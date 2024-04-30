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Україна планує залучати більше жінок до розмінування, - Свириденко

міна,міни,розмінування

Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявила віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл вона сказала: "Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель".

За словами Свириденко, в контексті залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави. Уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання у ПМД, зокрема, для жінок.

"Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування. На даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека". Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні", - додала віцепремєрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зробила суттєві кроки для реалізації принципів гендерної рівності в ЗСУ, - Міноборони

Автор: 

жінки (623) розмінування (987) Свириденко (308)


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Топ коментарі
+21
Добре, що ще до дітей не добралися. А загалом, замість жінок пропоную залучити до розмінування Квартал 95, Дизель-шоу, Мамахахатала, весь дружній колектив телемарафону і т.п. непотріб - як десь і помиляться. то це буде невелика втрата.
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30.04.2024 13:12
+8
А пленных кацапов на разминирование слабо?
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30.04.2024 13:14
+7
Де там феміністки? Ну і,котрі за рівноправ'я?
Ваш вихід на арену!
Прожектора і софіти направлені на вас!
А попереду - ця мантелепа - юліясвіріденко на Зє-леному горбоконику.
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30.04.2024 13:16
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яких жінок??? ***, ну ладно нам фіг а не заміна, але жінки до чого на розмінування???? що вона вживає
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30.04.2024 13:10 Відповісти
Потрібно щоб на розмінуванні було 60/40. 60% жінок і 40% дітей.
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30.04.2024 13:31 Відповісти
Ті, хто проголосував за зеленського в 2019, в 2024 відправляв своїх дітей і жінок на розмінування.
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30.04.2024 13:47 Відповісти
де вони взяли цю віце-прем"єрку,це отстой,хай сама бере міношукач і задрав дупу шукає міни ! жінка -це в першу чергу-матір !
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30.04.2024 14:18 Відповісти
видно збереглась перед тим як таке ляпнути, ну а чого, собі броні наробили аж до цирку, інших можна)
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30.04.2024 14:31 Відповісти
Добре, що ще до дітей не добралися. А загалом, замість жінок пропоную залучити до розмінування Квартал 95, Дизель-шоу, Мамахахатала, весь дружній колектив телемарафону і т.п. непотріб - як десь і помиляться. то це буде невелика втрата.
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30.04.2024 13:12 Відповісти
Плюсую і підтримую на 200%
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30.04.2024 15:45 Відповісти
А пленных кацапов на разминирование слабо?
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30.04.2024 13:14 Відповісти
Краще ждунів-навідників...
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30.04.2024 13:16 Відповісти
Можно даже без металлоискателей, пусть ногами разминирывают
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30.04.2024 13:17 Відповісти
Де там феміністки? Ну і,котрі за рівноправ'я?
Ваш вихід на арену!
Прожектора і софіти направлені на вас!
А попереду - ця мантелепа - юліясвіріденко на Зє-леному горбоконику.
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30.04.2024 13:16 Відповісти
Якщо це буде робити моя дружина, то розмінує вона тільки одну міну, першу. І бажано біля цього процесу не крутитись.
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30.04.2024 13:18 Відповісти
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30.04.2024 13:19 Відповісти
тобто, оця зелена дегенератка, розповідає, не про те, що в україні, історично, суцільний матріархат, і українкам не потрібно волати на кожному кроці, про всяку маячню?
в здоровій українській сім'ї, завжди була і буде головною, жінка.

але ж імбецила свіриденко, розповідає, що багато українок або загине, або стане каліками, збираючи міни по полям по лісам?

оце, я розумію, фемінізм....
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30.04.2024 13:23 Відповісти
Не імбецила, а імбецилиня)) Жінка є головною лише у сім'ях підкаблучників, більшість жінок не ******* чоловіків, психологічно слабших за них.
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30.04.2024 16:23 Відповісти
Так, третина вважає, що роль глави сім'ї дружини виконують на рівних підставах. Однак далеко не завжди у питанні визначення "хто головний?" присутній консенсус між жінками і чоловіками. Так, 58% чоловіків вважають себе главою сім'ї, тоді як тільки 39% жінок вважають "головою" свого чоловіка. Водночас, майже третина жінок вважає "головою" себе, тоді як з цим погодилися лише 10% чоловіків.
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30.04.2024 17:11 Відповісти
Висновок: приблизно 60% жінок використовують хитрощі та маніпуляції для того, щоб фактично керувати сім'єю, але при цьому не нести відповідальности зі свої рішення. Чоловік у такій сім'ї виконує роль зіцпрєдсєдателя Фунта, який є формальним головою, нічого не вирішує, але за все несе відповідальність.
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30.04.2024 17:28 Відповісти
я ж про те.
суцільний підступний матріархат!
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30.04.2024 17:31 Відповісти
від "жєнщіни на трактор" до "жінки на розмінування!".
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30.04.2024 13:27 Відповісти
Точніше, від "рівні права для жінок" до "рівні обов'язки для жінок". Це логічно (не кажу що це добре) витікає з політики фемінізму, і скоро жінки будуть служити як в Ізраїлі. Безугла вже тестує цю ідею на українській суспільній думці.
Безугла - це український Жириновський. Як і покійний син росіянки та юриста, Безугла озвучує те, що влада бажає впровадити але не бажає озвучити через побоювання за рейтинг.
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30.04.2024 16:32 Відповісти
********** велика специвкиня по розмінуванню. нехай збирає свою зелену шоблу й валить з нею на мінні поля!
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30.04.2024 13:29 Відповісти
Владонько рідна!
Ви ж обов'язково "заступите черту" через свою тупість - і тоді бійтеся.
Бійтеся УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ!
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30.04.2024 13:31 Відповісти
А кого ж їм іще боятися, коли більшість чоловіків - підкаблучники?)
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30.04.2024 16:35 Відповісти
Оце зелень відчебучила, напевно очолить першу роту особисто
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30.04.2024 13:43 Відповісти
І де вони таких дурищ беруть? Цікаво чи вже всі помийки для підбору кадрів у органи влади обійшли чи ще лишився якийсь стратегічний запас?
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30.04.2024 14:00 Відповісти
А менти чим займаються? Краще взяти попів з МП і на розмінування.
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30.04.2024 14:14 Відповісти
жены чиновников пойдут в минерши- сынки на ноль в окопы, вот тогда и народ подтянется
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30.04.2024 14:16 Відповісти
Це вже дно...песець і звіздець зеленої жаби яка прикрилась українською фамілією хоча ця пані не є українка а з народу вибраних...хер тобі курво а не наші жінки...руки самі тягнуться до ваших ший падлюки...
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30.04.2024 15:07 Відповісти
Зелені сцуки дочекаються що нарід буде їх рвати на шматки...КОЛІЇВЩИНА...
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30.04.2024 15:08 Відповісти
Ідіот. Свою матір, свекров своєї дружини відправляй.
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30.04.2024 16:02 Відповісти
А що ви хотіли, після бронювання клоунів, мажорів та всіх інших критичних спеціалістів не вистачає кріпаків. Доведеться залучити ще й їхніх жінок.
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30.04.2024 15:50 Відповісти
Іди, Зульфія, іди!
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30.04.2024 16:26 Відповісти
"Кагда Каран пісали - мін нє била..."
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30.04.2024 16:36 Відповісти
Ну шо ж .Ліха бєда начало... Начньом з Безмозглої,кримської жаби Богуцької та тієї жопатої ,що ділила дітей на повноцінних та не дуже...
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30.04.2024 18:14 Відповісти
Безуглу на розмінування, як то кажуть гівно не тоне то у неї виликі шанси лишитися неускодженною
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30.04.2024 23:41 Відповісти
Забула про верещук , в якої дуже великий досвід з розмінування
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30.04.2024 23:42 Відповісти
 
 