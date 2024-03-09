Названо лауреатів Шевченківської премії 2024 року. СПИСОК

У суботу, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік. Президент України Володимир Зеленський затвердив лауреатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України №143/2024, опублікований на сайті глави держави.

У 2024 році лауреатами премії у категорії "Література" стали:

Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка"

Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]".

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко стали лауреатами премії у категорії "Публіцистика, журналістика" за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

У категорії "Музичне мистецтво" відзначили:

артистку Джамалу за альбом Qirim;

композиторку Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

Відзнака в категорії "Театральне мистецтво":

Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У категорії "Візуальні мистецтва" відзначили Андрія Єрмоленка за серію робіт "Ukrainian resistance ("Український опір").

"Установити на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.

