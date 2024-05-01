Судитимуть окупанта, який викрав з підприємства майно на понад мільйон гривень під час окупації Димера

Під час окупації смт Димер Вишгородського району Київщини військовий РФ викрав з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ. Йому інкриміновано порушення законів і звичаїв війни (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як встановило розслідування, навесні 2022 року в окупованому смт Димер Вишгородського району обвинувачений на бронетранспортері з символом "V" вдерся на територію товариства. Разом з іншими російськими окупантами він викрав з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано чотирьох рашистів, які катували місцевих мешканців під час окупації Київщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

У прокуратурі зазначили, що заволодіння майном відбулося виключно з корисливою метою, адже награбоване не могло бути використано у військових цілях.

Нагадаємо, генпрокурор Костін заявляв, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.