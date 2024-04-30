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Новини Війна
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Військовослужбовці Серафим Гордієнко та Олександр Мєняйлов написали книгу про війну "Метаромантика. Кров, степ і вічність"

письменник Гордієнко

У видавництві "Фоліо" виходить книга "Метаромантика. Кров, степ і вічність". Автори твору - військовослужбовці Серафим Гордієнко та Олександр Мєняйлов.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Автори книги — українські воїни, комбатанти повномасштабної російсько-української війни, об’єднані принципами лицарської честі, традиціями козацького духу, переконані у великому майбутньому української нації. Через художні образи і тексти вони конструюють новітній ідейний і художній напрям — метаромантизм.

У власному бойовому досвіді метаромантики фіксують найяскравіші етапи активних бойових дій і трансформують їх у художній вимір", - ідеться у анотації до книги.

книга Метаромантика

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"Два роки Великої війни принесли Україні колосальний об'єм матеріалу, з якого буде сформована Нова Українська Культура. Її початок - перед Вами. Зустрічайте - МЕТАРОМАНТИКА: Кров, степ і вічність. Книга, що писалася серцем, і має свою душу", - зазначає один з авторів Серафим Гордієнко.

Автор: 

література (96) військовослужбовці (4706)


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А де можливо замовлення зробити, щоб купити, таку книгу??
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30.04.2024 20:22 Відповісти
У видання є свій сайт..інетмагаз. folio.com.ua

Там багато цікавого.
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30.04.2024 20:25 Відповісти
Отакі книжки треба вводити до програми старших класів. А не нєтлєнку Боневтіка Нев'@бєнного..
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30.04.2024 20:26 Відповісти
Так. Дякую, замовив!
«Я пишаюся кожним воїном, який б'ється за Україну, кожним, хто вибрав битву замість утечі! Цей день наш, Україна належить нам: сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь і мужність!» (С)!!
Слава Лицарям України! Смерть московським вилупкам!
Україна переможе, але без отих, приблуд95 на посадах!!
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30.04.2024 20:30 Відповісти
Які ж неймовірні молодці!! Обов'язково замовлю!!
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30.04.2024 20:45 Відповісти
Замовив собі і в подарунок родичеві закордон.
Підтримуйте українське і українських творчих людей! Українська культура має жити, це важливо!
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30.04.2024 21:40 Відповісти
 
 