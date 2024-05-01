У США розбився військовий винищувач F-16: втретє за пів року
30 квітня біля авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 Військово-повітряних сил США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеканал Fox News.
Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands.
За даними телеканалу, на борту винищувача був лише пілот, який зміг катапультуватися. Пілота доставили до лікарні, де його стан визнали задовільним і згодом відпустили додому.
Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.
Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи. Телеканал Fox News зауважив, що це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.
Характеристики F-16
Винищувач F-16 — легкий багатоцільовий винищувач Сполучених Штатів четвертого покоління. Перший літак було створено 48 років тому. Зараз він досі є основою повітряних сил різних країн світу. Винищувач F-16 постійно модернізують, тому з’являються нові моделі літака.
F-16 доволі легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить $8000-15000 та $27000 відповідно.
- довжина - 15,03 м;
- висота - 5,09 м;
- розмах крила - 9,45 м (з ракетами - 10,0 м);
- маса з двигуном F100 - 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 - 9 017/9 466 кг;
- максимальна швидкість - 2 120 км/год на висоті 12 200 м;
- екіпаж - 1 особа (у деяких модифікаціях 2).
Озброєння винищувача:
- стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас - 511 снарядів);
- ракети повітря-повітря - AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
- ракети повітря-поверхня - 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
- кориговані бомби - 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
- кориговані касетні бомби - CBU-103, CBU-104, CBU-105;
- вільнопадаючі бомби - Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.
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І цей злив не перший раз. То місце знаходження чогось відкриють (з фото і відео, тільки координат не вистачає), то антиукраїнський фейк викладуть (а то й кілька за добу), ще й раніш за всіх...
В мене таке почуття, що Цензор вже багато років невпинно працює на розвідку рф.
Чи, можливо, ви забули оті селфі Притули на Яворівському полігоні? Цензор чи не першим запостив цю новину: "Вау! Наші хлопці готуються!" А потім прилетіло... А Мар'янка безумна на фоні актуальної бойової карти? Не пам'ятаєте? А мені фейсбучок напам'ятав. Те, що мені і так не забути...
А оці "воєні іксперди", що минулої весни оголосили УСІ можливі варіанти нашого "контрнаступу", що воякам вже і податися було нема куди - усе обсмоктали! І по-перше, на Цензорі!
Отак і живемо - головний редактор життям ризикує під пулями та ракетами, а його підлеглі на нього ворога наводять. ЗА ВПОДОБАЙКИ!!!