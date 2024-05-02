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Новости Война
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Обломками сбитой ракеты повреждена транспортная инфраструктура на Николаевщине

На Миколаївщині збили ракету

На Николаевщине была сбита российская ракета X-59, в результате чего обломками повреждена транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 1 мая, сбита крылатая ракета воздушного базирования Х-59. В результате сбивания обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также в Николаевском районе в 16:54 россияне из артиллерии атаковали акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

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Автор: 

Николаевская область (2107) обстрел (26906)


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