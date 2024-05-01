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Новини
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У США розбився військовий винищувач F-16: втретє за пів року

f-16,бельгія

30 квітня біля авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 Військово-повітряних сил США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеканал Fox News.

Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands. 

За даними телеканалу, на борту винищувача був лише пілот, який зміг катапультуватися. Пілота доставили до лікарні, де його стан визнали задовільним і згодом відпустили додому.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.

Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи. Телеканал Fox News зауважив, що це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.

Характеристики F-16

Винищувач F-16 — легкий багатоцільовий винищувач Сполучених Штатів четвертого покоління. Перший літак було створено 48 років тому. Зараз він досі є основою повітряних сил різних країн світу. Винищувач F-16 постійно модернізують, тому з’являються нові моделі літака.

F-16 доволі легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить $8000-15000 та $27000 відповідно.

  • довжина - 15,03 м;
  • висота - 5,09 м;
  • розмах крила - 9,45 м (з ракетами - 10,0 м);
  • маса з двигуном F100 - 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 - 9 017/9 466 кг;
  • максимальна швидкість - 2 120 км/год на висоті 12 200 м;
  • екіпаж - 1 особа (у деяких модифікаціях 2).

Озброєння винищувача:

  • стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас - 511 снарядів);
  • ракети повітря-повітря - AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
  • ракети повітря-поверхня - 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
  • кориговані бомби - 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
  • кориговані касетні бомби - CBU-103, CBU-104, CBU-105;
  • вільнопадаючі бомби - Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Несправні F-16 також будуть потрібні Україні як "донори", щоб ремонтувати винищувачі, - Повітряні сили

Автор: 

авіакатастрофа (1094) США (22497) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+12
А ніхто не зв'язав це з тим, що йде масове відновлення літаків з баз зберігання і по регламенту необхідне обов'язкове тестування в повітрі?
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01.05.2024 08:59
+8
і зауважте, зовсім не просто так, цю хрень, озвучили саме зараз,)
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01.05.2024 08:33
+8
Чим більше літаків - тим частіше падають,чим більше авто - тим більше дтп,проста статистика,йдемо далі.
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01.05.2024 08:51
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Така собі реклама.
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01.05.2024 08:24 Відповісти
і зауважте, зовсім не просто так, цю хрень, озвучили саме зараз,)
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01.05.2024 08:33 Відповісти
Та ладно, не навмисно ж вони свій літак гепнули.
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01.05.2024 10:20 Відповісти
Звичайно ж не навмисно,), хіба про це мова?,), просто з'являється враження, що поява цієї "новини" виглядає як деяке, таке собі попередження, вам так не здається?,)
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01.05.2024 12:11 Відповісти
Як гепнувся, так і написали. Не думаю, що вони кілька місяців чекали.
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01.05.2024 12:47 Відповісти
Може й так,)
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01.05.2024 12:51 Відповісти
Зрада!
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01.05.2024 13:15 Відповісти
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01.05.2024 08:28 Відповісти
Краще би Україні ті три літаки віддали
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01.05.2024 08:29 Відповісти
Ну нам же нададуть не 48- річних - надіюсь - і не 6 - як грозились
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01.05.2024 08:34 Відповісти
Натякають що всі несправні,і Україні не має що передавати
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01.05.2024 08:40 Відповісти
Та нічого, згодиться! Як бачимо по офіційній статистиці у піде.рашці літаки розбиваються з більшої інтенсивністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83
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01.05.2024 08:46 Відповісти
Досить стандартна ситуація. Коли я служив свої 2 роки в Союзі, в нашому полку МІГ-25, за цей час, розбилося два МІГ-25.
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01.05.2024 08:43 Відповісти
ІПСО.
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01.05.2024 08:48 Відповісти
Як на мене, це не тільки ІПСО, а ще й ретельно викладені в простір технічні дані літака, що незабаром з'явиться в Україні!
І цей злив не перший раз. То місце знаходження чогось відкриють (з фото і відео, тільки координат не вистачає), то антиукраїнський фейк викладуть (а то й кілька за добу), ще й раніш за всіх...
В мене таке почуття, що Цензор вже багато років невпинно працює на розвідку рф.
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01.05.2024 09:14 Відповісти
Тобто, ви припускаєте, що журналісти ЦН мають допуск до секретної інформації ???
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01.05.2024 09:33 Відповісти
Доступу до секретної інформації не мають, але замість займатися дійсно журналістською роботою багато плещуть бозна про що. Нема в них розуміння, що танк який зламався переміщуючись по землі це зовсім не те, що літак який вийшов з ладу в повітрі. Немає нічого ідеального.
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01.05.2024 09:44 Відповісти
В доповнення до теми. Пропоную всім бажаючим познайомитися з технічним терміном напрацювання(наробіток) до відмови. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Наробіток до відмови - Вікіпедія (wikipedia.org) І тоді дуже багато чого стане зрозуміло.
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01.05.2024 16:23 Відповісти
Знаєте, я розумію, що якісь технічні дані є у відкритому доступі, але коли "журналізд" волає на всю Сітку: "Я зараз находжусь у N-ній області на північній околиці села NN, і повз мене по залізниці на NNN проїхав на схід потяг з воїнським грузом. Я сподіваюсь, що там довгоочікувані залізяки з технічними даними NNNN!!! Ура-ура-ура!!!", та ще й парочка фоточок, то тільки лінивий не натисне кнопку!

Чи, можливо, ви забули оті селфі Притули на Яворівському полігоні? Цензор чи не першим запостив цю новину: "Вау! Наші хлопці готуються!" А потім прилетіло... А Мар'янка безумна на фоні актуальної бойової карти? Не пам'ятаєте? А мені фейсбучок напам'ятав. Те, що мені і так не забути...

А оці "воєні іксперди", що минулої весни оголосили УСІ можливі варіанти нашого "контрнаступу", що воякам вже і податися було нема куди - усе обсмоктали! І по-перше, на Цензорі!

Отак і живемо - головний редактор життям ризикує під пулями та ракетами, а його підлеглі на нього ворога наводять. ЗА ВПОДОБАЙКИ!!!
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01.05.2024 14:16 Відповісти
Зараз пі.даросійські біосміттьєві троляки підхоплять цю новину і почнуть нести нісенітниці про старість, несправність та непотрібність цих типів літаків, і почнуть мусолити своїми гнилими пальцями по клаві компа у сколково в очікуванні обідньої пайки бояри!
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01.05.2024 08:49 Відповісти
Чим більше літаків - тим частіше падають,чим більше авто - тим більше дтп,проста статистика,йдемо далі.
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01.05.2024 08:51 Відповісти
А також там набагато більше літають на навчаннях, тощо, не економлять пальне. Колись після скнилівської трагедії у Львові констатували мізерну кількість годин для тренування пілотів...
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01.05.2024 09:09 Відповісти
А ніхто не зв'язав це з тим, що йде масове відновлення літаків з баз зберігання і по регламенту необхідне обов'язкове тестування в повітрі?
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01.05.2024 08:59 Відповісти
Шось давно на болотах самостійно нічого не падало 😊.
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01.05.2024 09:14 Відповісти
Це мабуть ті що мали нам передати
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01.05.2024 09:18 Відповісти
Не падають ті літаки, які активно не літають.
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01.05.2024 09:25 Відповісти
У Європі не розбиваються військові літаки. В інших країнах майже щотижня. Ви хочете сказати в Європі взагалі не літають?
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01.05.2024 09:44 Відповісти
мабуть це були навчання...
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01.05.2024 09:54 Відповісти
усе що літає колись опиниться на землі, тим чи іншим шляхом.. ф16 і раніше падали.. є там відоме "слабке місце"..
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01.05.2024 10:05 Відповісти
 
 