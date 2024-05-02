Рада оборони області має відновити рух транспорту у Чернігові, - в. о. мера міста Ломако

Рада оборони області має терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті. Відсьогодні в місті зупинився рух транспорту, тисячі містян не змогли доїхати на роботу, у школи тощо.

Про це написав у своєму Telegram-каналі в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до Ради оборони області: терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті! Зараз терміново необхідно провести Раду оборони області. Дії голови Чернігівської МВА Брижинського в умовах воєнного стану несуть загрозу безпеці чернігівців. Прошу голову ОВА вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків дій підлеглого чиновника та відновлення руху транспорту в місті. Звертаюся до правоохоронців перевірити наявність корупційної складової та ознак порушення закону в діях Д.Брижинського", – написав Ломако.

Також він звернувся до перевізників.

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"Ваша діяльність містить значну складову соціальної відповідальності. Прошу вжити всіх необхідних заходів та знайти можливість відновлення роботи транспорту, незважаючи на всі несприятливі обставини", –наголосив в.о. міського голови Чернігова.

За словами Ломако, відсьогодні в Чернігові через дії начальника міської військової адміністрації частково зупинився рух громадського транспорту. Тисячі чернігівців не змогли доїхати на роботу, до шкіл, лікарень або до церкви на велике релігійне свято.

"Підстава: рішення призначеного зверху чиновника – начальника військової адміністрації Чернігова пана Брижинського. Реальна причина: місто відмовилося на вимогу чиновника віддати частину землі наближеним до нього особам і він заблокував платежі перевізникам. Через земельний шантаж військової адміністрації відчувають проблеми працівники критичної інфраструктури, пенсіонери та люди з інвалідністю, дорослі та діти…", – зазначив Ломако.

Як повідомлялося, вчора начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський, коментуючи загрозу зупинки транспорту, заявив, що "це не така велика проблема, що хтось зайві п'ять кілометрів пройде пішки".

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