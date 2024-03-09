Названы лауреаты Шевченковской премии 2024 года. СПИСОК

В субботу, 9 марта, объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил лауреатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента №143/2024, опубликованный на сайте главы государства.

В 2024 году лауреатами премии в категории "Литература" стали:

Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка"

Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутності]".

Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко стали лауреатами премии в категории "Публицистика, журналистика" за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").

В категории "Музыкальное искусство" отметили:

артистку Джамалу за альбом Qirim;

композитора Кармеллу Цепколенко за кантаты "Читаючи історію" по поэзии Оксаны Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.

Отличие в категории "Театральное искусство":

Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В категории "Визуальные искусства" отметили Андрея Ермоленко за серию работ "Ukrainian resistance ("Украинское сопротивление").

"Установить на 2024 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 429 тысяч гривен каждая", – говорится в указе.

