Будут судить оккупанта, похитившего с предприятия имущество на более чем миллион гривен во время оккупации Дымера
Во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области военный РФ похитил с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как установило расследование, весной 2022 года в оккупированном пгт Дымер Вышгородского района обвиняемый на бронетранспортере с символом "V" ворвался на территорию громады. Вместе с другими российскими оккупантами он похитил с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен.
В прокуратуре отметили, что завладение имуществом произошло исключительно с корыстной целью, поскольку награбленное не могло быть использовано в военных целях.
Напомним, генпрокурор Костин заявлял, что военные преступления россиян на Киевщине исследуются как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа.
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Але табуни прокурорских, слєдаків, та іншоі шушари, мають ІБД, непогані зарплати, і бронь від фронту!!
Ну і заодно створюють інфо заслону для пархатих кірюшок різних мастєй!!
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою жопу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі .P.S. https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/?__cft__[0]=AZV71PmTAdKG3edn74e4XvGMtzG6cYt1xxwlYYuYCwdMpDXW4L4N1wuwz08fI8hq7FYrZvvbvw_B-UPxbkSjrQVM6_4IwFJsAfxp2TS1UQnTd1zijytLfCyIl0bYZl4tnERG3bxQKaJviKsZZcBvK7ll&__tn__=kK-R Національний музей Тараса Шевченка спростував твердження, що цей вірш належить Кобзареві, але вірш все-одно гарний і актуальний, як ніколи.
Проїхала по мосту через р.Тетерів у смт Іванків?
А як це?
Що клоунські прокурори встановили з цього питання? Хто і як готував країну до великої війни?
Хто одягнув чорні трусєля? Хто закупив в ОПу
дошіракамівіни, аби жерти її у підвалі?