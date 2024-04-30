Військовослужбовці Серафим Гордієнко та Олександр Мєняйлов написали книгу про війну "Метаромантика. Кров, степ і вічність"

У видавництві "Фоліо" виходить книга "Метаромантика. Кров, степ і вічність". Автори твору - військовослужбовці Серафим Гордієнко та Олександр Мєняйлов.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Автори книги — українські воїни, комбатанти повномасштабної російсько-української війни, об’єднані принципами лицарської честі, традиціями козацького духу, переконані у великому майбутньому української нації. Через художні образи і тексти вони конструюють новітній ідейний і художній напрям — метаромантизм.

У власному бойовому досвіді метаромантики фіксують найяскравіші етапи активних бойових дій і трансформують їх у художній вимір", - ідеться у анотації до книги.

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"Два роки Великої війни принесли Україні колосальний об'єм матеріалу, з якого буде сформована Нова Українська Культура. Її початок - перед Вами. Зустрічайте - МЕТАРОМАНТИКА: Кров, степ і вічність. Книга, що писалася серцем, і має свою душу", - зазначає один з авторів Серафим Гордієнко.