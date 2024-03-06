Приватним компаніям дозволили виготовляти номери для автомобілів, - МВС

Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для автомобілів. Вони зможуть виготовляти знаки із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, передає Цензор.НЕТ.

Підприємці, які хочуть виготовляти номерні знаки, мають подати до Головного сервісного центру МВС документи з цього переліку. Якщо папери відповідатимуть вимогам, протягом 5 днів підприємців приєднають до Реєстру суб’єктів господарювання.

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"Після приєднання до Реєстру суб’єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53", - написав Драп'ятий.

В МВС вважає, що демонополізація ринку виготовлення номерних знаків буде сприяти підвищенню зручності отримання адмінпослуг та розвитку справедливої конкуренції.

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