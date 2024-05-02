Совет обороны области должен возобновить движение транспорта в Чернигове, - и. о. мэра города Ломако
Совет обороны области должен срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе. С сегодняшнего дня в городе остановилось движение транспорта, тысячи горожан не смогли доехать на работу, в школы и тому подобное.
Об этом написал в своем Telegram-канале и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к Совету обороны области: срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе! Сейчас срочно необходимо провести Совет обороны области. Действия председателя Черниговской ГВА Брижинского в условиях военного положения несут угрозу безопасности черниговцев. Прошу голову ОВА принять неотложные меры по преодолению последствий действий подчиненного чиновника и возобновления движения транспорта в городе. Обращаюсь к правоохранителям проверить наличие коррупционной составляющей и признаков нарушения закона в действиях Д.Брижинского", - написал Ломако.
Также он обратился к перевозчикам.
"Ваша деятельность содержит значительную составляющую социальной ответственности. Прошу принять все необходимые меры и найти возможность возобновления работы транспорта, невзирая на все неблагоприятные обстоятельства", - отметил и.о. городского головы Чернигова.
По словам Ломако, с сегодняшнего дня в Чернигове из-за действий начальника городской военной администрации частично остановилось движение общественного транспорта. Тысячи черниговцев не смогли доехать на работу, в школы, больницы или в церковь на большой религиозный праздник.
"Основание: решение назначенного сверху чиновника - начальника военной администрации Чернигова господина Брижинского. Реальная причина: город отказался по требованию чиновника отдать часть земли приближенным к нему лицам и он заблокировал платежи перевозчикам. Из-за земельного шантажа военной администрации испытывают проблемы работники критической инфраструктуры, пенсионеры и люди с инвалидностью, взрослые и дети...", - отметил Ломако.
Как сообщалось, вчера начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский, комментируя угрозу остановки транспорта, заявил, что "это не такая большая проблема, что кто-то лишние пять километров пройдет пешком".
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Чи чому не взяв відповідальність за театр? Чи скупчення связистів, що зробило їх мішенню?
Чи що його завели в будівлю на 15 день після ухвали лівого суду. Потім судився за скасування посади мера, замість річного одсторонення..
В інтерв'ю він похериста включав, а вам то є нормально.
Про малого, щ о в парку зброєю лице спалив вже бур'яном поросло(
Це зруйнувало здобутки в питаннях децентралізації, що було медаллю європейського зразка демократії.
Питання зняття самої посади мера, не враховуючи персону є зневагою до прав місцевих. Те що місто не було окупованим, вже нікого не хвилює.
А привід відсторонення, взагалі замовний та ще десь во Львові.
У Стефанчука в декларації є записи, що він брав компенсації за в наймання житла. Яке було власності тещі. І нічого спікер. В Литві за подібне - зняли міністра і кримінальна справа.
Вдумайтесь, чорт зайшов з 5 ма, планує 37 чол. А питання спливають о громадських транспортних проблемах.
Просто, анріал.
Але за таку працю Чаус вже на будівництві "золотого мосту". Призначили регіональним в слугах.
Всюди його пихають, зустрічі а так далі.
Клонують модель, ось вам мамка і папка.