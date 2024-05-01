Китай розпочав випробування авіаносця наступного покоління

У середу, 1 травня, Китай розпочав випробування свого третього та найсучаснішого авіаносця Fujian. Він більший та досконаліший, ніж його попередник Shandong, введений в експлуатацію в 2019 році.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Вперше новий авіаносець Пекін представив ще в червні 2022 року. Військовий корабель повністю спроєктований та побудований на території країни. Свою назву Fujian отримав на честь китайської провінції, яка розташована поблизу демократичного самоврядного острова Тайвань.

У заяві ВМС Китаю, яку цитує China Daily, йдеться, що мета тестового запуску Fujian в морі оцінити "надійність і стабільність силових установок і електричних систем авіаносця".

Крім цього, у заяві зазначено, що це судно є одним із "найважливіших військових засобів", які розробляє КНР.

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Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США дуже уважно спостерігають за зв’язком, який зростає, між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном.