Китай начал испытание авианосца следующего поколения
В среду, 1 мая, Китай начал испытания своего третьего и самого современного авианосца Fujian. Он больше и совершеннее, чем его предшественник Shandong, введенный в эксплуатацию в 2019 году.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Впервые новый авианосец Пекин представил еще в июне 2022 года. Военный корабль полностью спроектирован и построен на территории страны. Свое название Fujian получил в честь китайской провинции, которая расположена вблизи демократического самоуправляемого острова Тайвань.
В заявлении ВМС Китая, которое цитирует China Daily, говорится, что цель тестового запуска Fujian в море оценить "надежность и стабильность силовых установок и электрических систем авианосца".
Кроме этого, в заявлении указано, что это судно является одним из "важнейших военных средств", которые разрабатывает КНР.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США очень внимательно наблюдают за растущей связью между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Під час пробного випробування старту літака KJ-600 (виробник Xi'an Aircraft Company) , з борту нового авіаносця ВМС КНР «Фуцзянь» (Type 003 «Fujian») сталась нештатна ситуація з неспрацюванням електромагнітних катапульт.
"Отечественный интернет-гигант «Яндекс» готовится к запуску производства собственных серверов под маркой OpenYard. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод.
Строить завод «Яндексу» помогали банк ВТБ и группа компаний «Ланит». Зарубежным партнером выступила компания Gigabyte - тайваньский производитель компьютеров и комплектующих."
2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН
3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР
4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
******* «ВІСЬ ЗЛА».