Судитимуть окупанта, який викрав з підприємства майно на понад мільйон гривень під час окупації Димера
Під час окупації смт Димер Вишгородського району Київщини військовий РФ викрав з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ. Йому інкриміновано порушення законів і звичаїв війни (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Як встановило розслідування, навесні 2022 року в окупованому смт Димер Вишгородського району обвинувачений на бронетранспортері з символом "V" вдерся на територію товариства. Разом з іншими російськими окупантами він викрав з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.
У прокуратурі зазначили, що заволодіння майном відбулося виключно з корисливою метою, адже награбоване не могло бути використано у військових цілях.
Нагадаємо, генпрокурор Костін заявляв, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.
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Але табуни прокурорских, слєдаків, та іншоі шушари, мають ІБД, непогані зарплати, і бронь від фронту!!
Ну і заодно створюють інфо заслону для пархатих кірюшок різних мастєй!!
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою жопу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі .P.S. https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/?__cft__[0]=AZV71PmTAdKG3edn74e4XvGMtzG6cYt1xxwlYYuYCwdMpDXW4L4N1wuwz08fI8hq7FYrZvvbvw_B-UPxbkSjrQVM6_4IwFJsAfxp2TS1UQnTd1zijytLfCyIl0bYZl4tnERG3bxQKaJviKsZZcBvK7ll&__tn__=kK-R Національний музей Тараса Шевченка спростував твердження, що цей вірш належить Кобзареві, але вірш все-одно гарний і актуальний, як ніколи.
Проїхала по мосту через р.Тетерів у смт Іванків?
А як це?
Що клоунські прокурори встановили з цього питання? Хто і як готував країну до великої війни?
Хто одягнув чорні трусєля? Хто закупив в ОПу
дошіракамівіни, аби жерти її у підвалі?