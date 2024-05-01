Украина должна формировать новые бригады. ВСУ нужны молодые лидеры, – генерал Ходжес

Привлечение большего количества людей даст Украине возможность выводить на передышку подразделения из зоны, где продолжаются боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в разговоре с NV отметил экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Украина должна формировать новые бригады, потому что молодые офицеры чаще гибнут на фронте, поскольку очень заметны для врага и пытаются повести за собой солдат.

"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", - отметил Ходжес.

Он отметил, что Украине нужно формировать новые бригады, а для этого привлекать в армию больше людей. Это даст возможность выводить подразделения из зоны боевых действий на отдых, который составит 3-4 месяца. Во время таких перерывов бойцы пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются.

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По мнению генерала, если говорить об осуществлении еще и наступательных операций, а не только пребывания в обороне, как сейчас, ВСУ стоит обновить состав подразделений большим количеством новобранцев.

Напомним, ранее Ходжес оценил, что смогли использовать россияне свое количественное преимущество в военных, боеприпасах и оборудовании над Украиной является ограниченным.