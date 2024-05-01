В США разбился военный истребитель F-16: в третий раз за полгода
30 апреля возле авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16 Военно-воздушных сил США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет телеканал Fox News.
Инцидент произошел около 11:50 по местному времени 30 апреля вблизи национального парка White Sands.
По данным телеканала, на борту истребителя был только пилот, который смог катапультироваться. Пилота доставили в больницу, где его состояние признали удовлетворительным и впоследствии отпустили домой.
Представители местной власти призвали не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые были на борту самолета. Часть территории парка закрыта для посещения.
Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы. Телеканал Fox News отметил, что это уже третья авария истребителей F-16 за последние полгода.
Характеристики F-16
Истребитель F-16 - легкий многоцелевой истребитель Соединенных Штатов четвертого поколения. Первый самолет был создан 48 лет назад. Сейчас он до сих пор является основой воздушных сил разных стран мира. Истребитель F-16 постоянно модернизируют, поэтому появляются новые модели самолета.
F-16 довольно легкий и дешевый в обслуживании. Особенно, если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Стоимость одного летного часа современных версий F-16 и F15E - $8000-15000 и $27000 соответственно.
- длина - 15,03 м;
- высота - 5,09 м;
- размах крыла - 9,45 м (с ракетами - 10,0 м);
- масса с двигателем F100 - 8 910/9 358 кг, с двигателем F110 - 9 017/9 466 кг;
- максимальная скорость - 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;
- экипаж - 1 человек (в некоторых модификациях 2).
Вооружение истребителя:
- стрелково-пушечное: 1×20-мм шестиствольная пушка M61A1 (боезапас - 511 снарядов);
- ракеты воздух-воздух - AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
- ракеты воздух-поверхность - 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
- корректируемые бомбы - 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
- корректируемые кассетные бомбы - CBU-103, CBU-104, CBU-105;
- свободнопадающие бомбы - Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.
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І цей злив не перший раз. То місце знаходження чогось відкриють (з фото і відео, тільки координат не вистачає), то антиукраїнський фейк викладуть (а то й кілька за добу), ще й раніш за всіх...
В мене таке почуття, що Цензор вже багато років невпинно працює на розвідку рф.
Чи, можливо, ви забули оті селфі Притули на Яворівському полігоні? Цензор чи не першим запостив цю новину: "Вау! Наші хлопці готуються!" А потім прилетіло... А Мар'янка безумна на фоні актуальної бойової карти? Не пам'ятаєте? А мені фейсбучок напам'ятав. Те, що мені і так не забути...
А оці "воєні іксперди", що минулої весни оголосили УСІ можливі варіанти нашого "контрнаступу", що воякам вже і податися було нема куди - усе обсмоктали! І по-перше, на Цензорі!
Отак і живемо - головний редактор життям ризикує під пулями та ракетами, а його підлеглі на нього ворога наводять. ЗА ВПОДОБАЙКИ!!!