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Новости
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Совет обороны области должен возобновить движение транспорта в Чернигове, - и. о. мэра города Ломако

Влада Чернігова закликає відновити рух транспорту в місті

Совет обороны области должен срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе. С сегодняшнего дня в городе остановилось движение транспорта, тысячи горожан не смогли доехать на работу, в школы и тому подобное.

Об этом написал в своем Telegram-канале и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к Совету обороны области: срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе! Сейчас срочно необходимо провести Совет обороны области. Действия председателя Черниговской ГВА Брижинского в условиях военного положения несут угрозу безопасности черниговцев. Прошу голову ОВА принять неотложные меры по преодолению последствий действий подчиненного чиновника и возобновления движения транспорта в городе. Обращаюсь к правоохранителям проверить наличие коррупционной составляющей и признаков нарушения закона в действиях Д.Брижинского", - написал Ломако.

Также он обратился к перевозчикам.

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"Ваша деятельность содержит значительную составляющую социальной ответственности. Прошу принять все необходимые меры и найти возможность возобновления работы транспорта, невзирая на все неблагоприятные обстоятельства", - отметил и.о. городского головы Чернигова.

По словам Ломако, с сегодняшнего дня в Чернигове из-за действий начальника городской военной администрации частично остановилось движение общественного транспорта. Тысячи черниговцев не смогли доехать на работу, в школы, больницы или в церковь на большой религиозный праздник.

"Основание: решение назначенного сверху чиновника - начальника военной администрации Чернигова господина Брижинского. Реальная причина: город отказался по требованию чиновника отдать часть земли приближенным к нему лицам и он заблокировал платежи перевозчикам. Из-за земельного шантажа военной администрации испытывают проблемы работники критической инфраструктуры, пенсионеры и люди с инвалидностью, взрослые и дети...", - отметил Ломако.

Как сообщалось, вчера начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский, комментируя угрозу остановки транспорта, заявил, что "это не такая большая проблема, что кто-то лишние пять километров пройдет пешком".

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Автор: 

транспорт (1757) Чернигов (883) Ломако Александр (30)


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Топ комментарии
+10
А коли в Чернігові був законний обраний мер, то такої фігні не було. Але ж зелені відсторонили його в незаконний спосіб!
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02.05.2024 12:41
+4
******* піздець. Кляті царьки.
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02.05.2024 12:44
+1
Людство давно навчилось боротись з шкідниками. Шкідників - фізично винищують, а інакше вони плодяться в неконтрольованих масштабах...
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02.05.2024 13:28
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Правила форума Совет форумчан
А коли в Чернігові був законний обраний мер, то такої фігні не було. Але ж зелені відсторонили його в незаконний спосіб!
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02.05.2024 12:41 Ответить
Ну так ЗЕлений клоун не тільки в Чернігові посаджений. Перед тим ще була Полтава, Рівне...
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02.05.2024 20:44 Ответить
******* піздець. Кляті царьки.
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02.05.2024 12:44 Ответить
Людство давно навчилось боротись з шкідниками. Шкідників - фізично винищують, а інакше вони плодяться в неконтрольованих масштабах...
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02.05.2024 13:28 Ответить
Поліція та СБУ таких речей не бачать в упор. Усі тримаються за свої місця, або в долі.
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02.05.2024 13:34 Ответить
Щось тут не так ,я стикався з Брижиньским був комбригом 93-й , нормальна людина , справжній патріот , може це місцеві царьки воду варять ? Звикли безконтрольно бюджет пілити, а тут їм заваду призначили зверху , тому і піняться
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02.05.2024 14:04 Ответить
То чого бойового офіцера на папери посадили?
Чи чому не взяв відповідальність за театр? Чи скупчення связистів, що зробило їх мішенню?
Чи що його завели в будівлю на 15 день після ухвали лівого суду. Потім судився за скасування посади мера, замість річного одсторонення..
В інтерв'ю він похериста включав, а вам то є нормально.
Про малого, щ о в парку зброєю лице спалив вже бур'яном поросло(
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02.05.2024 16:22 Ответить
Зелені πідари ставлять своїх бояр у всі міста до яких дотягнуться, щоб красти і не виділяти бюджет на укріплення і оборону. Замість законно вибраних мерів вже не одного зеленого мародера поставили
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02.05.2024 20:47 Ответить
Адміністрація військова, але вся праця зводиться до не обмеження наданих повноважень окремою людиною.
Це зруйнувало здобутки в питаннях децентралізації, що було медаллю європейського зразка демократії.
Питання зняття самої посади мера, не враховуючи персону є зневагою до прав місцевих. Те що місто не було окупованим, вже нікого не хвилює.
А привід відсторонення, взагалі замовний та ще десь во Львові.
У Стефанчука в декларації є записи, що він брав компенсації за в наймання житла. Яке було власності тещі. І нічого спікер. В Литві за подібне - зняли міністра і кримінальна справа.
Вдумайтесь, чорт зайшов з 5 ма, планує 37 чол. А питання спливають о громадських транспортних проблемах.
Просто, анріал.
Але за таку працю Чаус вже на будівництві "золотого мосту". Призначили регіональним в слугах.
Всюди його пихають, зустрічі а так далі.
Клонують модель, ось вам мамка і папка.
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03.05.2024 08:06 Ответить
 
 