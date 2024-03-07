Перевізники-порушники торік сплатили понад ₴600 мільйонів штрафів

У 2023 році сума сплачених до держбюджету штрафів за порушення у сфері автоперевезень та норм транспортної безпеки торік становила 606 млн грн.

Про це повідомив голова Державної служби з безпеки на транспорті Євген Зборовський, Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"606 млн грн - це ті кошти, що вже сплатили порушники, які були притягнуті до відповідальності. Загальна ж кількість штрафів, накладених інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті за 2023 рік становила понад 727 млн. У цю цифру увійшли правопорушення з вантажних та пасажирських перевезень, а також порушення габаритно-вагових норм, зафіксованих системою автоматичного зважування вантажівок у русі WIM", - розповів Зборовський.

Таким чином, частка сплачених штрафів сягнула 83%.

"При цьому ми бачимо, що темпи сплати накладених штрафів у перші два місяці 2024 року вже перевищують торішні", - зауважив голова Укртрансбезпеки.

Як повідомлялося, Державна служба з безпеки на транспорті у 2022 році видала понад 13 тисяч ліцензій на вантажні перевезення та забезпечила 33,5 млн грн надходжень до бюджету.