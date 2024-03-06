РУС
Частным компаниям разрешили производить номера для автомобилей, - МВД

Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для автомобилей. Они смогут производить знаки с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает Цензор.НЕТ.

Предприниматели, желающие производить номерные знаки, должны подать в Главный сервисный центр МВД документы из этого перечня. Если бумаги будут удовлетворять требованиям, в течение 5 дней предпринимателей присоединят к Реестру субъектов хозяйствования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участки измерения скорости расширят, - Патрульная полиция. ПЕРЕЧЕНЬ

"После присоединения к Реестру предприятия они смогут изготовлять номерные знаки по выбору лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, что урегулировано приказом МВД Украины от 30 января 2024 года № 53", - написал Драпятый.

В МВД считает, что демонополизация рынка изготовления номерных знаков будет способствовать повышению удобства получения админуслуг и развитию справедливой конкуренции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько нардепов с 2022 года обновили свои автопарки: объясняют пчеловодством и бизнесом жены

Более подробную информацию можно получить по ссылке.

авто (4230) МВД (9343)
Топ комментарии
+6
давайте вгадаю! тендер на виготовлення номерів виграли компанії пов!язані з єрмаком!
06.03.2024 14:39 Ответить
06.03.2024 14:39 Ответить
+4
Власниками компаній, які отримають відповідні дозволи цілком випадково виявляться дружини керівництва МВС.
06.03.2024 14:47 Ответить
06.03.2024 14:47 Ответить
+3
Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям

Пріятним компаніям...
06.03.2024 14:38 Ответить
06.03.2024 14:38 Ответить
Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям

Пріятним компаніям...
06.03.2024 14:38 Ответить
06.03.2024 14:38 Ответить
давайте вгадаю! тендер на виготовлення номерів виграли компанії пов!язані з єрмаком!
06.03.2024 14:39 Ответить
06.03.2024 14:39 Ответить
Повідомляють що у Бердянську підірвали організаторку "виборів Путіна" разом автівкою.
06.03.2024 14:44 Ответить
06.03.2024 14:44 Ответить
Власниками компаній, які отримають відповідні дозволи цілком випадково виявляться дружини керівництва МВС.
06.03.2024 14:47 Ответить
06.03.2024 14:47 Ответить
У МВС вважають що це сприятиме особистому збагаченню керманичів МВС
06.03.2024 14:52 Ответить
06.03.2024 14:52 Ответить
тепер будуть всі з номерами " 000000" розсікати ))
06.03.2024 14:52 Ответить
06.03.2024 14:52 Ответить
мєнти-пєнси теж хочуть щось урвати собі...ніяк не вгомоняться
06.03.2024 14:56 Ответить
06.03.2024 14:56 Ответить
МУСОРА
07.03.2024 05:53 Ответить
07.03.2024 05:53 Ответить
Працевлаштували мінтовські пенсіонери і їхні робичі. Бабло перемагає зло, чи зло перемагає бабло? От так збудуємо справедливу Україну......
06.03.2024 15:07 Ответить
06.03.2024 15:07 Ответить
Понеслась пи_3_да по кочкам 😁
06.03.2024 15:14 Ответить
06.03.2024 15:14 Ответить
Було би не погано запровадити закріплення номерного знаку за господарем на усі роки життя. Якщо два автомобілі, то два знаки і т.д. Так, наприклад, є у дружньої країни, Канаді.
06.03.2024 15:36 Ответить
06.03.2024 15:36 Ответить
в Бельгії - так само
показать весь комментарий
07.03.2024 05:55 Ответить
так он ано чьо, міхалич..... от яка зараз найболючіша тема мусорні!!!!🤔🤔

".... сприяти підвищенню зручності отримання адмінпослуг та розвитку справедливої конкуренції..."

цікаво довідатись імена власників фірм, щасливих переможців
07.03.2024 06:01 Ответить
07.03.2024 06:01 Ответить
 
 