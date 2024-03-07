УКР
Новини
463 6

Перевізники-порушники торік сплатили понад ₴600 мільйонів штрафів

штраф,євро

У 2023 році сума сплачених до держбюджету штрафів за порушення у сфері автоперевезень та норм транспортної безпеки торік становила 606 млн грн.

Про це повідомив голова Державної служби з безпеки на транспорті Євген Зборовський, Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"606 млн грн - це ті кошти, що вже сплатили порушники, які були притягнуті до відповідальності. Загальна ж кількість штрафів, накладених інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті за 2023 рік становила понад 727 млн. У цю цифру увійшли правопорушення з вантажних та пасажирських перевезень, а також порушення габаритно-вагових норм, зафіксованих системою автоматичного зважування вантажівок у русі WIM", - розповів Зборовський.

Таким чином, частка сплачених штрафів сягнула 83%.

"При цьому ми бачимо, що темпи сплати накладених штрафів у перші два місяці 2024 року вже перевищують торішні", - зауважив голова Укртрансбезпеки.

Як повідомлялося, Державна служба з безпеки на транспорті у 2022 році видала понад 13 тисяч ліцензій на вантажні перевезення та забезпечила 33,5 млн грн надходжень до бюджету.

Автор: 

авто (6317) перевезення (1041) транспорт (1429) штраф (1912)
до ЗСУ цих нігодяєв ухилянтів!
07.03.2024 11:33 Відповісти
Ти про кого,? Я теж за те щоб цих інспекторів до ЗСУ, як половину поліції і так далі.
07.03.2024 14:27 Відповісти
Удивительно, но я не слышал, чтоб в ЕС страны хвастались суммами штрафов....
07.03.2024 11:38 Відповісти
В країні де іде війна вихвалятися на скільки грошей взули свій багатострадальний народ який бідкається та вижива, сюр якийсь.
07.03.2024 11:42 Відповісти
Перевези....
Козу з вовками...
Вирішили загадку-

Голими руками-
За взятку...
Вирушали...

Голими...
07.03.2024 11:42 Відповісти
В Хмельницькому власники маршруток постійно вимагають підвищення вартості проїзду, бо невигідно, мало пасажирів. Натомість у жодному з приватних маршруток не видають квитків. Та ще й графіку не дотримуються а ввечорі взагалі забили на людей. Щодо вантажівок то ніякі асфальти не витримають 60 - тонних фур і народ знову кричатиме про неякісні дороги і витрачені мільярди. Якщо не штрафами то як інакше вчити водіїв виконувати правила? Хай по автобану в німців проїдеться з понаднормовою вагою фура. Такий штраф влуплять що очі вилізуть. Тому то й дороги в країні якісні.
07.03.2024 11:51 Відповісти
 
 