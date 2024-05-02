Уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру на Миколаївщині
На Миколаївщині було збито російську ракету X-59, внаслідок чого уламками пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Також у Миколаївському районі о 16:54 росіяни з артилерії атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
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