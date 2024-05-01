Очільнику порту "Чорноморськ" пропонували 12 млн грн хабаря за дії в інтересах приватного підприємства, - САП

29 квітня 2024 року детективи НАБУ повідомили про підозру у пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення в.о. директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" для укладення договору про відступлення права вимоги від державного підприємства до приватного підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

За заними САП, серед підозрюваних:

начальник служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ",

колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань, - директор приватного підприємства.

Також акцентується увага, що посади зазначені на момент вчинення злочину.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

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Деталі справи щодо пропозиції хабаря:

У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та приватним товариством "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" було укладено договір оренди нерухомого майна.

Відповідно до цього договору приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м з метою організації навантажувально-розвантажувальних робіт, яке обліковувалося на балансі ДП "МТП "Чорноморськ", та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.

Втім, як зазначається, після укладення указаного договору у результаті господарської діяльності у товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів було відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.

Під час здійснення процедури банкрутства ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства - боржника як інвестора.

Також акцентується увага на тому, що в інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства- банкрута.

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"У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП "МТП "Чорноморськ" для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги", - пояснюють у САП.

Гроші мали бути перераховані в на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.

Досудове розслідування триває.