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Україна повинна формувати нові бригади. ЗСУ потрібні молоді лідери, - генерал Ходжес

Бен Ходжес про кадровий голов в ЗСУ

Залучення більшої кількості людей дасть Україні можливість виводити на перепочинок підрозділи із зони, де тривають бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в розмові з NV наголосив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Україна повинна формувати нові бригади, бо молоді офіцери частіше гинуть на фронті, оскільки дуже помітні для ворога та намагаються повести за собою солдатів.

"Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", - зазначив Ходжес.

Він наголосив, що Україні потрібно формувати нові бригади, а для цього залучати до армії більше людей. Це дасть можливість виводити підрозділи із зони бойових дій на відпочинок,  який становитиме 3−4 місяці. Під час таких перерв бійці пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються.

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На думку генерала, якщо говорити стосовно здійснення ще й наступальних операцій, а не лише перебування в обороні, як зараз, ЗСУ варто поновити склад підрозділів більшою кількістю новобранців.

Нагадаємо, раніше Ходжес оцінив, що змогли використати росіяни свою кількісну перевагу в військових, боєприпасах та обладнанні над Україною є обмеженою.

Автор: 

кадри (309) Ходжес Бен (172) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+22
Запрошуємо громадян США, як гарантів всяких меморандумів та відповідальних за розброєння України, до формування нових бригад!
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01.05.2024 12:44
+21
Та йдіть вже всі на зі своїми порадами
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01.05.2024 12:37
+12
Може надасте новітню зброю ліпше замість знайденої на звалищах світу старої радянської?
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01.05.2024 12:42
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Та йдіть вже всі на зі своїми порадами
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01.05.2024 12:37 Відповісти
Воєнкоми зараз посміялися - предпенсійників ловити легше
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01.05.2024 12:38 Відповісти
Може надасте новітню зброю ліпше замість знайденої на звалищах світу старої радянської?
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01.05.2024 12:42 Відповісти
В нас вже є ''молодий *ідор'', незнаємо як його спекатися і з якого боку починати розгрібати оте все що воно натворило.
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01.05.2024 12:43 Відповісти
Запрошуємо громадян США, як гарантів всяких меморандумів та відповідальних за розброєння України, до формування нових бригад!
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01.05.2024 12:44 Відповісти
Так, пусть придет чужой дядька и сделает вам хорошо.
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01.05.2024 15:17 Відповісти
А вооружать новые бригады чем? Оружие, бронемашины, арту и т.д. для новых бригад дали?
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01.05.2024 12:45 Відповісти
Дуже сивлолічно.В Україні вже обрали нового лідура-Боневтіка.Він же наш презідент."Бубочка бородатенька"-в перекладі з індеанської мови-"какая разніца".
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01.05.2024 12:50 Відповісти
Это генерал. Ему можно. Он юниты на карте двигает.
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01.05.2024 13:24 Відповісти
Мразота - це ті, хто Чонгар розмінував і ракетну програму закрив. Усі говорять, у т.ч. Бутусов, про необхідність створення додаткових резервів, щоб мати можливість для ротацій. Бо люди втомлюються і із-за цього збільшується втрати. А боневтік все шукає, на кого перекласти цю відповідальність.
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01.05.2024 13:31 Відповісти
Просто в отличии хахлов и маларосов этот генерал понимает, что идет война на выживание государства и нации.
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01.05.2024 15:18 Відповісти
Поки зелений балаган " витанцьовує " 7.40, колеса історії будуть скрипіти.
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01.05.2024 13:05 Відповісти
для збереження особового складу бригад потрібні удари по кацапії .
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01.05.2024 13:09 Відповісти
А командувати ними бути старі "Чего_ізволіте, бос-ухилянт?" випускники московських училищ...

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01.05.2024 13:09 Відповісти
Я вважаю, що Залужний більш ********, із більшою самоповагою та з більшою любов'ю та переживанням за долю України військовий, ніж Сирський.
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01.05.2024 13:42 Відповісти
М'ясника Жукова також шанують на роZії.
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01.05.2024 14:07 Відповісти
ну і пика....
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01.05.2024 13:32 Відповісти
таких радників у нас дівати нікуди
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01.05.2024 13:10 Відповісти
«Якщо буде допомога менша, нам потрібно більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і не потрібно стільки людей», - заявив якось Арахамія. От і Годжес підіграє.
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01.05.2024 13:12 Відповісти
Скіки заплатили за твій висер.
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01.05.2024 13:17 Відповісти
те, що ти, ******, "жалкий", не викликає жодних сумнівів.
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01.05.2024 13:44 Відповісти
Але напала на нас расія, а США дає зброю захищатись , щоб тут не було Освенціма з територією країни
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01.05.2024 14:15 Відповісти
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01.05.2024 13:22 Відповісти
Недо-військовому та піарнику Бєні Ходжесу треба піти накуй із своїми порадами.
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01.05.2024 13:23 Відповісти
А вже сформовані не краще доукомплектувати ?! Більше нових бригад - більше генералів для командування ними !
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01.05.2024 13:37 Відповісти
питання до кого, до Ходжеса?
це взагалі не його війна.
адресуйте претензії тому, за кого трохи вище заступалися.
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01.05.2024 13:43 Відповісти
А не бажаєте опинитися в одній з тих "новосформованих" бригад ?
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01.05.2024 13:48 Відповісти
все може бути.
ще раз, питання щодо підготовки країни до повномаштабного вторгнення, щодо моблізаційної підготовки, щодо відсутнсті достатньої кількості озброєння - це все питання до того некомпетентного, яке сьогодні на посаді президента України.
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01.05.2024 14:03 Відповісти
Такое впечатление, шо ты изучал войны по фильмам Голливуда.
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01.05.2024 13:37 Відповісти
Просто заплатить в два, три раза больше, чем платит ***** оркам. В очередях в военкомат будут драться за место!
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01.05.2024 13:48 Відповісти
А где деньги взять
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01.05.2024 15:20 Відповісти
Штаты, ЕС.
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02.05.2024 09:37 Відповісти
А потом у депутатов и им подобным много наворованных.
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02.05.2024 09:38 Відповісти
Генерал має рацію.
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01.05.2024 14:33 Відповісти
Як формувати нові бригади, якщо з кожної праски "адвокати" розповідають, що війни нема, ТЦК поза законом та як не брати повістку?
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01.05.2024 15:24 Відповісти
Бен Ходжес, дякуємо вам за вашу позицію.
Спочатку нехай відзвітують про вже існуючі. Чому міняють комбатів, розформовують приклад - правий сектор?
Може це лише обгортка.
І всі на лопатах, замість тракторів будуть забезпечувати периметр.
Ось наприклад, навіщо на фронт купувати новеньки крузаки по 1,4ляма для підрозділів штурмових бригад?
Це така комплектація? І нові гвардії теж на тойотах будуть воювати? Не на хамерах чи козаках?
Знаю, зараз напишуть то для дронщиків. А чому штурмова, бо фпв
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01.05.2024 16:14 Відповісти
наш молодий лідор поховав всі надії, а як все чудово починалося нарід все хавал, рейтинг во шашлики во шаурма нате ..


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01.05.2024 18:00 Відповісти
Там в опі молодих лідерів повно.
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01.05.2024 22:23 Відповісти
Проблема в тому. генерал Ходжес, мабуть, не в курсі справи. Що в нас дуже мало людей 17-27 років. Найбільша демокрафічна криза людей цього віку на графіку , що я бачив серед всіх країн. Всього 600 тисяч. А старих набагато більше, а вони не здужають, хвороби. Не знаю, який вихід... Держава, мабуть, повинна витрачати багатом мільярдів на лікування старих, щоб вони могли служити.
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01.05.2024 23:11 Відповісти
 
 