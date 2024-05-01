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Китай розпочав випробування авіаносця наступного покоління

Китай розпочав випробування авіаносця наступного покоління

У середу, 1 травня, Китай розпочав випробування свого третього та найсучаснішого авіаносця Fujian. Він більший та досконаліший, ніж його попередник Shandong, введений в експлуатацію в 2019 році.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Вперше новий авіаносець Пекін представив ще в червні 2022 року. Військовий корабель повністю спроєктований та побудований на території країни. Свою назву Fujian отримав на честь китайської провінції, яка розташована поблизу демократичного самоврядного острова Тайвань.

У заяві ВМС Китаю, яку цитує China Daily, йдеться, що мета тестового запуску Fujian в морі оцінити "надійність і стабільність силових установок і електричних систем авіаносця".

Крім цього, у заяві зазначено, що це судно є одним із "найважливіших військових засобів", які розробляє КНР.

Читайте також: Китай сховав у порту підсанкційне судно, яке постачало зброю з КНДР до Росії, – ЗМІ

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США дуже уважно спостерігають за зв’язком, який зростає, між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном.

Автор: 

Китай (4503) літак (2898)


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Топ коментарі
+5
Дарма Китай це зробив. Адже США уважно спостерігають.
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01.05.2024 11:46
+4
Дякувати Кучмі який подарував китайозам недобудований авіаносець з якого і почалось зростання ВМС Китаю. Гніда руда паскудив Україні на внутрішніх і зовнішніх фронтах енергійно, то крилаті ракети кацапам віддасть, то олігархат створить, то Китаю допоможе. Класична комуняка перефарбована.
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01.05.2024 11:58
+2
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01.05.2024 11:48
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Дарма Китай це зробив. Адже США уважно спостерігають.
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01.05.2024 11:46 Відповісти
Угу...Уважно спостерігають як росте чудовисько ними ж і випестуване.
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01.05.2024 11:50 Відповісти
А шо їм спостерігати? США мають досвід трансокеанічних розгортань авіаносних груп і закордонних операцій, а китайці навіть не знають, з якої ноги на той авіаносець залазити
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01.05.2024 12:02 Відповісти
Пох на ту Амеріку! Нічого вони не можуть, крім тупо юзать методічки померлого Киссінджера. А вони давно все не працюють. Чим скоріше усі пошлють їх з навчанням демократії и іншим непотрібом, тім краще усім будє
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01.05.2024 19:42 Відповісти
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01.05.2024 11:48 Відповісти
А що там за "херня" на палубі злітній набудована? "Автопарк"?
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01.05.2024 11:53 Відповісти
Теж цікаво було б дізнатися. Ось без них:

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01.05.2024 12:34 Відповісти
Мабуть літаки сховали
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01.05.2024 12:37 Відповісти
Може там катапульти?
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01.05.2024 12:36 Відповісти
"Нептуни" "розберуться"! Хай допоможуть "розібраться" з кацапами - ми їх підтримаємо "Нептунами"!
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01.05.2024 12:41 Відповісти
росінформ каже що це електричні катапультиhttps://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Під час пробного випробування старту літака KJ-600 (виробник Xi'an Aircraft Company) , з борту нового авіаносця ВМС КНР «Фуцзянь» (Type 003 «Fujian») сталась нештатна ситуація з неспрацюванням електромагнітних катапульт.
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01.05.2024 13:48 Відповісти
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01.05.2024 12:23 Відповісти
Хай тайванці нам постачають свою мікроелектроніку А ми їм - "протикорабелки"! Крейсер "Москва" підтвердить якісну роботу!
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01.05.2024 11:51 Відповісти
Нічого особистого....
"Отечественный интернет-гигант «Яндекс» готовится к запуску производства собственных серверов под маркой OpenYard. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод.
Строить завод «Яндексу» помогали банк ВТБ и группа компаний «Ланит». Зарубежным партнером выступила компания Gigabyte - тайваньский производитель компьютеров и комплектующих."
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01.05.2024 13:50 Відповісти
Як там Кузя пожіваєт?
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01.05.2024 11:51 Відповісти
фігня це все, авіаносці це страшно дорога і затратна в експлуатації іграшка для залякування країн третього світу. Одне вдале попадання ПКР і авіаносець не боєздатний.
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01.05.2024 11:52 Відповісти
Не скажу про китайські, не знаю, а щоб пробити Aegis у американської АУГ треба випустити всі ПКР, які є в наявності. Це не так просто, бо більшість носіїв цих ПКР будуть знищені щє при розгортанні.
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01.05.2024 12:07 Відповісти
А як там український авіаносець, який віддали по ціні металобрухту, вже ніхто не згадує?!...
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01.05.2024 11:54 Відповісти
Дякувати Кучмі який подарував китайозам недобудований авіаносець з якого і почалось зростання ВМС Китаю. Гніда руда паскудив Україні на внутрішніх і зовнішніх фронтах енергійно, то крилаті ракети кацапам віддасть, то олігархат створить, то Китаю допоможе. Класична комуняка перефарбована.
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01.05.2024 11:58 Відповісти
Брат кузі чанг, на відміну від кузі стоїть на бойовому чергуванні
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01.05.2024 12:01 Відповісти
але той факт, шо жовтопикі не стали копіювати брата кузі, а запустили у виробництво копії американських авіаносців багато говорить прог бойову цінність тих недо-авіаносців.
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01.05.2024 12:16 Відповісти
про бойову цінність говорить бойовий досвід, якого у кузі вочевидь нема.
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01.05.2024 12:25 Відповісти
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01.05.2024 12:07 Відповісти
Ціль більш доступна як на суші - але голими руками хер візьмеш
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01.05.2024 12:19 Відповісти
Рекомендую у відповідь Тайваню купити українські морські дрони ...
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01.05.2024 12:35 Відповісти
Китайська погань максимально швидкими темпами озброюється усіма видами зброї, а країни заходу не лише мовчки спостерігають, а й продовжують вкладати в Китай величезні кошти та продавати йому технології. Потім за все це доведеться дуже дорого заплатити.
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01.05.2024 12:40 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)

******* «ВІСЬ ЗЛА».
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01.05.2024 13:13 Відповісти
уря вони вже плаубу заділали бо вона там репается
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01.05.2024 15:48 Відповісти
 
 