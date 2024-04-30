Военнослужащие Серафим Гордиенко и Александр Меняйлов написали книгу о войне "Метаромантика. Кровь, степь и вечность"

В издательстве "Фолио" выходит книга "Метаромантика. Кровь, степь и вечность". Авторы произведения - военнослужащие Серафим Гордиенко и Александр Меняйлов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Авторы книги - украинские воины, комбатанты полномасштабной российско-украинской войны, объединенные принципами рыцарской чести, традициями казацкого духа, убежденные в большом будущем украинской нации. Через художественные образы и тексты они конструируют новейшее идейное и художественное направление - метаромантизм.

В собственном боевом опыте метаромантики фиксируют яркие этапы активных боевых действий и трансформируют их в художественное измерение", - говорится в аннотации к книге.

Читайте также: Названы лауреаты Шевченковской премии 2024 года. СПИСОК

"Два года Большой войны принесли Украине колоссальный объем материала, из которого будет сформирована Новая Украинская Культура. Ее начало - перед вами. Встречайте - МЕТАРОМАНТИКА: Кровь, степь и вечность. Книга, которая писалась сердцем и имеет свою душу", - отмечает один из авторов Серафим Гордиенко.