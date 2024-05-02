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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" направила почти 200 млн грн госсредств компании, которая существовала всего месяц, - "Слідство.Інфо". ИНФОГРАФИКА

ЗМІ: Слуга народу надіслала майже 200 млн грн держкоштів компанії, що існувала лише місяць

Партия "Слуга народа" заключила контракт на почти 200 миллионов гривен государственного финансирования сразу на четыре года с "Профмаркет Сервис". Правда, предыдущего коммерческого опыта компания не имела, ведь была создана только 19 декабря 2019 года - за месяц до подписания контракта с партией. В начале марта 2024-го (за несколько недель до дедлайна подачи финансовых отчетов парламентскими партиями) договор закончился, и компанию сразу ликвидировали.

Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, кому принадлежала и чем занималась компания, которая получала государственные миллионы от партии"Слуга Народа", передает Цензор.НЕТ.

Что известно о компании, которая предоставляла "Слуге народа" услуги по предоставлению персонала

Практика аутстаффинга (вывод персонала за пределы штата. - Ред.) в Украине довольно распространена - так нанимают и менеджеров, и юристов, и консультантов.

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В финансовых отчетах "Слуги народа" неоднократно упоминается "Профмаркет Сервис" - партия платила компании за услуги по предоставлению персонала. За неделю до прекращения деятельности "Профмаркет Сервиса" в сети опубликовали вакансию офис-менеджера для работы на компанию по адресу: г. Киев, ул. Парковая дорога. На этой улице находится центральный офис партии "Слуга Народа".

Профмаркет Сервіс

Однако информации о "Профмаркет Сервис" в публичном доступе почти нет, сайта тоже. По ее адресу в центре Киева зарегистрировано более десяти организаций.

Ликвидационную комиссию "Профмаркет Сервис" возглавляет Валентина Макарова, которая до конца марта 2024-го была главным бухгалтером в "Слуге Народа".

В разговоре с журналисткой Валентина Макарова подтвердила, что партия была единственным клиентом компании. "Так исторически сложилось", - ответила она на вопрос о том, почему так получилось. По ее словам, "слуги" уже не работают с "Профмаркет Сервис", ведь контракт закончился в конце этого года. Макарова также работала именно в компании, хотя сотрудничество со "Слугой Народа" закончилось позже, чем "Профмаркет Сервис" прекратил свою деятельность.

Такой бизнес был выгодным - ежегодно "Профмаркет Сервис" получал от "Слуги народа" от 20 до почти 80 млн грн. Все это благодаря одному договору, который был заключен 21 января 2020 года. Правда, предыдущего коммерческого опыта компания не имела, ведь была создана только 19 декабря 2019 года - за месяц до подписания контракта с партией.

Контракти Слуги народу з Профмаркет Сервіс

Таким образом, контракт на почти 200 млн грн государственного финансирования был заключен сразу на четыре года с компанией, которая существовала всего месяц. А как только договор закончился, "Профмаркет Сервис" ликвидировали.

Зарплаты депутатам "СН"

Работниками "Профмаркет Сервис" значились сразу несколько местных депутатов от "Слуги Народа".

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Среди них Арина Пустова - депутат Днепропетровского облсовета и бывшая PR-специалист компании. В комментарии журналисту Пустова рассказала, что не сотрудничает с "Профмаркет Сервис" с 2021 года.

"Мы были трудоустроены в ООО "Профмаркет Сервис", а работали в офисе, то есть в партии", - пояснила Пустова.

Также до весны 2023 года в компании работала Виктория Алексейчук - заместитель начальника юридического отдела "Профмаркет Сервис" и глава фракции "Слуги народа" в Харьковском городском совете. По ее словам, женщина работала дистанционно и не знала, для кого именно выполняла работу: "Я разрабатывала проекты юридической документации, чтобы это соответствовало действующему законодательству и так далее. Куда это дальше применялось? Я не могу сказать, я не знаю".

Также Алексейчук не смогла вспомнить, что было первым - работа в "Профмаркет Сервис" или баллотирование от "Слуги народа" в Харькове.

По словам Александра Корниенко, который тогда возглавлял "Слугу Народа", через эту компанию были трудоустроены люди, которые предоставляли услуги центральному офису партии в Киеве или дистанционно (через пандемию COVID-19).

В отчетах "Слуги Народа" ежемесячно можно найти отдельные платежи, предназначенные для зарплат еще нескольких десятков сотрудников.

Корниенко объяснил журналистке, что так зарплату получали работники региональных организаций: "Люди со счета партии оплачивались, которые были в областных организациях, непосредственно там находились. Такие компании, как "Профмаркет Сервис", делают очень большие наценки, ведь они по договору должны предоставить много дополнительных вещей, например рабочее место. Если говорить о 37 организациях по Украине, (...) то через аутстаффинг было бы очень невыгодно".

В то же время из деклараций трудоустроенных в "Профмаркет Сервисе" людей видим, что географически они были разбросаны по всей стране. Кроме уже упомянутых депутатов Харьковского горсовета и Днепропетровского облсовета, в компании работали также криворожские представители "Слуги народа".

В частности доход через эту компанию получал депутат Криворожского районного совета Александр Лишин и депутат Покровского районного совета в Кривом Роге Анастасия Черноус. Также в городской совет баллотировалась руководительница "Зе! Молодежки" в городе и администратор "Профмаркет Сервис" Яна Казарина.

Яна Казаріна

Среди декларантов самую большую зарплату в компании получала депутат Бориспольского районного совета и помощница Корниенко на общественных началах Антонина Федосова - в 2020 году это было чуть больше 200 тыс. грн в год. Другие же получали меньшие суммы - в основном до 100 тыс. грн в год.

По данным налоговых отчетов "Профмаркет Сервис", больше всего работников компания имела в 2021 году - 76 человек. Тогда она получила 76 млн гривен от "Слуги народа". Даже если предположить, что все они получали такие же средства, как Федосова, то общая сумма не приближается даже к трети того, что получила компания.

Хотя в том же году компания задекларировала лишь 4 млн гривен прибыли после всех расходов. К налоговой отчетности "Профмаркет Сервис" также возникают вопросы. В частности, в 2021 году компания отчиталась о 63 млн грн дохода, хотя только от "слуг" получила больше. Аналогичная ситуация была и в 2020 году - тогда разница составила около 7 млн грн, в 2022-м - еще несколько миллионов.

По словам главы ликвидационной комиссии "Профмаркет Сервис" Макаровой, это потому, что в сумме дохода не учитываются авансовые платежи. Однако до 2023 года партия платила компании помесячно. Так, например, за услуги в декабре 2022 года "Слуга народа" заплатила в конце месяца - 29 декабря. И только в 2023 году в некоторых платежах сразу за несколько месяцев было указано, что это предоплата.

Кому шла прибыль?

Владелицей "Профмаркет Сервис" с сентября 2020 года является Оксана Надрага. Живет она в Кривом Роге, никаких других компаний или даже зарегистрированного ФЛП не имеет.

Однако в Криворожском педагогическом университете на кафедре методики музыкального воспитания ее полная тезка - Надрага Оксана Ивановна - еще с 2003 года работала концертмейстером. В различных документах на сайте кафедры она упоминается как минимум до 2022 года как член предметной комиссии концертмейстеров.

Надрага Оксана Іванівна — крайня зліва
Надрага Оксана Ивановна – крайняя слева

Оксана Надрага окончила музыкальное училище, позже - консерваторию. Всю жизнь она работала концертмейстером различных хоров. А юридически также была владелицей "Профмаркет Сервиса".

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Бухгалтер компании Валентина Макарова не подтвердила личного знакомства с владелицей, лишь отметила, что Оксана Надрага сейчас проживает за границей, поэтому не может быть концертмейстером в Кривом Роге.

Журналистка пыталась связаться с кафедрой университета, чтобы узнать, работала ли у них Надрага после 2022 года. Однако по указанному номеру никто не отвечает долгое время. Сейчас Надрага в составе сотрудников кафедры на сайте не значится.

Компанию "Профмаркет Сервис" основал Артем Малецкий. По данным YouControl, как основатель он был зарегистрирован в Киеве, однако именно в Кривом Роге проживает его полный тезка. В свободном доступе информации о нем почти нет. Хотя есть судебные дела - в 2018 году "Райффайзен Банк Аваль" судился с Артемом и Татьяной Малецкими из-за задолженности по кредиту на квартиру.

Судя по материалам дела, Татьяна Малецкая работала в отделе образования Металлургического района Кривого Рога. Именно в этом районе находится Криворожский педагогический университет, в котором работала Оксана Надрага, хотя университеты и не подчиняются горисполкому.

Журналистка пыталась связаться с Малецкими, однако их номер не обслуживается. Также никто из опрошенных бывших работников компании не знал, как можно связаться с Оксаной Надрагой. В то же время о квартире Надраги из регистрационных данных "Профмаркет Сервис" нет информации даже в реестре недвижимого имущества.

Профмаркет Сервіс
Профмаркет Сервіс

Со времени основания "Профмаркет Сервис" возглавляла Марина Шатунова. По данным YouControl, в 2020 году она также была членом совета региональной организации "Слуги народа" в Киеве. Кроме этого, о Шатуновой ничего не известно.

После вопроса о том, почему единственным клиентом компании была партия, женщина просто бросила трубку. Дозвониться ей удалось только с другого номера, однако Шатунова отказалась комментировать деятельность "Профмаркет Сервиса".

"Я не работала (в партии - Ред.). Меня включили в списки, я там ни разу не была... Я работала только директором на компанию, больше нигде не работала", - ответила Шатунова на вопрос, почему она значилась членом совета киевской ячейки партии.

Шатунова сказать не смогла, кто такая Оксана Надрага и где она находится.

В 2022 году Шатунову сменил на посту Роман Воробьев - помощник на общественных началах члена политсовета и заместителя председателя фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук. До этого, по данным финотчетов "Слуги народа", Воробьев был уполномоченным партии.

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Оплата за услуги аутстаффинга - это нормальная практика для политических партий, как и расход весомой части финансирования на заработные платы.

Однако в случае "Слуги народа" возникает вопрос - почему контракт на сотни миллионов на четыре года заключили с компанией без предварительного опыта? Договор был заключен на средства государственного финансирования, однако кто получал с этого прибыль - криворожский концертмейстер или кто-то другой - не известно.

Напомним, что партия "Слуга народа" получила из госбюджета во время большой войны 870 миллионов.

Автор: 

финансирование (1794) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+37
Запускайте дуру
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02.05.2024 18:25
+27
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02.05.2024 18:35
+25
Це звичайна "обналічка", тобто ухиляння від податків.
Не дуже дивна річ для України.
Але.
Гетьманцеву це треба на лоба приліпити, щоб ця фсб-шна зелена гнида від сівковича менше бульбашки пускала.
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02.05.2024 18:25
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Як кажуть амери, "Nice Business!"
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02.05.2024 18:20 Ответить
Боюся, що до вил дiйде.
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02.05.2024 18:27 Ответить
"Слуга народу" надіслала майже 200 млн грн держкоштів компанії, що існувала лише місяць
=====
мало надсилала напевно. Недофінансувала компанію от вона і збанкрутувала через місяць
ПИ.СИ.
Тварі. Зелені трускавецькі недоумки. Це в той час коли Люди гинуть захищаючи їхні статки. Без зброї без нормальних фортифікацій та техніки..
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02.05.2024 20:32 Ответить
Потужно керує партією Лєнка Шуляк подєльніца Кубракова …
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02.05.2024 20:34 Ответить
Я - Фунт, мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия - страдать за других. Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 нэпе ! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провёл на свободе не больше трёх месяцев…
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03.05.2024 08:49 Ответить
А можно сразу всю партию осудить и посадить???
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02.05.2024 18:25 Ответить
Посадили бы вовремя Партию регионов, есть за что, возможно и войны бы не было.
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02.05.2024 18:26 Ответить
Сажалка не виросла.
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02.05.2024 21:52 Ответить
Все верно, вас не сажать а вешать будут
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02.05.2024 23:36 Ответить
Почніть з московських попів. Що заважає?
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03.05.2024 06:51 Ответить
партію можно лише заборонити.А ось її верхівку - по закона воєного часу
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02.05.2024 18:27 Ответить
Порноакторішка на підтанцьовці ФСБ я, Ойму на 🐏🐑🦠73% похрен ! Воно не соромиться БРЕХАТИ світовим лідерам ! Бздит одного путлера з « новічком» і кадирку
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02.05.2024 22:54 Ответить
Ну якщо Президент європейської країни в 21 столітті- пісюаніст - то чому й консерваторській кобилці не попиляти наші гроші? Америка- Дай ! Дай! Дай!
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02.05.2024 18:31 Ответить
Нужно.
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02.05.2024 18:37 Ответить
Запускайте дуру
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02.05.2024 18:25 Ответить
Так зебил же собрался ее с вересчучкой попинать.
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02.05.2024 18:31 Ответить
ГНАТЬ ЗЕУБЛЮДКІВ ДАВНО НА ЧАСІ , бо прострочені, бомбажні консерви , ПНХ
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02.05.2024 22:59 Ответить
не гнать, а закрывать на пожызненое
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02.05.2024 23:37 Ответить
Це звичайна "обналічка", тобто ухиляння від податків.
Не дуже дивна річ для України.
Але.
Гетьманцеву це треба на лоба приліпити, щоб ця фсб-шна зелена гнида від сівковича менше бульбашки пускала.
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02.05.2024 18:25 Ответить
не приліпити, а прибити цвяхами-двухсотками...
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02.05.2024 18:29 Ответить
И соток бы хватило.
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02.05.2024 18:43 Ответить
може й самих цвяхів доста?..
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02.05.2024 19:17 Ответить
Звичайно, доста... Зелена сволота тут же їх продасть по ціні золотих за бюджетні кошти!
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02.05.2024 19:36 Ответить
І що? Вміло користуються схемами попередника. Хтось обіцяв жити по-новому. Ось і вся пісня, хто може так жити, той так і живе.
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02.05.2024 18:26 Ответить
Кацап, ты заблудился!
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02.05.2024 23:39 Ответить
І що там скажуть Податкова та пан Гетьманцев...?!
-"і шо,иак можна було"...?!
Ця компанія втрапить до клубу "білого бізнесу"..?!
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02.05.2024 18:26 Ответить
Це клюб зеленого бізнесу.
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02.05.2024 19:37 Ответить
Ну так грошики ж не їхні, а державні) Вони і мільярди могли туди вкладати)
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02.05.2024 18:26 Ответить
Бє-є-єніна школа схема...
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02.05.2024 18:27 Ответить
А кстати, Карабас-барабас - на киче или уже в Израиле?
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02.05.2024 18:30 Ответить
хто ж його випустить? він же пам'ятник... епохи... а там усіляки фбри рищуть... тут безпечніше... заставу постійно зменшують

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoyskiy-sud-pid-vartoyu/32916198.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoyskiy-sud-pid-vartoyu/32916198.html

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02.05.2024 18:43 Ответить
Беня до смерті боїться , щоб його не відправили до США ,
так як там на нього чекає років так 50 відсидки !!
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02.05.2024 19:00 Ответить
Дык, грят, шо своi (израильтяне) своих (Бе-э-эню) не сдают.
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02.05.2024 21:31 Ответить
Тю, йцукен, я й забув, там же тоже война.
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02.05.2024 21:34 Ответить
Его выгнали с Израиля, погугль! Он и там банковскую махинацию устроил! Он им уже давно не свой!
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02.05.2024 23:40 Ответить
Тогда все сходится.
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03.05.2024 00:31 Ответить
Божечки,яка несподіванка
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02.05.2024 18:28 Ответить
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02.05.2024 18:35 Ответить
"Здєсь можно прібарахліться, что і внукам хватіт".
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02.05.2024 18:36 Ответить
Бидон, *****, почему мы не в НАТе!!!
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02.05.2024 18:45 Ответить
Остап Ибрагимович! Мистер Джо! Когда мы уже начнем делить Ваши деньги??
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02.05.2024 19:45 Ответить
І шоо, когось посадять за розбазарювання державних коштів?
Стріляти вже пора!
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02.05.2024 18:45 Ответить
Я **** без баяна - гроші передали з рук в руки своі своім - поділилися і фірма розтанула
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02.05.2024 18:55 Ответить
а бухгалтерка ще чомусь жива
але це тимчасово
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03.05.2024 08:43 Ответить
"А ваш Порошенко что, лучше был штоле?!!! " (c)
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02.05.2024 18:55 Ответить
Ну, так Порох за вкрадені гроші утримував і пенсіонерів, і армію бюджетників, зрештою -- просто Армію...
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02.05.2024 19:50 Ответить
І полубесів також. Його братана рьову пенсюки з задоволенням на кіл посадять. 🤣🤣🤣
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02.05.2024 22:03 Ответить
Всі біди в нашій краіні від слуг уродів і їх верхівки ,
які привели війну в нашу країну , щоби краще було дерибанити
і нікого не боятися , бо все ,, не на часі "
Одне запитання до слуг :,, коли ви нажеретеся ?"
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02.05.2024 18:56 Ответить
Коли повиснуть на київських каштанах! Раніш --- ніяк не вийде...
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02.05.2024 19:54 Ответить
Партія слуга народу , партія жуліків , аферистів і ворів !!! Що не слуга то крадій ! Протріть очі вони не слуги а господарі країни і нас ! Де Ви бачили у світі щоб слуга жив краще свого господаря а господарі були бідними !
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02.05.2024 18:58 Ответить
С івріту "слуга нароту" перекладаїться, як бюрократія. Іврит треба знати.
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02.05.2024 22:04 Ответить
Підлаштують під тимчасове обмеження прав і свобод.
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02.05.2024 18:58 Ответить
Ботоферма чи що.
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02.05.2024 19:06 Ответить
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02.05.2024 19:08 Ответить
Може і правда. Рил зелених багато.
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02.05.2024 19:34 Ответить
Да правда , бо начались подвижки со смещением с занимаемых мест, иначе его самого тупо сместят (неопознанные светлые силы).
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02.05.2024 21:35 Ответить
нещодавно бачив, як така "умовна" Яна Каразіна вигулювала підбуля на поводку причепленому на ось такий "ошийник":
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02.05.2024 19:15 Ответить
"умовна Яна Каразіна", так вірніше (малось на увазі)
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02.05.2024 19:16 Ответить
Який лідор, така й партія. Лідор смердить-Єрмак рулить. Джо, чому ми ще не в НАТО?!
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02.05.2024 19:30 Ответить
....так це виглядає як ,, копита і роги ,, із Кривова Рога , чи я не розуміюся на темі ?
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02.05.2024 19:37 Ответить
ой, невдобно вийшло...
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02.05.2024 19:53 Ответить
Коли вже хтось напише про звитягу слуг-партійців на фронті? Чи може когось із загиблих заднім числом приймуть до партійних лав? Ну не може ж кожен день приносити лише чергові зашквари.
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02.05.2024 20:50 Ответить
Це мафія
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02.05.2024 21:00 Ответить
Та наріду пох! от якби туди можливо було приплести якогось родича партнера Порошенка, от тоді би почався масовий психоз та свято у дебілів.
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02.05.2024 21:50 Ответить
Зашквары от сипатого .Шоу должно продолжаться.
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02.05.2024 23:57 Ответить
Люди реально вже притомились слухати про крадівництво Зеленського і його поплічників .....
нажаль Україна інфікована хворобою під назвою корупція - люди іноді дають хабарі і самі не розуміють що це хабар, бо люба вимога держчиновника всіх рівнів про яку то не було б оплату яка не проходить по законним процедурам є хабаром - від моргу і до митниці.
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03.05.2024 00:16 Ответить
Хочу у зелену команду. Згоден на все.
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03.05.2024 01:18 Ответить
ВОЛОДИМИР оЛЕКСАНДРОВИЧ (Остап Ибрагимович), когда мы будем делить наши деньги?
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03.05.2024 08:48 Ответить
Пиво отпускается только членам ЗЕпрофсоюза.
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03.05.2024 08:46 Ответить
"Слуги народу"- вороги України!
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03.05.2024 09:27 Ответить
Дякую!
Велике, щире ДЯКУЮ журналістам, а також платформі YouControl за інформацію, якої багато не буває.
Хоч будемо знати, який "сорт лайна", з якою назвою придется різати.
Усі слуги раптово не втечуть. Хтось затихариться...
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03.05.2024 10:05 Ответить
 
 