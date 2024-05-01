Главе порта "Чорноморськ" предлагали 12 млн грн взятки за действия в интересах частного предприятия, - САП

29 апреля 2024 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в предложении и обещании неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения и.о. директора ГП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" для заключения договора об уступке права требования от государственного предприятия к частному предприятию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

По данным САП, среди подозреваемых:

начальник службы правового обеспечения ГП "МТП "Чорноморськ",

бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Чорноморськ" по правовым и экономическим вопросам, - директор частного предприятия.

Также акцентируется внимание, что должности указаны на момент совершения преступления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

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Детали дела о предложении взятки

В 2018 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и частным обществом "Европеан Агро Инвестмент Юкрейн" был заключен договор аренды недвижимого имущества.

В соответствии с этим договором, частное общество арендовало сроком на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью 113 106,50 кв. м с целью организации погрузочно-разгрузочных работ, которое учитывалось на балансе ГП "МТП "Чорноморськ", и обязывалось платить ежемесячную арендную плату.

Впрочем, как отмечается, после заключения указанного договора в результате хозяйственной деятельности у общества возникла кредиторская задолженность, в связи с чем, на основании заявления одного из кредиторов, было открыто производство о банкротстве этого общества, и введена процедура распоряжения имуществом.

При осуществлении процедуры банкротства ООО "Европеан Агро Инвестмент Юкрейн" в сентябре 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области и к арбитражному управляющему обратилось частное предприятие с заявлением об участии в санации общества - должника в качестве инвестора.

Также акцентируется внимание на том, что в интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.

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"В рамках досудебного расследования установлено, что начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Чорноморськ" по правовым и экономическим вопросам в октябре 2020 года высказали директору частного предприятия предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 12 млн грн за оказание влияния на и.о. директора ГП "МТП "Чорноморськ" для обеспечения заключения им договора об уступке этому частному предприятию права требования", - объясняют в САП.

Деньги должны были быть перечислены на счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления, завуалировав платеж под финансово-хозяйственную операцию.

Досудебное расследование продолжается.