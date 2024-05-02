Уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру на Миколаївщині

На Миколаївщині було збито російську ракету X-59, внаслідок чого уламками пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також у Миколаївському районі о 16:54 росіяни з артилерії атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

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