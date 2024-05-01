Китай розпочав випробування авіаносця наступного покоління
У середу, 1 травня, Китай розпочав випробування свого третього та найсучаснішого авіаносця Fujian. Він більший та досконаліший, ніж його попередник Shandong, введений в експлуатацію в 2019 році.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Вперше новий авіаносець Пекін представив ще в червні 2022 року. Військовий корабель повністю спроєктований та побудований на території країни. Свою назву Fujian отримав на честь китайської провінції, яка розташована поблизу демократичного самоврядного острова Тайвань.
У заяві ВМС Китаю, яку цитує China Daily, йдеться, що мета тестового запуску Fujian в морі оцінити "надійність і стабільність силових установок і електричних систем авіаносця".
Крім цього, у заяві зазначено, що це судно є одним із "найважливіших військових засобів", які розробляє КНР.
Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США дуже уважно спостерігають за зв’язком, який зростає, між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном.
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Під час пробного випробування старту літака KJ-600 (виробник Xi'an Aircraft Company) , з борту нового авіаносця ВМС КНР «Фуцзянь» (Type 003 «Fujian») сталась нештатна ситуація з неспрацюванням електромагнітних катапульт.
"Отечественный интернет-гигант «Яндекс» готовится к запуску производства собственных серверов под маркой OpenYard. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод.
Строить завод «Яндексу» помогали банк ВТБ и группа компаний «Ланит». Зарубежным партнером выступила компания Gigabyte - тайваньский производитель компьютеров и комплектующих."
2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН
3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР
4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
******* «ВІСЬ ЗЛА».