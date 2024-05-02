Совет обороны области должен возобновить движение транспорта в Чернигове, - и. о. мэра города Ломако

Совет обороны области должен срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе. С сегодняшнего дня в городе остановилось движение транспорта, тысячи горожан не смогли доехать на работу, в школы и тому подобное.

Об этом написал в своем Telegram-канале и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к Совету обороны области: срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе! Сейчас срочно необходимо провести Совет обороны области. Действия председателя Черниговской ГВА Брижинского в условиях военного положения несут угрозу безопасности черниговцев. Прошу голову ОВА принять неотложные меры по преодолению последствий действий подчиненного чиновника и возобновления движения транспорта в городе. Обращаюсь к правоохранителям проверить наличие коррупционной составляющей и признаков нарушения закона в действиях Д.Брижинского", - написал Ломако.

Также он обратился к перевозчикам.

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"Ваша деятельность содержит значительную составляющую социальной ответственности. Прошу принять все необходимые меры и найти возможность возобновления работы транспорта, невзирая на все неблагоприятные обстоятельства", - отметил и.о. городского головы Чернигова.

По словам Ломако, с сегодняшнего дня в Чернигове из-за действий начальника городской военной администрации частично остановилось движение общественного транспорта. Тысячи черниговцев не смогли доехать на работу, в школы, больницы или в церковь на большой религиозный праздник.

"Основание: решение назначенного сверху чиновника - начальника военной администрации Чернигова господина Брижинского. Реальная причина: город отказался по требованию чиновника отдать часть земли приближенным к нему лицам и он заблокировал платежи перевозчикам. Из-за земельного шантажа военной администрации испытывают проблемы работники критической инфраструктуры, пенсионеры и люди с инвалидностью, взрослые и дети...", - отметил Ломако.

Как сообщалось, вчера начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский, комментируя угрозу остановки транспорта, заявил, что "это не такая большая проблема, что кто-то лишние пять километров пройдет пешком".

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