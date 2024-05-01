Будут судить оккупанта, похитившего с предприятия имущество на более чем миллион гривен во время оккупации Дымера

Во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области военный РФ похитил с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как установило расследование, весной 2022 года в оккупированном пгт Дымер Вышгородского района обвиняемый на бронетранспортере с символом "V" ворвался на территорию громады. Вместе с другими российскими оккупантами он похитил с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.

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В прокуратуре отметили, что завладение имуществом произошло исключительно с корыстной целью, поскольку награбленное не могло быть использовано в военных целях.

Напомним, генпрокурор Костин заявлял, что военные преступления россиян на Киевщине исследуются как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа.