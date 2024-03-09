Названо лауреатів Шевченківської премії 2024 року. СПИСОК
У суботу, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік. Президент України Володимир Зеленський затвердив лауреатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України №143/2024, опублікований на сайті глави держави.
У 2024 році лауреатами премії у категорії "Література" стали:
- Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка"
- Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]".
Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко стали лауреатами премії у категорії "Публіцистика, журналістика" за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").
У категорії "Музичне мистецтво" відзначили:
- артистку Джамалу за альбом Qirim;
- композиторку Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.
Відзнака в категорії "Театральне мистецтво":
- Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
У категорії "Візуальні мистецтва" відзначили Андрія Єрмоленка за серію робіт "Ukrainian resistance ("Український опір").
"Установити на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому не варто розвішувати ярлики, ніби ці нагороди вручили якимось "кварталівцям", це абсолютно не відповідає дійсності!
Зе мусить тільки підписати призначення лауреатами.
Хоча, Зе може вийобнутися... наприклад, минулого року відмовився підписувати указ, де фігурував Портников. Але всео-дно через три місяці (в червні) підписав, нікуди не дівся, йому "моргало виколю" влаштували...
@***************
·
17 год
Подивився щойно про суддю Бичкова (кандидат на суддю КСУ). ****!!!!!!! Наклав арешт на ресторан, який цого не обслужив. Як?!?!? Як ми хочемо побудувати Україну, якщо таку МРАЗЬ просто ДОПУСКАЮТЬ до конкурсу??? Вони ж берега поплутали, скоти такі. Ця країна приречена
Він саму книгу «Кобзар» у руках і не тримав… Томі, як сам казав, Я ваш вирок… Кривавий.