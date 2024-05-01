Україна повинна формувати нові бригади. ЗСУ потрібні молоді лідери, - генерал Ходжес
Залучення більшої кількості людей дасть Україні можливість виводити на перепочинок підрозділи із зони, де тривають бойові дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в розмові з NV наголосив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.
Україна повинна формувати нові бригади, бо молоді офіцери частіше гинуть на фронті, оскільки дуже помітні для ворога та намагаються повести за собою солдатів.
"Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", - зазначив Ходжес.
Він наголосив, що Україні потрібно формувати нові бригади, а для цього залучати до армії більше людей. Це дасть можливість виводити підрозділи із зони бойових дій на відпочинок, який становитиме 3−4 місяці. Під час таких перерв бійці пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються.
На думку генерала, якщо говорити стосовно здійснення ще й наступальних операцій, а не лише перебування в обороні, як зараз, ЗСУ варто поновити склад підрозділів більшою кількістю новобранців.
Нагадаємо, раніше Ходжес оцінив, що змогли використати росіяни свою кількісну перевагу в військових, боєприпасах та обладнанні над Україною є обмеженою.
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це взагалі не його війна.
адресуйте претензії тому, за кого трохи вище заступалися.
ще раз, питання щодо підготовки країни до повномаштабного вторгнення, щодо моблізаційної підготовки, щодо відсутнсті достатньої кількості озброєння - це все питання до того некомпетентного, яке сьогодні на посаді президента України.
Спочатку нехай відзвітують про вже існуючі. Чому міняють комбатів, розформовують приклад - правий сектор?
Може це лише обгортка.
І всі на лопатах, замість тракторів будуть забезпечувати периметр.
Ось наприклад, навіщо на фронт купувати новеньки крузаки по 1,4ляма для підрозділів штурмових бригад?
Це така комплектація? І нові гвардії теж на тойотах будуть воювати? Не на хамерах чи козаках?
Знаю, зараз напишуть то для дронщиків. А чому штурмова, бо фпв