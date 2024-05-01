Україна повинна формувати нові бригади. ЗСУ потрібні молоді лідери, - генерал Ходжес

Залучення більшої кількості людей дасть Україні можливість виводити на перепочинок підрозділи із зони, де тривають бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в розмові з NV наголосив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Україна повинна формувати нові бригади, бо молоді офіцери частіше гинуть на фронті, оскільки дуже помітні для ворога та намагаються повести за собою солдатів.

"Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", - зазначив Ходжес.

Він наголосив, що Україні потрібно формувати нові бригади, а для цього залучати до армії більше людей. Це дасть можливість виводити підрозділи із зони бойових дій на відпочинок, який становитиме 3−4 місяці. Під час таких перерв бійці пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються.

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На думку генерала, якщо говорити стосовно здійснення ще й наступальних операцій, а не лише перебування в обороні, як зараз, ЗСУ варто поновити склад підрозділів більшою кількістю новобранців.

Нагадаємо, раніше Ходжес оцінив, що змогли використати росіяни свою кількісну перевагу в військових, боєприпасах та обладнанні над Україною є обмеженою.