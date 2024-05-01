В США разбился военный истребитель F-16: в третий раз за полгода

30 апреля возле авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16 Военно-воздушных сил США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет телеканал Fox News.

Инцидент произошел около 11:50 по местному времени 30 апреля вблизи национального парка White Sands.

По данным телеканала, на борту истребителя был только пилот, который смог катапультироваться. Пилота доставили в больницу, где его состояние признали удовлетворительным и впоследствии отпустили домой.

Представители местной власти призвали не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые были на борту самолета. Часть территории парка закрыта для посещения.

Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы. Телеканал Fox News отметил, что это уже третья авария истребителей F-16 за последние полгода.

Характеристики F-16

Истребитель F-16 - легкий многоцелевой истребитель Соединенных Штатов четвертого поколения. Первый самолет был создан 48 лет назад. Сейчас он до сих пор является основой воздушных сил разных стран мира. Истребитель F-16 постоянно модернизируют, поэтому появляются новые модели самолета.

F-16 довольно легкий и дешевый в обслуживании. Особенно, если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Стоимость одного летного часа современных версий F-16 и F15E - $8000-15000 и $27000 соответственно.

длина - 15,03 м;

высота - 5,09 м;

размах крыла - 9,45 м (с ракетами - 10,0 м);

масса с двигателем F100 - 8 910/9 358 кг, с двигателем F110 - 9 017/9 466 кг;

максимальная скорость - 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;

экипаж - 1 человек (в некоторых модификациях 2).

Вооружение истребителя:

стрелково-пушечное: 1×20-мм шестиствольная пушка M61A1 (боезапас - 511 снарядов);

ракеты воздух-воздух - AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракеты воздух-поверхность - 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

корректируемые бомбы - 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

корректируемые кассетные бомбы - CBU-103, CBU-104, CBU-105;

свободнопадающие бомбы - Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

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