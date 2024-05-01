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Китай начал испытание авианосца следующего поколения

Китай розпочав випробування авіаносця наступного покоління

В среду, 1 мая, Китай начал испытания своего третьего и самого современного авианосца Fujian. Он больше и совершеннее, чем его предшественник Shandong, введенный в эксплуатацию в 2019 году.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Впервые новый авианосец Пекин представил еще в июне 2022 года. Военный корабль полностью спроектирован и построен на территории страны. Свое название Fujian получил в честь китайской провинции, которая расположена вблизи демократического самоуправляемого острова Тайвань.

В заявлении ВМС Китая, которое цитирует China Daily, говорится, что цель тестового запуска Fujian в море оценить "надежность и стабильность силовых установок и электрических систем авианосца".

Кроме этого, в заявлении указано, что это судно является одним из "важнейших военных средств", которые разрабатывает КНР.

Читайте также: Китай спрятал в порту подсанкционное судно, которое поставляло оружие из КНДР в Россию, - СМИ

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США очень внимательно наблюдают за растущей связью между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.

Автор: 

Китай (2910) самолет (3588)


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Топ комментарии
+5
Дарма Китай це зробив. Адже США уважно спостерігають.
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01.05.2024 11:46
+4
Дякувати Кучмі який подарував китайозам недобудований авіаносець з якого і почалось зростання ВМС Китаю. Гніда руда паскудив Україні на внутрішніх і зовнішніх фронтах енергійно, то крилаті ракети кацапам віддасть, то олігархат створить, то Китаю допоможе. Класична комуняка перефарбована.
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01.05.2024 11:58
+2
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01.05.2024 11:48
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Дарма Китай це зробив. Адже США уважно спостерігають.
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01.05.2024 11:46 Ответить
Угу...Уважно спостерігають як росте чудовисько ними ж і випестуване.
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01.05.2024 11:50 Ответить
А шо їм спостерігати? США мають досвід трансокеанічних розгортань авіаносних груп і закордонних операцій, а китайці навіть не знають, з якої ноги на той авіаносець залазити
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01.05.2024 12:02 Ответить
Пох на ту Амеріку! Нічого вони не можуть, крім тупо юзать методічки померлого Киссінджера. А вони давно все не працюють. Чим скоріше усі пошлють їх з навчанням демократії и іншим непотрібом, тім краще усім будє
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01.05.2024 19:42 Ответить
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01.05.2024 11:48 Ответить
А що там за "херня" на палубі злітній набудована? "Автопарк"?
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01.05.2024 11:53 Ответить
Теж цікаво було б дізнатися. Ось без них:

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01.05.2024 12:34 Ответить
Мабуть літаки сховали
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01.05.2024 12:37 Ответить
Може там катапульти?
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01.05.2024 12:36 Ответить
"Нептуни" "розберуться"! Хай допоможуть "розібраться" з кацапами - ми їх підтримаємо "Нептунами"!
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01.05.2024 12:41 Ответить
росінформ каже що це електричні катапультиhttps://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Під час пробного випробування старту літака KJ-600 (виробник Xi'an Aircraft Company) , з борту нового авіаносця ВМС КНР «Фуцзянь» (Type 003 «Fujian») сталась нештатна ситуація з неспрацюванням електромагнітних катапульт.
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01.05.2024 13:48 Ответить
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01.05.2024 12:23 Ответить
Хай тайванці нам постачають свою мікроелектроніку А ми їм - "протикорабелки"! Крейсер "Москва" підтвердить якісну роботу!
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01.05.2024 11:51 Ответить
Нічого особистого....
"Отечественный интернет-гигант «Яндекс» готовится к запуску производства собственных серверов под маркой OpenYard. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод.
Строить завод «Яндексу» помогали банк ВТБ и группа компаний «Ланит». Зарубежным партнером выступила компания Gigabyte - тайваньский производитель компьютеров и комплектующих."
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01.05.2024 13:50 Ответить
Як там Кузя пожіваєт?
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01.05.2024 11:51 Ответить
фігня це все, авіаносці це страшно дорога і затратна в експлуатації іграшка для залякування країн третього світу. Одне вдале попадання ПКР і авіаносець не боєздатний.
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01.05.2024 11:52 Ответить
Не скажу про китайські, не знаю, а щоб пробити Aegis у американської АУГ треба випустити всі ПКР, які є в наявності. Це не так просто, бо більшість носіїв цих ПКР будуть знищені щє при розгортанні.
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01.05.2024 12:07 Ответить
А як там український авіаносець, який віддали по ціні металобрухту, вже ніхто не згадує?!...
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01.05.2024 11:54 Ответить
Дякувати Кучмі який подарував китайозам недобудований авіаносець з якого і почалось зростання ВМС Китаю. Гніда руда паскудив Україні на внутрішніх і зовнішніх фронтах енергійно, то крилаті ракети кацапам віддасть, то олігархат створить, то Китаю допоможе. Класична комуняка перефарбована.
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01.05.2024 11:58 Ответить
Брат кузі чанг, на відміну від кузі стоїть на бойовому чергуванні
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01.05.2024 12:01 Ответить
але той факт, шо жовтопикі не стали копіювати брата кузі, а запустили у виробництво копії американських авіаносців багато говорить прог бойову цінність тих недо-авіаносців.
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01.05.2024 12:16 Ответить
про бойову цінність говорить бойовий досвід, якого у кузі вочевидь нема.
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01.05.2024 12:25 Ответить
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01.05.2024 12:07 Ответить
Ціль більш доступна як на суші - але голими руками хер візьмеш
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01.05.2024 12:19 Ответить
Рекомендую у відповідь Тайваню купити українські морські дрони ...
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01.05.2024 12:35 Ответить
Китайська погань максимально швидкими темпами озброюється усіма видами зброї, а країни заходу не лише мовчки спостерігають, а й продовжують вкладати в Китай величезні кошти та продавати йому технології. Потім за все це доведеться дуже дорого заплатити.
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01.05.2024 12:40 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)

******* «ВІСЬ ЗЛА».
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01.05.2024 13:13 Ответить
уря вони вже плаубу заділали бо вона там репается
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01.05.2024 15:48 Ответить
 
 