Названы лауреаты Шевченковской премии 2024 года. СПИСОК
В субботу, 9 марта, объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил лауреатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента №143/2024, опубликованный на сайте главы государства.
В 2024 году лауреатами премии в категории "Литература" стали:
- Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка"
- Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутності]".
Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко стали лауреатами премии в категории "Публицистика, журналистика" за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").
В категории "Музыкальное искусство" отметили:
- артистку Джамалу за альбом Qirim;
- композитора Кармеллу Цепколенко за кантаты "Читаючи історію" по поэзии Оксаны Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.
Отличие в категории "Театральное искусство":
- Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
В категории "Визуальные искусства" отметили Андрея Ермоленко за серию работ "Ukrainian resistance ("Украинское сопротивление").
"Установить на 2024 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 429 тысяч гривен каждая", – говорится в указе.
Тому не варто розвішувати ярлики, ніби ці нагороди вручили якимось "кварталівцям", це абсолютно не відповідає дійсності!
Зе мусить тільки підписати призначення лауреатами.
Хоча, Зе може вийобнутися... наприклад, минулого року відмовився підписувати указ, де фігурував Портников. Але всео-дно через три місяці (в червні) підписав, нікуди не дівся, йому "моргало виколю" влаштували...
@***************
·
17 год
Подивився щойно про суддю Бичкова (кандидат на суддю КСУ). ****!!!!!!! Наклав арешт на ресторан, який цого не обслужив. Як?!?!? Як ми хочемо побудувати Україну, якщо таку МРАЗЬ просто ДОПУСКАЮТЬ до конкурсу??? Вони ж берега поплутали, скоти такі. Ця країна приречена
Він саму книгу «Кобзар» у руках і не тримав… Томі, як сам казав, Я ваш вирок… Кривавий.