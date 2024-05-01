Украина должна формировать новые бригады. ВСУ нужны молодые лидеры, – генерал Ходжес
Привлечение большего количества людей даст Украине возможность выводить на передышку подразделения из зоны, где продолжаются боевые действия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в разговоре с NV отметил экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес.
Украина должна формировать новые бригады, потому что молодые офицеры чаще гибнут на фронте, поскольку очень заметны для врага и пытаются повести за собой солдат.
"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", - отметил Ходжес.
Он отметил, что Украине нужно формировать новые бригады, а для этого привлекать в армию больше людей. Это даст возможность выводить подразделения из зоны боевых действий на отдых, который составит 3-4 месяца. Во время таких перерывов бойцы пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются.
По мнению генерала, если говорить об осуществлении еще и наступательных операций, а не только пребывания в обороне, как сейчас, ВСУ стоит обновить состав подразделений большим количеством новобранцев.
Напомним, ранее Ходжес оценил, что смогли использовать россияне свое количественное преимущество в военных, боеприпасах и оборудовании над Украиной является ограниченным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це взагалі не його війна.
адресуйте претензії тому, за кого трохи вище заступалися.
ще раз, питання щодо підготовки країни до повномаштабного вторгнення, щодо моблізаційної підготовки, щодо відсутнсті достатньої кількості озброєння - це все питання до того некомпетентного, яке сьогодні на посаді президента України.
Спочатку нехай відзвітують про вже існуючі. Чому міняють комбатів, розформовують приклад - правий сектор?
Може це лише обгортка.
І всі на лопатах, замість тракторів будуть забезпечувати периметр.
Ось наприклад, навіщо на фронт купувати новеньки крузаки по 1,4ляма для підрозділів штурмових бригад?
Це така комплектація? І нові гвардії теж на тойотах будуть воювати? Не на хамерах чи козаках?
Знаю, зараз напишуть то для дронщиків. А чому штурмова, бо фпв