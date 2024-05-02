Вночі окупанти обстріляли територію однієї із шахт на Донеччині: Виникла пожежа

Російські війська вночі обстріляли шахту в Донецькій області, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомили в Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог обстріляв територію однієї з шахт на Донеччині. Виникла пожежа на поверхні, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає, робітників у шахті не було", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Чернігівській області внаслідок обстрілу було одночасно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.

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