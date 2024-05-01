УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11769 відвідувачів онлайн
Новини
4 079 15

Судитимуть окупанта, який викрав з підприємства майно на понад мільйон гривень під час окупації Димера

Окупант викрав майна на мільйон гривень у Димері

Під час окупації смт Димер Вишгородського району Київщини військовий РФ викрав з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ. Йому інкриміновано порушення законів і звичаїв війни (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як встановило розслідування, навесні 2022 року в окупованому смт Димер Вишгородського району обвинувачений на бронетранспортері з символом "V" вдерся на територію товариства. Разом з іншими російськими окупантами він викрав з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано чотирьох рашистів, які катували місцевих мешканців під час окупації Київщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

У прокуратурі зазначили, що заволодіння майном відбулося виключно з корисливою метою, адже награбоване не могло  бути використано у військових цілях.

Нагадаємо, генпрокурор Костін заявляв, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.

Автор: 

армія рф (17207) Київська область (4005) суд (11653) воєнні злочини (1849)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Чого рідко пишуть, чи цей виродок під вартою, чи втік на мордор. Якщо друге то йому поюху те ваше обвинувачення.
показати весь коментар
01.05.2024 20:00
+6
Це ж скільки воно унітазів винесло на 1 лімон?
показати весь коментар
01.05.2024 19:54
+6
ну і шо???? УСІ це чудоворозуміють, шо з цього роя, не буде - ніфуя!!!!
Але табуни прокурорских, слєдаків, та іншоі шушари, мають ІБД, непогані зарплати, і бронь від фронту!!
Ну і заодно створюють інфо заслону для пархатих кірюшок різних мастєй!!
показати весь коментар
01.05.2024 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж скільки воно унітазів винесло на 1 лімон?
показати весь коментар
01.05.2024 19:54 Відповісти
Один золотий..
показати весь коментар
01.05.2024 20:41 Відповісти
потенційний учасник тамошньої забави "как стать миллионером", чи яке там у неї поганяло?
показати весь коментар
01.05.2024 19:59 Відповісти
Чого рідко пишуть, чи цей виродок під вартою, чи втік на мордор. Якщо друге то йому поюху те ваше обвинувачення.
показати весь коментар
01.05.2024 20:00 Відповісти
ну і шо???? УСІ це чудоворозуміють, шо з цього роя, не буде - ніфуя!!!!
Але табуни прокурорских, слєдаків, та іншоі шушари, мають ІБД, непогані зарплати, і бронь від фронту!!
Ну і заодно створюють інфо заслону для пархатих кірюшок різних мастєй!!
показати весь коментар
01.05.2024 20:11 Відповісти
Ото ж... Імітують бурхливу діяльність... "Та ми такі!.."
показати весь коментар
02.05.2024 00:00 Відповісти
Мент в Їзмаїлі отримав 6 років позбавлення волі, за те що замутив на аж цілих 5000 грн..при відшкодуванні щкоди за пошкоджене майно...Суддя як впаяв так впаяв...а ви кажете нема боротьби
показати весь коментар
02.05.2024 09:26 Відповісти
https://368.media/2024/05/01/patrulnogo-z-izmayilu-zasudili-na-6-rokiv-pozbavlennya-voli/ ось посилання на цих борцунів з Київського райсуду м.Одеса
показати весь коментар
02.05.2024 09:33 Відповісти
"Кацапи" - Т.Г.Шевченко 1851р. Кацап завжди був мудаком
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою жопу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі .P.S. https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/?__cft__[0]=AZV71PmTAdKG3edn74e4XvGMtzG6cYt1xxwlYYuYCwdMpDXW4L4N1wuwz08fI8hq7FYrZvvbvw_B-UPxbkSjrQVM6_4IwFJsAfxp2TS1UQnTd1zijytLfCyIl0bYZl4tnERG3bxQKaJviKsZZcBvK7ll&__tn__=kK-R Національний музей Тараса Шевченка спростував твердження, що цей вірш належить Кобзареві, але вірш все-одно гарний і актуальний, як ніколи.
показати весь коментар
01.05.2024 20:02 Відповісти
Я так понял что, Резникова за МИЛЛИАРДНЫЕ разворовывание судить НЕ собираются ?
показати весь коментар
01.05.2024 20:12 Відповісти
Офігенні пінкертони.
показати весь коментар
01.05.2024 20:49 Відповісти
А як же ця чурка навесні 2022 опинилась у смт Димер?
Проїхала по мосту через р.Тетерів у смт Іванків?
А як це?

Що клоунські прокурори встановили з цього питання? Хто і як готував країну до великої війни?
Хто одягнув чорні трусєля? Хто закупив в ОПу дошірака мівіни, аби жерти її у підвалі?
показати весь коментар
01.05.2024 21:03 Відповісти
Орда 2.0
показати весь коментар
01.05.2024 22:04 Відповісти
Що, знову заочно?
показати весь коментар
01.05.2024 22:34 Відповісти
 
 