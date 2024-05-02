Ночью оккупанты обстреляли территорию одной из шахт на Донетчине: Возник пожар
Российские войска ночью обстреляли шахту в Донецкой области, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью враг обстрелял территорию одной из шахт в Донецкой области. Возник пожар на поверхности, который ликвидировали подразделения ГСЧС. Пострадавших нет, рабочих в шахте не было", - говорится в сообщении.
В то же время в Черниговской области в результате обстрела было одновременно обесточено 947 абонентов в 15 населенных пунктах.
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