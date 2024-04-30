Україна планує залучати більше жінок до розмінування, - Свириденко

Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявила віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл вона сказала: "Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель".

За словами Свириденко, в контексті залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави. Уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання у ПМД, зокрема, для жінок.

"Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування. На даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека". Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні", - додала віцепремєрка.

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