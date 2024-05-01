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Украина должна формировать новые бригады. ВСУ нужны молодые лидеры, – генерал Ходжес

Бен Ходжес про кадровий голов в ЗСУ

Привлечение большего количества людей даст Украине возможность выводить на передышку подразделения из зоны, где продолжаются боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в разговоре с NV отметил экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Украина должна формировать новые бригады, потому что молодые офицеры чаще гибнут на фронте, поскольку очень заметны для врага и пытаются повести за собой солдат.

"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", - отметил Ходжес.

Он отметил, что Украине нужно формировать новые бригады, а для этого привлекать в армию больше людей. Это даст возможность выводить подразделения из зоны боевых действий на отдых, который составит 3-4 месяца. Во время таких перерывов бойцы пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются.

Читайте: Украине, вероятно, понадобится несколько лет, чтобы перейти в серьезное контрнаступление, - The Economist

По мнению генерала, если говорить об осуществлении еще и наступательных операций, а не только пребывания в обороне, как сейчас, ВСУ стоит обновить состав подразделений большим количеством новобранцев.

Напомним, ранее Ходжес оценил, что смогли использовать россияне свое количественное преимущество в военных, боеприпасах и оборудовании над Украиной является ограниченным.

Автор: 

кадры (611) Ходжес Бен (167) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+22
Запрошуємо громадян США, як гарантів всяких меморандумів та відповідальних за розброєння України, до формування нових бригад!
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01.05.2024 12:44
+21
Та йдіть вже всі на зі своїми порадами
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01.05.2024 12:37
+12
Може надасте новітню зброю ліпше замість знайденої на звалищах світу старої радянської?
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01.05.2024 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Та йдіть вже всі на зі своїми порадами
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01.05.2024 12:37 Ответить
Воєнкоми зараз посміялися - предпенсійників ловити легше
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01.05.2024 12:38 Ответить
Може надасте новітню зброю ліпше замість знайденої на звалищах світу старої радянської?
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01.05.2024 12:42 Ответить
В нас вже є ''молодий *ідор'', незнаємо як його спекатися і з якого боку починати розгрібати оте все що воно натворило.
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01.05.2024 12:43 Ответить
Запрошуємо громадян США, як гарантів всяких меморандумів та відповідальних за розброєння України, до формування нових бригад!
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01.05.2024 12:44 Ответить
Так, пусть придет чужой дядька и сделает вам хорошо.
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01.05.2024 15:17 Ответить
А вооружать новые бригады чем? Оружие, бронемашины, арту и т.д. для новых бригад дали?
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01.05.2024 12:45 Ответить
Дуже сивлолічно.В Україні вже обрали нового лідура-Боневтіка.Він же наш презідент."Бубочка бородатенька"-в перекладі з індеанської мови-"какая разніца".
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01.05.2024 12:50 Ответить
Это генерал. Ему можно. Он юниты на карте двигает.
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01.05.2024 13:24 Ответить
Мразота - це ті, хто Чонгар розмінував і ракетну програму закрив. Усі говорять, у т.ч. Бутусов, про необхідність створення додаткових резервів, щоб мати можливість для ротацій. Бо люди втомлюються і із-за цього збільшується втрати. А боневтік все шукає, на кого перекласти цю відповідальність.
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01.05.2024 13:31 Ответить
Просто в отличии хахлов и маларосов этот генерал понимает, что идет война на выживание государства и нации.
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01.05.2024 15:18 Ответить
Поки зелений балаган " витанцьовує " 7.40, колеса історії будуть скрипіти.
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01.05.2024 13:05 Ответить
для збереження особового складу бригад потрібні удари по кацапії .
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01.05.2024 13:09 Ответить
А командувати ними бути старі "Чего_ізволіте, бос-ухилянт?" випускники московських училищ...

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01.05.2024 13:09 Ответить
Я вважаю, що Залужний більш ********, із більшою самоповагою та з більшою любов'ю та переживанням за долю України військовий, ніж Сирський.
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01.05.2024 13:42 Ответить
М'ясника Жукова також шанують на роZії.
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01.05.2024 14:07 Ответить
ну і пика....
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01.05.2024 13:32 Ответить
таких радників у нас дівати нікуди
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01.05.2024 13:10 Ответить
«Якщо буде допомога менша, нам потрібно більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і не потрібно стільки людей», - заявив якось Арахамія. От і Годжес підіграє.
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01.05.2024 13:12 Ответить
Скіки заплатили за твій висер.
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01.05.2024 13:17 Ответить
те, що ти, ******, "жалкий", не викликає жодних сумнівів.
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01.05.2024 13:44 Ответить
Але напала на нас расія, а США дає зброю захищатись , щоб тут не було Освенціма з територією країни
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01.05.2024 14:15 Ответить
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01.05.2024 13:22 Ответить
Недо-військовому та піарнику Бєні Ходжесу треба піти накуй із своїми порадами.
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01.05.2024 13:23 Ответить
А вже сформовані не краще доукомплектувати ?! Більше нових бригад - більше генералів для командування ними !
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01.05.2024 13:37 Ответить
питання до кого, до Ходжеса?
це взагалі не його війна.
адресуйте претензії тому, за кого трохи вище заступалися.
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01.05.2024 13:43 Ответить
А не бажаєте опинитися в одній з тих "новосформованих" бригад ?
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01.05.2024 13:48 Ответить
все може бути.
ще раз, питання щодо підготовки країни до повномаштабного вторгнення, щодо моблізаційної підготовки, щодо відсутнсті достатньої кількості озброєння - це все питання до того некомпетентного, яке сьогодні на посаді президента України.
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01.05.2024 14:03 Ответить
Такое впечатление, шо ты изучал войны по фильмам Голливуда.
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01.05.2024 13:37 Ответить
Просто заплатить в два, три раза больше, чем платит ***** оркам. В очередях в военкомат будут драться за место!
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01.05.2024 13:48 Ответить
А где деньги взять
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01.05.2024 15:20 Ответить
Штаты, ЕС.
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02.05.2024 09:37 Ответить
А потом у депутатов и им подобным много наворованных.
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02.05.2024 09:38 Ответить
Генерал має рацію.
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01.05.2024 14:33 Ответить
Як формувати нові бригади, якщо з кожної праски "адвокати" розповідають, що війни нема, ТЦК поза законом та як не брати повістку?
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01.05.2024 15:24 Ответить
Бен Ходжес, дякуємо вам за вашу позицію.
Спочатку нехай відзвітують про вже існуючі. Чому міняють комбатів, розформовують приклад - правий сектор?
Може це лише обгортка.
І всі на лопатах, замість тракторів будуть забезпечувати периметр.
Ось наприклад, навіщо на фронт купувати новеньки крузаки по 1,4ляма для підрозділів штурмових бригад?
Це така комплектація? І нові гвардії теж на тойотах будуть воювати? Не на хамерах чи козаках?
Знаю, зараз напишуть то для дронщиків. А чому штурмова, бо фпв
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01.05.2024 16:14 Ответить
наш молодий лідор поховав всі надії, а як все чудово починалося нарід все хавал, рейтинг во шашлики во шаурма нате ..


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01.05.2024 18:00 Ответить
Там в опі молодих лідерів повно.
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01.05.2024 22:23 Ответить
Проблема в тому. генерал Ходжес, мабуть, не в курсі справи. Що в нас дуже мало людей 17-27 років. Найбільша демокрафічна криза людей цього віку на графіку , що я бачив серед всіх країн. Всього 600 тисяч. А старих набагато більше, а вони не здужають, хвороби. Не знаю, який вихід... Держава, мабуть, повинна витрачати багатом мільярдів на лікування старих, щоб вони могли служити.
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01.05.2024 23:11 Ответить
 
 