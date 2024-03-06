Частным компаниям разрешили производить номера для автомобилей, - МВД
Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для автомобилей. Они смогут производить знаки с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает Цензор.НЕТ.
Предприниматели, желающие производить номерные знаки, должны подать в Главный сервисный центр МВД документы из этого перечня. Если бумаги будут удовлетворять требованиям, в течение 5 дней предпринимателей присоединят к Реестру субъектов хозяйствования.
"После присоединения к Реестру предприятия они смогут изготовлять номерные знаки по выбору лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, что урегулировано приказом МВД Украины от 30 января 2024 года № 53", - написал Драпятый.
В МВД считает, что демонополизация рынка изготовления номерных знаков будет способствовать повышению удобства получения админуслуг и развитию справедливой конкуренции.
Более подробную информацию можно получить по ссылке.
