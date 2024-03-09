УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6796 відвідувачів онлайн
Новини
5 913 21

Названо лауреатів Шевченківської премії 2024 року. СПИСОК

шевченківська

У суботу, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік. Президент України Володимир Зеленський затвердив лауреатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України №143/2024, опублікований на сайті глави держави.

У 2024 році лауреатами премії у категорії "Література" стали:

  • Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка"
  • Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шевченківська премія-2024: Оголошено перелік фіналістів

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко стали лауреатами премії у категорії "Публіцистика, журналістика" за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

У категорії "Музичне мистецтво" відзначили:

  • артистку Джамалу за альбом Qirim;
  • композиторку Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

Читайте також: Зеленський призначив головою комітету Шевченківської премії ексміністра культури Нищука

Відзнака в категорії "Театральне мистецтво":

  • Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У категорії "Візуальні мистецтва" відзначили Андрія Єрмоленка за серію робіт "Ukrainian resistance ("Український опір").

"Установити на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.

Також читайте: Художник Кадан віддав кошти з Шевченківської премії ЗСУ та переселенцям із Маріуполя

Автор: 

мистецтво (140) культура (441) література (96) Шевченківська премія (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А ось ціх скотів шо нема у спіску.
показати весь коментар
09.03.2024 15:35 Відповісти
+15
Олекса🇺🇦ꑭ
@***************
·
17 год
Подивився щойно про суддю Бичкова (кандидат на суддю КСУ). ****!!!!!!! Наклав арешт на ресторан, який цого не обслужив. Як?!?!? Як ми хочемо побудувати Україну, якщо таку МРАЗЬ просто ДОПУСКАЮТЬ до конкурсу??? Вони ж берега поплутали, скоти такі. Ця країна приречена
показати весь коментар
09.03.2024 15:55 Відповісти
+8
А де єлдак і татаров? Чому у списках немає куми Херпіду кравець і орденоносців "лисого" та пікалова? Де загубився тамбовський вовк? А куди подівся дружбан горбунов і журналіст ткач? Якісь неподобства, вони страються, стараються, а їх Херпіду не замітив.
показати весь коментар
09.03.2024 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще і 95 квартал повним составом!
показати весь коментар
09.03.2024 15:34 Відповісти
А ось ціх скотів шо нема у спіску.
показати весь коментар
09.03.2024 15:35 Відповісти
І Бузіни...
показати весь коментар
09.03.2024 16:04 Відповісти
Тому 3,14-ра жиріновській в Пеклі це, ну як воно, ну ото чім вони займаються, аааа - шпілі-вілі робить, а тушку вже хробаки догризли.
показати весь коментар
09.03.2024 16:22 Відповісти
Якщо грошей немеряно, то чомуб ні. А війна військове забезпечення то таке..
показати весь коментар
09.03.2024 15:40 Відповісти
Ой, які ж відомі та популярні люди...широко відомі у вузьких колах тих, хто призначає лауреатів!
показати весь коментар
09.03.2024 15:42 Відповісти
Ви не знаєте Єрмоленка? Погугліть.
показати весь коментар
09.03.2024 15:50 Відповісти
Лазуткін і Ярина Чорногуз - відомі в літературному колі. Крім того, і Дмитро, і Ярина є діючими військовими! Малолєтка - добре відомий фотограф, який робив фоторепортажі з Маріуполя, що стали відомими на весь світ.

Тому не варто розвішувати ярлики, ніби ці нагороди вручили якимось "кварталівцям", це абсолютно не відповідає дійсності!
показати весь коментар
09.03.2024 19:22 Відповісти
А Монатіка ? Що знов забули?
показати весь коментар
09.03.2024 15:48 Відповісти
цих лауреатів призначає не офіс, а поважні справжні представники української культури.
Зе мусить тільки підписати призначення лауреатами.
Хоча, Зе може вийобнутися... наприклад, минулого року відмовився підписувати указ, де фігурував Портников. Але всео-дно через три місяці (в червні) підписав, нікуди не дівся, йому "моргало виколю" влаштували...
показати весь коментар
09.03.2024 16:16 Відповісти
Тільки Портніков тріііішечки змінився.
показати весь коментар
09.03.2024 16:28 Відповісти
Олекса🇺🇦ꑭ
@***************
·
17 год
Подивився щойно про суддю Бичкова (кандидат на суддю КСУ). ****!!!!!!! Наклав арешт на ресторан, який цого не обслужив. Як?!?!? Як ми хочемо побудувати Україну, якщо таку МРАЗЬ просто ДОПУСКАЮТЬ до конкурсу??? Вони ж берега поплутали, скоти такі. Ця країна приречена
показати весь коментар
09.03.2024 15:55 Відповісти
А де єлдак і татаров? Чому у списках немає куми Херпіду кравець і орденоносців "лисого" та пікалова? Де загубився тамбовський вовк? А куди подівся дружбан горбунов і журналіст ткач? Якісь неподобства, вони страються, стараються, а їх Херпіду не замітив.
показати весь коментар
09.03.2024 16:12 Відповісти
Вирішили у цьому році не нагнітати обстановку. А раптом вибори? А потім надолужать, у людей все одно пам'ять коротка.
показати весь коментар
09.03.2024 16:31 Відповісти
Міг би преміювати персонального пенсіонера папу Сашу і маму Ріму в категоріі "Нахрєна ми встрєтілісь?".
показати весь коментар
09.03.2024 16:29 Відповісти
В дурдоме все стабильно. Пьяные хирург и медсестра по ошибке отрезали мужику ногу и с кулаками набросились на зятя Видео тут - https://t.me/frontline_news_ua
показати весь коментар
09.03.2024 16:34 Відповісти
Так, я де найкращий інтернет-пістун??? Де моя нагорода??)
показати весь коментар
09.03.2024 16:38 Відповісти
Звернися до д'єрмака! Він офісний ''рєшала''
показати весь коментар
09.03.2024 17:02 Відповісти
Сьогодні 210-річча від дня народження головного українця. Вже пройшов день, а зепідр навіть квіти не поклав. Певно взападло цьому пєтуху кремля мати щось спільне з українцями, коли у лєнки 8-марта ще не гуляють у Туреччині
показати весь коментар
09.03.2024 17:07 Відповісти
Йому після Одеси дуже ссикотно. Знов буде в бункері мівіну жерти. І плакать
показати весь коментар
09.03.2024 17:57 Відповісти
Який хєрант сидить, такі й вітання від нього та його шобли, Українцям щодо Дня народження Великого Кобзаря!
Він саму книгу «Кобзар» у руках і не тримав… Томі, як сам казав, Я ваш вирок… Кривавий.
показати весь коментар
09.03.2024 19:07 Відповісти
 
 