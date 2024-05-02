Доба на Донеччині: Росіяни вбили 4 особи, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 18 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 4 особи, а 8 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці, обстріляні Катеринівка і Костянтинівка. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка, Воздвиженка і Прогрес. У Калиновому Новогродівської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Гірнику Курахівської громади 2 загиблих і 6 поранених, пошкоджено двоповерхівку і 25 приватних будинків.

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Краматорський район.

У Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Закітне і Терни. Пошкоджені будинки у Райському Дружківської громади. У Костянтинівці пошкоджені 10 будинків і лінії електропередач. У Слов'янську пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 приватні будинки.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 338 людей, зокрема 42 дитини.

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