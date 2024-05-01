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Новости
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Будут судить оккупанта, похитившего с предприятия имущество на более чем миллион гривен во время оккупации Дымера

Окупант викрав майна на мільйон гривень у Димері

Во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области военный РФ похитил с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как установило расследование, весной 2022 года в оккупированном пгт Дымер Вышгородского района обвиняемый на бронетранспортере с символом "V" ворвался на территорию громады. Вместе с другими российскими оккупантами он похитил с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.

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В прокуратуре отметили, что завладение имуществом произошло исключительно с корыстной целью, поскольку награбленное не могло быть использовано в военных целях.

Напомним, генпрокурор Костин заявлял, что военные преступления россиян на Киевщине исследуются как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа.

Автор: 

армия РФ (19057) Киевская область (4117) суд (25077) военные преступления (1425)


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Топ комментарии
+8
Чого рідко пишуть, чи цей виродок під вартою, чи втік на мордор. Якщо друге то йому поюху те ваше обвинувачення.
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01.05.2024 20:00
+6
Це ж скільки воно унітазів винесло на 1 лімон?
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01.05.2024 19:54
+6
ну і шо???? УСІ це чудоворозуміють, шо з цього роя, не буде - ніфуя!!!!
Але табуни прокурорских, слєдаків, та іншоі шушари, мають ІБД, непогані зарплати, і бронь від фронту!!
Ну і заодно створюють інфо заслону для пархатих кірюшок різних мастєй!!
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01.05.2024 20:11
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Це ж скільки воно унітазів винесло на 1 лімон?
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01.05.2024 19:54 Ответить
Один золотий..
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01.05.2024 20:41 Ответить
потенційний учасник тамошньої забави "как стать миллионером", чи яке там у неї поганяло?
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01.05.2024 19:59 Ответить
Чого рідко пишуть, чи цей виродок під вартою, чи втік на мордор. Якщо друге то йому поюху те ваше обвинувачення.
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01.05.2024 20:00 Ответить
ну і шо???? УСІ це чудоворозуміють, шо з цього роя, не буде - ніфуя!!!!
Але табуни прокурорских, слєдаків, та іншоі шушари, мають ІБД, непогані зарплати, і бронь від фронту!!
Ну і заодно створюють інфо заслону для пархатих кірюшок різних мастєй!!
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01.05.2024 20:11 Ответить
Ото ж... Імітують бурхливу діяльність... "Та ми такі!.."
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02.05.2024 00:00 Ответить
Мент в Їзмаїлі отримав 6 років позбавлення волі, за те що замутив на аж цілих 5000 грн..при відшкодуванні щкоди за пошкоджене майно...Суддя як впаяв так впаяв...а ви кажете нема боротьби
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02.05.2024 09:26 Ответить
https://368.media/2024/05/01/patrulnogo-z-izmayilu-zasudili-na-6-rokiv-pozbavlennya-voli/ ось посилання на цих борцунів з Київського райсуду м.Одеса
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02.05.2024 09:33 Ответить
"Кацапи" - Т.Г.Шевченко 1851р. Кацап завжди був мудаком
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою жопу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі .P.S. https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/?__cft__[0]=AZV71PmTAdKG3edn74e4XvGMtzG6cYt1xxwlYYuYCwdMpDXW4L4N1wuwz08fI8hq7FYrZvvbvw_B-UPxbkSjrQVM6_4IwFJsAfxp2TS1UQnTd1zijytLfCyIl0bYZl4tnERG3bxQKaJviKsZZcBvK7ll&__tn__=kK-R Національний музей Тараса Шевченка спростував твердження, що цей вірш належить Кобзареві, але вірш все-одно гарний і актуальний, як ніколи.
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01.05.2024 20:02 Ответить
Я так понял что, Резникова за МИЛЛИАРДНЫЕ разворовывание судить НЕ собираются ?
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01.05.2024 20:12 Ответить
Офігенні пінкертони.
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01.05.2024 20:49 Ответить
А як же ця чурка навесні 2022 опинилась у смт Димер?
Проїхала по мосту через р.Тетерів у смт Іванків?
А як це?

Що клоунські прокурори встановили з цього питання? Хто і як готував країну до великої війни?
Хто одягнув чорні трусєля? Хто закупив в ОПу дошірака мівіни, аби жерти її у підвалі?
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01.05.2024 21:03 Ответить
Орда 2.0
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01.05.2024 22:04 Ответить
Що, знову заочно?
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01.05.2024 22:34 Ответить
 
 