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Новости Война
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Военнослужащие Серафим Гордиенко и Александр Меняйлов написали книгу о войне "Метаромантика. Кровь, степь и вечность"

письменник Гордієнко

В издательстве "Фолио" выходит книга "Метаромантика. Кровь, степь и вечность". Авторы произведения - военнослужащие Серафим Гордиенко и Александр Меняйлов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Авторы книги - украинские воины, комбатанты полномасштабной российско-украинской войны, объединенные принципами рыцарской чести, традициями казацкого духа, убежденные в большом будущем украинской нации. Через художественные образы и тексты они конструируют новейшее идейное и художественное направление - метаромантизм.

В собственном боевом опыте метаромантики фиксируют яркие этапы активных боевых действий и трансформируют их в художественное измерение", - говорится в аннотации к книге.

книга Метаромантика

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"Два года Большой войны принесли Украине колоссальный объем материала, из которого будет сформирована Новая Украинская Культура. Ее начало - перед вами. Встречайте - МЕТАРОМАНТИКА: Кровь, степь и вечность. Книга, которая писалась сердцем и имеет свою душу", - отмечает один из авторов Серафим Гордиенко.

Автор: 

литература (286) военнослужащие (6099)


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А де можливо замовлення зробити, щоб купити, таку книгу??
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30.04.2024 20:22 Ответить
У видання є свій сайт..інетмагаз. folio.com.ua

Там багато цікавого.
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30.04.2024 20:25 Ответить
Отакі книжки треба вводити до програми старших класів. А не нєтлєнку Боневтіка Нев'@бєнного..
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30.04.2024 20:26 Ответить
Так. Дякую, замовив!
«Я пишаюся кожним воїном, який б'ється за Україну, кожним, хто вибрав битву замість утечі! Цей день наш, Україна належить нам: сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь і мужність!» (С)!!
Слава Лицарям України! Смерть московським вилупкам!
Україна переможе, але без отих, приблуд95 на посадах!!
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30.04.2024 20:30 Ответить
Які ж неймовірні молодці!! Обов'язково замовлю!!
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30.04.2024 20:45 Ответить
Замовив собі і в подарунок родичеві закордон.
Підтримуйте українське і українських творчих людей! Українська культура має жити, це важливо!
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30.04.2024 21:40 Ответить
 
 