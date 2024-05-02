"Слуга народа" направила почти 200 млн грн госсредств компании, которая существовала всего месяц, - "Слідство.Інфо". ИНФОГРАФИКА

Партия "Слуга народа" заключила контракт на почти 200 миллионов гривен государственного финансирования сразу на четыре года с "Профмаркет Сервис". Правда, предыдущего коммерческого опыта компания не имела, ведь была создана только 19 декабря 2019 года - за месяц до подписания контракта с партией. В начале марта 2024-го (за несколько недель до дедлайна подачи финансовых отчетов парламентскими партиями) договор закончился, и компанию сразу ликвидировали.

Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, кому принадлежала и чем занималась компания, которая получала государственные миллионы от партии"Слуга Народа", передает Цензор.НЕТ.

Что известно о компании, которая предоставляла "Слуге народа" услуги по предоставлению персонала

Практика аутстаффинга (вывод персонала за пределы штата. - Ред.) в Украине довольно распространена - так нанимают и менеджеров, и юристов, и консультантов.

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В финансовых отчетах "Слуги народа" неоднократно упоминается "Профмаркет Сервис" - партия платила компании за услуги по предоставлению персонала. За неделю до прекращения деятельности "Профмаркет Сервиса" в сети опубликовали вакансию офис-менеджера для работы на компанию по адресу: г. Киев, ул. Парковая дорога. На этой улице находится центральный офис партии "Слуга Народа".

Однако информации о "Профмаркет Сервис" в публичном доступе почти нет, сайта тоже. По ее адресу в центре Киева зарегистрировано более десяти организаций.

Ликвидационную комиссию "Профмаркет Сервис" возглавляет Валентина Макарова, которая до конца марта 2024-го была главным бухгалтером в "Слуге Народа".

В разговоре с журналисткой Валентина Макарова подтвердила, что партия была единственным клиентом компании. "Так исторически сложилось", - ответила она на вопрос о том, почему так получилось. По ее словам, "слуги" уже не работают с "Профмаркет Сервис", ведь контракт закончился в конце этого года. Макарова также работала именно в компании, хотя сотрудничество со "Слугой Народа" закончилось позже, чем "Профмаркет Сервис" прекратил свою деятельность.

Такой бизнес был выгодным - ежегодно "Профмаркет Сервис" получал от "Слуги народа" от 20 до почти 80 млн грн. Все это благодаря одному договору, который был заключен 21 января 2020 года. Правда, предыдущего коммерческого опыта компания не имела, ведь была создана только 19 декабря 2019 года - за месяц до подписания контракта с партией.

Таким образом, контракт на почти 200 млн грн государственного финансирования был заключен сразу на четыре года с компанией, которая существовала всего месяц. А как только договор закончился, "Профмаркет Сервис" ликвидировали.

Зарплаты депутатам "СН"

Работниками "Профмаркет Сервис" значились сразу несколько местных депутатов от "Слуги Народа".

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Среди них Арина Пустова - депутат Днепропетровского облсовета и бывшая PR-специалист компании. В комментарии журналисту Пустова рассказала, что не сотрудничает с "Профмаркет Сервис" с 2021 года.

"Мы были трудоустроены в ООО "Профмаркет Сервис", а работали в офисе, то есть в партии", - пояснила Пустова.

Также до весны 2023 года в компании работала Виктория Алексейчук - заместитель начальника юридического отдела "Профмаркет Сервис" и глава фракции "Слуги народа" в Харьковском городском совете. По ее словам, женщина работала дистанционно и не знала, для кого именно выполняла работу: "Я разрабатывала проекты юридической документации, чтобы это соответствовало действующему законодательству и так далее. Куда это дальше применялось? Я не могу сказать, я не знаю".

Также Алексейчук не смогла вспомнить, что было первым - работа в "Профмаркет Сервис" или баллотирование от "Слуги народа" в Харькове.

По словам Александра Корниенко, который тогда возглавлял "Слугу Народа", через эту компанию были трудоустроены люди, которые предоставляли услуги центральному офису партии в Киеве или дистанционно (через пандемию COVID-19).

В отчетах "Слуги Народа" ежемесячно можно найти отдельные платежи, предназначенные для зарплат еще нескольких десятков сотрудников.

Корниенко объяснил журналистке, что так зарплату получали работники региональных организаций: "Люди со счета партии оплачивались, которые были в областных организациях, непосредственно там находились. Такие компании, как "Профмаркет Сервис", делают очень большие наценки, ведь они по договору должны предоставить много дополнительных вещей, например рабочее место. Если говорить о 37 организациях по Украине, (...) то через аутстаффинг было бы очень невыгодно".

В то же время из деклараций трудоустроенных в "Профмаркет Сервисе" людей видим, что географически они были разбросаны по всей стране. Кроме уже упомянутых депутатов Харьковского горсовета и Днепропетровского облсовета, в компании работали также криворожские представители "Слуги народа".

В частности доход через эту компанию получал депутат Криворожского районного совета Александр Лишин и депутат Покровского районного совета в Кривом Роге Анастасия Черноус. Также в городской совет баллотировалась руководительница "Зе! Молодежки" в городе и администратор "Профмаркет Сервис" Яна Казарина.

Среди декларантов самую большую зарплату в компании получала депутат Бориспольского районного совета и помощница Корниенко на общественных началах Антонина Федосова - в 2020 году это было чуть больше 200 тыс. грн в год. Другие же получали меньшие суммы - в основном до 100 тыс. грн в год.

По данным налоговых отчетов "Профмаркет Сервис", больше всего работников компания имела в 2021 году - 76 человек. Тогда она получила 76 млн гривен от "Слуги народа". Даже если предположить, что все они получали такие же средства, как Федосова, то общая сумма не приближается даже к трети того, что получила компания.

Хотя в том же году компания задекларировала лишь 4 млн гривен прибыли после всех расходов. К налоговой отчетности "Профмаркет Сервис" также возникают вопросы. В частности, в 2021 году компания отчиталась о 63 млн грн дохода, хотя только от "слуг" получила больше. Аналогичная ситуация была и в 2020 году - тогда разница составила около 7 млн грн, в 2022-м - еще несколько миллионов.

По словам главы ликвидационной комиссии "Профмаркет Сервис" Макаровой, это потому, что в сумме дохода не учитываются авансовые платежи. Однако до 2023 года партия платила компании помесячно. Так, например, за услуги в декабре 2022 года "Слуга народа" заплатила в конце месяца - 29 декабря. И только в 2023 году в некоторых платежах сразу за несколько месяцев было указано, что это предоплата.

Кому шла прибыль?

Владелицей "Профмаркет Сервис" с сентября 2020 года является Оксана Надрага. Живет она в Кривом Роге, никаких других компаний или даже зарегистрированного ФЛП не имеет.

Однако в Криворожском педагогическом университете на кафедре методики музыкального воспитания ее полная тезка - Надрага Оксана Ивановна - еще с 2003 года работала концертмейстером. В различных документах на сайте кафедры она упоминается как минимум до 2022 года как член предметной комиссии концертмейстеров.

Надрага Оксана Ивановна – крайняя слева

Оксана Надрага окончила музыкальное училище, позже - консерваторию. Всю жизнь она работала концертмейстером различных хоров. А юридически также была владелицей "Профмаркет Сервиса".

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Бухгалтер компании Валентина Макарова не подтвердила личного знакомства с владелицей, лишь отметила, что Оксана Надрага сейчас проживает за границей, поэтому не может быть концертмейстером в Кривом Роге.

Журналистка пыталась связаться с кафедрой университета, чтобы узнать, работала ли у них Надрага после 2022 года. Однако по указанному номеру никто не отвечает долгое время. Сейчас Надрага в составе сотрудников кафедры на сайте не значится.

Компанию "Профмаркет Сервис" основал Артем Малецкий. По данным YouControl, как основатель он был зарегистрирован в Киеве, однако именно в Кривом Роге проживает его полный тезка. В свободном доступе информации о нем почти нет. Хотя есть судебные дела - в 2018 году "Райффайзен Банк Аваль" судился с Артемом и Татьяной Малецкими из-за задолженности по кредиту на квартиру.

Судя по материалам дела, Татьяна Малецкая работала в отделе образования Металлургического района Кривого Рога. Именно в этом районе находится Криворожский педагогический университет, в котором работала Оксана Надрага, хотя университеты и не подчиняются горисполкому.

Журналистка пыталась связаться с Малецкими, однако их номер не обслуживается. Также никто из опрошенных бывших работников компании не знал, как можно связаться с Оксаной Надрагой. В то же время о квартире Надраги из регистрационных данных "Профмаркет Сервис" нет информации даже в реестре недвижимого имущества.





Со времени основания "Профмаркет Сервис" возглавляла Марина Шатунова. По данным YouControl, в 2020 году она также была членом совета региональной организации "Слуги народа" в Киеве. Кроме этого, о Шатуновой ничего не известно.

После вопроса о том, почему единственным клиентом компании была партия, женщина просто бросила трубку. Дозвониться ей удалось только с другого номера, однако Шатунова отказалась комментировать деятельность "Профмаркет Сервиса".

"Я не работала (в партии - Ред.). Меня включили в списки, я там ни разу не была... Я работала только директором на компанию, больше нигде не работала", - ответила Шатунова на вопрос, почему она значилась членом совета киевской ячейки партии.

Шатунова сказать не смогла, кто такая Оксана Надрага и где она находится.

В 2022 году Шатунову сменил на посту Роман Воробьев - помощник на общественных началах члена политсовета и заместителя председателя фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук. До этого, по данным финотчетов "Слуги народа", Воробьев был уполномоченным партии.

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Оплата за услуги аутстаффинга - это нормальная практика для политических партий, как и расход весомой части финансирования на заработные платы.

Однако в случае "Слуги народа" возникает вопрос - почему контракт на сотни миллионов на четыре года заключили с компанией без предварительного опыта? Договор был заключен на средства государственного финансирования, однако кто получал с этого прибыль - криворожский концертмейстер или кто-то другой - не известно.

Напомним, что партия "Слуга народа" получила из госбюджета во время большой войны 870 миллионов.