Рада оборони області має відновити рух транспорту у Чернігові, - в. о. мера міста Ломако
Рада оборони області має терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті. Відсьогодні в місті зупинився рух транспорту, тисячі містян не змогли доїхати на роботу, у школи тощо.
Про це написав у своєму Telegram-каналі в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до Ради оборони області: терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті! Зараз терміново необхідно провести Раду оборони області. Дії голови Чернігівської МВА Брижинського в умовах воєнного стану несуть загрозу безпеці чернігівців. Прошу голову ОВА вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків дій підлеглого чиновника та відновлення руху транспорту в місті. Звертаюся до правоохоронців перевірити наявність корупційної складової та ознак порушення закону в діях Д.Брижинського", – написав Ломако.
Також він звернувся до перевізників.
"Ваша діяльність містить значну складову соціальної відповідальності. Прошу вжити всіх необхідних заходів та знайти можливість відновлення роботи транспорту, незважаючи на всі несприятливі обставини", –наголосив в.о. міського голови Чернігова.
За словами Ломако, відсьогодні в Чернігові через дії начальника міської військової адміністрації частково зупинився рух громадського транспорту. Тисячі чернігівців не змогли доїхати на роботу, до шкіл, лікарень або до церкви на велике релігійне свято.
"Підстава: рішення призначеного зверху чиновника – начальника військової адміністрації Чернігова пана Брижинського. Реальна причина: місто відмовилося на вимогу чиновника віддати частину землі наближеним до нього особам і він заблокував платежі перевізникам. Через земельний шантаж військової адміністрації відчувають проблеми працівники критичної інфраструктури, пенсіонери та люди з інвалідністю, дорослі та діти…", – зазначив Ломако.
Як повідомлялося, вчора начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський, коментуючи загрозу зупинки транспорту, заявив, що "це не така велика проблема, що хтось зайві п'ять кілометрів пройде пішки".
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Чи чому не взяв відповідальність за театр? Чи скупчення связистів, що зробило їх мішенню?
Чи що його завели в будівлю на 15 день після ухвали лівого суду. Потім судився за скасування посади мера, замість річного одсторонення..
В інтерв'ю він похериста включав, а вам то є нормально.
Про малого, щ о в парку зброєю лице спалив вже бур'яном поросло(
Це зруйнувало здобутки в питаннях децентралізації, що було медаллю європейського зразка демократії.
Питання зняття самої посади мера, не враховуючи персону є зневагою до прав місцевих. Те що місто не було окупованим, вже нікого не хвилює.
А привід відсторонення, взагалі замовний та ще десь во Львові.
У Стефанчука в декларації є записи, що він брав компенсації за в наймання житла. Яке було власності тещі. І нічого спікер. В Литві за подібне - зняли міністра і кримінальна справа.
Вдумайтесь, чорт зайшов з 5 ма, планує 37 чол. А питання спливають о громадських транспортних проблемах.
Просто, анріал.
Але за таку працю Чаус вже на будівництві "золотого мосту". Призначили регіональним в слугах.
Всюди його пихають, зустрічі а так далі.
Клонують модель, ось вам мамка і папка.