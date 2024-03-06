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Приватним компаніям дозволили виготовляти номери для автомобілів, - МВС

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Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для автомобілів. Вони зможуть виготовляти знаки із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, передає Цензор.НЕТ.

Підприємці, які хочуть виготовляти номерні знаки, мають подати до Головного сервісного центру МВС документи з цього переліку. Якщо папери відповідатимуть вимогам, протягом 5 днів підприємців приєднають до Реєстру суб’єктів господарювання.

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"Після приєднання до Реєстру суб’єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53", - написав Драп'ятий.

В МВС вважає, що демонополізація ринку виготовлення номерних знаків буде сприяти підвищенню зручності отримання адмінпослуг та розвитку справедливої конкуренції.

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Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.

Автор: 

авто (6193) МВС (3505)


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Топ коментарі
+6
давайте вгадаю! тендер на виготовлення номерів виграли компанії пов!язані з єрмаком!
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06.03.2024 14:39
+4
Власниками компаній, які отримають відповідні дозволи цілком випадково виявляться дружини керівництва МВС.
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06.03.2024 14:47
+3
Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям

Пріятним компаніям...
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06.03.2024 14:38
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Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям

Пріятним компаніям...
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06.03.2024 14:38 Відповісти
давайте вгадаю! тендер на виготовлення номерів виграли компанії пов!язані з єрмаком!
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06.03.2024 14:39 Відповісти
Повідомляють що у Бердянську підірвали організаторку "виборів Путіна" разом автівкою.
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06.03.2024 14:44 Відповісти
Власниками компаній, які отримають відповідні дозволи цілком випадково виявляться дружини керівництва МВС.
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06.03.2024 14:47 Відповісти
У МВС вважають що це сприятиме особистому збагаченню керманичів МВС
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06.03.2024 14:52 Відповісти
тепер будуть всі з номерами " 000000" розсікати ))
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06.03.2024 14:52 Відповісти
мєнти-пєнси теж хочуть щось урвати собі...ніяк не вгомоняться
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06.03.2024 14:56 Відповісти
МУСОРА
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07.03.2024 05:53 Відповісти
Працевлаштували мінтовські пенсіонери і їхні робичі. Бабло перемагає зло, чи зло перемагає бабло? От так збудуємо справедливу Україну......
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06.03.2024 15:07 Відповісти
Понеслась пи_3_да по кочкам 😁
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06.03.2024 15:14 Відповісти
Було би не погано запровадити закріплення номерного знаку за господарем на усі роки життя. Якщо два автомобілі, то два знаки і т.д. Так, наприклад, є у дружньої країни, Канаді.
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06.03.2024 15:36 Відповісти
в Бельгії - так само
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07.03.2024 05:55 Відповісти
так он ано чьо, міхалич..... от яка зараз найболючіша тема мусорні!!!!🤔🤔

".... сприяти підвищенню зручності отримання адмінпослуг та розвитку справедливої конкуренції..."

цікаво довідатись імена власників фірм, щасливих переможців
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07.03.2024 06:01 Відповісти
 
 