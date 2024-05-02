Сутки на Донетчине: Россияне убили 4 человека, 8 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупанты 18 раз обстреляли Донецкую область, погибли 4 человека, 8 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Марьинской громаде 1 человек погиб в Красногоровке, обстреляны Екатериновка и Константиновка. В Гродовской громаде под огнем - Новоалександровка, Воздвиженка и Прогресс. В Калиновом Новогродовской громады 1 человек погиб и 2 ранены. В Гирныке Кураховской громады 2 погибших и 6 раненых, повреждена двухэтажка и 25 частных домов.

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Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Ямполь, Ямполевка, Закитное и Терны. Повреждены дома в Райском Дружковской громады. В Константиновке повреждены 10 домов и линии электропередач. В Славянске повреждены 3 многоэтажки. В Калиновом Ильиновской громады повреждены 3 частных дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и промышленное здание. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 338 человек, в том числе - 42 ребенка.

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