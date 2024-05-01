Очільнику порту "Чорноморськ" пропонували 12 млн грн хабаря за дії в інтересах приватного підприємства, - САП
29 квітня 2024 року детективи НАБУ повідомили про підозру у пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення в.о. директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" для укладення договору про відступлення права вимоги від державного підприємства до приватного підприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
За заними САП, серед підозрюваних:
- начальник служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ",
- колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань, - директор приватного підприємства.
Також акцентується увага, що посади зазначені на момент вчинення злочину.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Деталі справи щодо пропозиції хабаря:
У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та приватним товариством "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" було укладено договір оренди нерухомого майна.
Відповідно до цього договору приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м з метою організації навантажувально-розвантажувальних робіт, яке обліковувалося на балансі ДП "МТП "Чорноморськ", та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.
Втім, як зазначається, після укладення указаного договору у результаті господарської діяльності у товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів було відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.
Під час здійснення процедури банкрутства ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства - боржника як інвестора.
Також акцентується увага на тому, що в інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства- банкрута.
"У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП "МТП "Чорноморськ" для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги", - пояснюють у САП.
Гроші мали бути перераховані в на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.
Досудове розслідування триває.
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.На яких олігархів працює депутат ЖелезнякБільше інформації на порталі Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak
Український клуб аграрного бізнесу" об'єднує 15 найбільших агрохолдингів України, які в сукупності володіють 3 млн га української землі - тобто, земельний банк кожної з них складає сотні тисяч гектарів. Зокрема,членами УКАБ є такі компанії, як "Укрлендфармінг", "Миронівський хлібопродукт", "Астарта-Київ", "ІМК", "Харвіст" - тобто, їхні власники це такі мільярдери і мільйонери, як Бахматюк, Косюк, Іванчук, Ліссітса, Ахметов.
Це дуже впливова організація. Навіть нинішній заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків та гендиректором "Українського клубу аграрного бізнесу".Засновником УКАБ (та президентом у 2007-2021 роках) є підприємець Алекс Ліссітса. Також Ліссітса є гендиректором аграрної компанії ІМК. Железняк постійно лобіював інтереси агровласників на публічних заходах, зокрема, у 2020 році він їздив на економічний форум в Давосі, де українських агроолігархів представляв власник агрохолдингу "МХП" Юрій Косюк.
Упродовж останніх років Железняк активно лобіює інтереси агроолігархів у Верховній Раді. Він є одним з авторів законороєкту №9266 "Про електронні аграрні розписки", який розширює коло кредиторів, здатних фінансувати сільське господарство.
У липні 2023 року про цей законопроєкт на "Агропорталі" вийшов відверто однобокий текст, у якому одразу два представника УКАБ (зокрема, Алекс Ліссітса) наполягали на його негайному прийнятті. Згодом на основі цієї публікації ЗМІ поширювалирекламні матеріали про законопроєкт із цитатами Ліссітси та Железняка.
У жовтні 2023 року в Раді було зареєстровано законопроєкт №10169 за авторством Железняка щодо боротьби із сірим експортом зерна - а по факту з конкурентами членів УКАБу. Також, як голова тимчасової парламентської комісії, Железняк намагається створювати проблеми іншим агровиробникам країни.
Від української аграрки до російських спецслужб один крок
У "аграрній" біографії Железняка є цікавий факт - робота з росіянином Михайлом Соколовим.
Більше інформації на порталі Антикор: https
://antikor.com.ua/articles/668496-na_kakih_oligarhov_rabotaet_deputat_heleznjak