так, 58% чоловіків вважають себе главою сім'ї, тоді як тільки 39% жінок вважають "головою" свого чоловіка. Водночас, майже третина жінок вважає "головою" себе, тоді як з цим погодилися лише 10% чоловіків.
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30.04.2024 17:11 Ответить
Висновок: приблизно 60% жінок використовують хитрощі та маніпуляції для того, щоб фактично керувати сім'єю, але при цьому не нести відповідальности зі свої рішення. Чоловік у такій сім'ї виконує роль зіцпрєдсєдателя Фунта, який є формальним головою, нічого не вирішує, але за все несе відповідальність.
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30.04.2024 17:28 Ответить
я ж про те.
суцільний підступний матріархат!
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30.04.2024 17:31 Ответить
від "жєнщіни на трактор" до "жінки на розмінування!".
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30.04.2024 13:27 Ответить
Точніше, від "рівні права для жінок" до "рівні обов'язки для жінок". Це логічно (не кажу що це добре) витікає з політики фемінізму, і скоро жінки будуть служити як в Ізраїлі. Безугла вже тестує цю ідею на українській суспільній думці.
Безугла - це український Жириновський. Як і покійний син росіянки та юриста, Безугла озвучує те, що влада бажає впровадити але не бажає озвучити через побоювання за рейтинг.
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30.04.2024 16:32 Ответить
********** велика специвкиня по розмінуванню. нехай збирає свою зелену шоблу й валить з нею на мінні поля!
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30.04.2024 13:29 Ответить
Владонько рідна!
Ви ж обов'язково "заступите черту" через свою тупість - і тоді бійтеся.
Бійтеся УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ!
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30.04.2024 13:31 Ответить
А кого ж їм іще боятися, коли більшість чоловіків - підкаблучники?)
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30.04.2024 16:35 Ответить
Оце зелень відчебучила, напевно очолить першу роту особисто
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30.04.2024 13:43 Ответить
І де вони таких дурищ беруть? Цікаво чи вже всі помийки для підбору кадрів у органи влади обійшли чи ще лишився якийсь стратегічний запас?
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30.04.2024 14:00 Ответить
А менти чим займаються? Краще взяти попів з МП і на розмінування.
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30.04.2024 14:14 Ответить
жены чиновников пойдут в минерши- сынки на ноль в окопы, вот тогда и народ подтянется
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30.04.2024 14:16 Ответить
Це вже дно...песець і звіздець зеленої жаби яка прикрилась українською фамілією хоча ця пані не є українка а з народу вибраних...хер тобі курво а не наші жінки...руки самі тягнуться до ваших ший падлюки...
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30.04.2024 15:07 Ответить
Зелені сцуки дочекаються що нарід буде їх рвати на шматки...КОЛІЇВЩИНА...
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30.04.2024 15:08 Ответить
Ідіот. Свою матір, свекров своєї дружини відправляй.
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30.04.2024 16:02 Ответить
А що ви хотіли, після бронювання клоунів, мажорів та всіх інших критичних спеціалістів не вистачає кріпаків. Доведеться залучити ще й їхніх жінок.
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30.04.2024 15:50 Ответить
Іди, Зульфія, іди!
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30.04.2024 16:26 Ответить
"Кагда Каран пісали - мін нє била..."
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30.04.2024 16:36 Ответить
Ну шо ж .Ліха бєда начало... Начньом з Безмозглої,кримської жаби Богуцької та тієї жопатої ,що ділила дітей на повноцінних та не дуже...
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30.04.2024 18:14 Ответить
Безуглу на розмінування, як то кажуть гівно не тоне то у неї виликі шанси лишитися неускодженною
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30.04.2024 23:41 Ответить
Забула про верещук , в якої дуже великий досвід з розмінування
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30.04.2024 23:42 Ответить
 
 