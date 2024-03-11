Україна розраховує на продовження дії "транспортного безвізу" з ЄС, - Кубраков

Україна розраховує на продовження дії угоди про автомобільні перевезення (так званого транспортного безвізу) з Європейським Союзом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Без цього нам буде складно вижити. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Нагадаю, що в України підписана угода про лібералізацію саме з Європейським Союзом, а не з окремими країнами", - пояснив він.

За його словами, ані Україна, ні Європейський Союз не підуть на повернення до дозвільної системи для перевізників, не дивлячись на те, що про це зараз інколи ведуться дискусії.

Нагадаємо, Європейська комісія на початку березня запропонувала продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною, яка була схвалена у 2022 році після початку російського вторгнення.

Але в ЄК наголосили, що взяли до уваги уроки, які отримали у процесі імплементації чинної угоди. Зокрема, Єврокомісія запропонувала:

запровадити обов'язкову наявність документів, що підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюються відповідно до угоди;

зробити обов'язковою наявність спеціальних документів, що засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як цього вимагає угода;

посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою документів водія, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: за це зможуть відкликати ліцензію;

додати нову ремарку: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути припинена у цьому географічному регіоні.

