Главе порта "Чорноморськ" предлагали 12 млн грн взятки за действия в интересах частного предприятия, - САП
29 апреля 2024 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в предложении и обещании неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения и.о. директора ГП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" для заключения договора об уступке права требования от государственного предприятия к частному предприятию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
По данным САП, среди подозреваемых:
- начальник службы правового обеспечения ГП "МТП "Чорноморськ",
- бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Чорноморськ" по правовым и экономическим вопросам, - директор частного предприятия.
Также акцентируется внимание, что должности указаны на момент совершения преступления.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Детали дела о предложении взятки
В 2018 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и частным обществом "Европеан Агро Инвестмент Юкрейн" был заключен договор аренды недвижимого имущества.
В соответствии с этим договором, частное общество арендовало сроком на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью 113 106,50 кв. м с целью организации погрузочно-разгрузочных работ, которое учитывалось на балансе ГП "МТП "Чорноморськ", и обязывалось платить ежемесячную арендную плату.
Впрочем, как отмечается, после заключения указанного договора в результате хозяйственной деятельности у общества возникла кредиторская задолженность, в связи с чем, на основании заявления одного из кредиторов, было открыто производство о банкротстве этого общества, и введена процедура распоряжения имуществом.
При осуществлении процедуры банкротства ООО "Европеан Агро Инвестмент Юкрейн" в сентябре 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области и к арбитражному управляющему обратилось частное предприятие с заявлением об участии в санации общества - должника в качестве инвестора.
Также акцентируется внимание на том, что в интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.
"В рамках досудебного расследования установлено, что начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Чорноморськ" по правовым и экономическим вопросам в октябре 2020 года высказали директору частного предприятия предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 12 млн грн за оказание влияния на и.о. директора ГП "МТП "Чорноморськ" для обеспечения заключения им договора об уступке этому частному предприятию права требования", - объясняют в САП.
Деньги должны были быть перечислены на счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления, завуалировав платеж под финансово-хозяйственную операцию.
Досудебное расследование продолжается.
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.На яких олігархів працює депутат ЖелезнякБільше інформації на порталі Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
Український клуб аграрного бізнесу" об'єднує 15 найбільших агрохолдингів України, які в сукупності володіють 3 млн га української землі - тобто, земельний банк кожної з них складає сотні тисяч гектарів. Зокрема,членами УКАБ є такі компанії, як "Укрлендфармінг", "Миронівський хлібопродукт", "Астарта-Київ", "ІМК", "Харвіст" - тобто, їхні власники це такі мільярдери і мільйонери, як Бахматюк, Косюк, Іванчук, Ліссітса, Ахметов.
Це дуже впливова організація. Навіть нинішній заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків та гендиректором "Українського клубу аграрного бізнесу".Засновником УКАБ (та президентом у 2007-2021 роках) є підприємець Алекс Ліссітса. Також Ліссітса є гендиректором аграрної компанії ІМК. Железняк постійно лобіював інтереси агровласників на публічних заходах, зокрема, у 2020 році він їздив на економічний форум в Давосі, де українських агроолігархів представляв власник агрохолдингу "МХП" Юрій Косюк.
Упродовж останніх років Железняк активно лобіює інтереси агроолігархів у Верховній Раді. Він є одним з авторів законороєкту №9266 "Про електронні аграрні розписки", який розширює коло кредиторів, здатних фінансувати сільське господарство.
У липні 2023 року про цей законопроєкт на "Агропорталі" вийшов відверто однобокий текст, у якому одразу два представника УКАБ (зокрема, Алекс Ліссітса) наполягали на його негайному прийнятті. Згодом на основі цієї публікації ЗМІ поширювалирекламні матеріали про законопроєкт із цитатами Ліссітси та Железняка.
У жовтні 2023 року в Раді було зареєстровано законопроєкт №10169 за авторством Железняка щодо боротьби із сірим експортом зерна - а по факту з конкурентами членів УКАБу. Також, як голова тимчасової парламентської комісії, Железняк намагається створювати проблеми іншим агровиробникам країни.
Від української аграрки до російських спецслужб один крок
У "аграрній" біографії Железняка є цікавий факт - робота з росіянином Михайлом Соколовим.
Більше інформації на порталі Антикор: https
://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak