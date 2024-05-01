Китай начал испытание авианосца следующего поколения

В среду, 1 мая, Китай начал испытания своего третьего и самого современного авианосца Fujian. Он больше и совершеннее, чем его предшественник Shandong, введенный в эксплуатацию в 2019 году.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Впервые новый авианосец Пекин представил еще в июне 2022 года. Военный корабль полностью спроектирован и построен на территории страны. Свое название Fujian получил в честь китайской провинции, которая расположена вблизи демократического самоуправляемого острова Тайвань.

В заявлении ВМС Китая, которое цитирует China Daily, говорится, что цель тестового запуска Fujian в море оценить "надежность и стабильность силовых установок и электрических систем авианосца".

Кроме этого, в заявлении указано, что это судно является одним из "важнейших военных средств", которые разрабатывает КНР.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США очень внимательно наблюдают за растущей связью между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.