"Слуга народу" надіслала майже 200 млн грн держкоштів компанії, що існувала лише місяць, - "Слідство.Інфо". ІНФОГРАФІКА

Партія "Слуга народу" уклала контракт на майже 200 мільйонів гривень державного фінансування одразу на чотири роки з "Профмаркет Сервіс". Щоправда, попереднього комерційного досвіду компанія не мала, адже була створена лише 19 грудня 2019 року — за місяць до підписання контракту з партією. На початку березня 2024-го (за кілька тижнів до дедлайну подання фінансових звітів парламентськими партіями) договір закінчився, і компанію одразу ліквідували.

Журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, кому належала та чим займалася компанія, що отримувала державні мільйони від партії "Слуга Народу", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про компанію, яка надавала "Слузі народу" послуги з надання персоналу

Практика аутстафінгу (виведення персоналу за межі штату. — Ред.) в Україні доволі поширена — так наймають і менеджерів, і юристів, і консультантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру "слузі народу" Клочку через незаконне збагачення на 11 млн грн. ІНФОГРАФІКА

У фінансових звітах "Слуги Народу" неодноразово згадується "Профмаркет Сервіс" — партія платила компанії за послуги з надання персоналу. За тиждень до припинення діяльності "Профмаркет Сервісу" у мережі опублікували вакансію офіс-менеджера для роботи на компанію за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога. На цій вулиці знаходиться центральний офіс партії "Слуга Народу".

Однак інформації про "Профмаркет Сервіс" у публічному доступі майже немає, сайту теж. За її адресою в центрі Києва зареєстровано понад десять організацій.

Ліквідаційну комісію "Профмаркет Сервіс" очолює Валентина Макарова, яка до кінця березня 2024-го була головною бухгалтеркою в "Слузі Народу".

У розмові з журналісткою Валентина Макарова підтвердила, що партія була єдиним клієнтом компанії. "Так історично склалося", — відповіла вона на запитання про те, чому так вийшло. За її словами, "слуги" вже не працюють із "Профмаркет Сервіс", адже контракт закінчився наприкінці цього року. Макарова також працювала саме в компанії, хоча співпраця зі "Слугою Народу" закінчилася пізніше, ніж "Профмаркет Сервіс" припинив свою діяльність.

Такий бізнес був вигідним — щороку "Профмаркет Сервіс" отримував від "Слуги Народу" від 20 до майже 80 млн грн. Все це завдяки одному договору, який було укладено 21 січня 2020 року. Щоправда, попереднього комерційного досвіду компанія не мала, адже була створена лише 19 грудня 2019 року — за місяць до підписання контракту з партією.

Отже, контракт на майже 200 млн грн державного фінансування було укладено відразу на чотири роки з компанією, що існувала лише місяць. А щойно договір закінчився, "Профмаркет Сервіс" ліквідували.

Зарплати депутатам "СН"

Працівниками "Профмаркет Сервіс" значилися одразу кілька місцевих депутатів від "Слуги Народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Беленюк купив новенький електромобіль за 1,5 мільйона. ФОТО

Серед них Аріна Пустова — депутатка Дніпропетровської облради та колишня PR-фахівчиня компанії. У коментарі журналістці Пустова розповіла, що не співпрацює з "Профмаркет Сервіс" з 2021 року.

"Ми були працевлаштовані в ТОВ "Профмаркет Сервіс", а працювали в офісі, тобто в партії", — пояснила Пустова.

Також до весни 2023 року у компанії працювала Вікторія Алєксєйчук — заступниця начальника юридичного відділу "Профмаркет Сервіс" та голова фракції "Слуги Народу" у Харківській міській раді. За її словами, жінка працювала дистанційно та не знала, для кого саме виконувала роботу: "Я розробляла проєкти юридичної документації, щоб це відповідало чинному законодавству і так далі. Куди це далі застосовувалося? Я не можу сказати, я не знаю".

Також Алєксєйчук не змогла пригадати, що було першим, — робота у "Профмаркет Сервіс" чи балотування від "Слуги Народу" в Харкові.

За словами Олександра Корнієнка, який тоді очолював "Слугу Народу", через цю компанію були працевлаштовані люди, які надавали послуги центральному офісу партії у Києві або дистанційно (через пандемію COVID-19).

У звітах "Слуги Народу" щомісяця можна знайти окремі платежі, призначені для зарплат іще кількох десятків співробітників.

Корнієнко пояснив журналістці, що так зарплату отримували працівники регіональних організацій: "Люди з рахунку партії оплачувались, які були в обласних організаціях, безпосередньо там знаходились. Такі компанії, як "Профмаркет Сервіс", роблять дуже великі націнки, адже вони за договором мають надати багато додаткових речей, наприклад робоче місце. Якщо говорити про 37 організацій по Україні, (…) то через аутстафінг було би дуже невигідно".

Водночас із декларацій працевлаштованих у "Профмаркет Сервісі" людей бачимо, що географічно вони були розкидані по всій країні. Окрім уже згаданих депутаток Харківської міськради та Дніпропетровської облради, в компанії працювали також криворізькі представники "Слуги Народу".

Зокрема дохід через цю компанію отримував депутат Криворізької районної ради Олександр Лишин та депутатка Покровської районної ради у Кривому Розі Анастасія Чорноус. Також у міську раду балотувалась очільниця "Зе!Молодіжки" у місті та адміністраторка "Профмаркет Сервіс" Яна Казаріна.

Серед декларантів найбільшу зарплату в компанії отримувала депутатка Бориспільської районної ради та помічниця Корнієнка на громадських засадах Антоніна Федосова — у 2020 році це було трохи більше як 200 тис. грн на рік. Інші ж отримували менші суми — здебільшого до 100 тис. грн на рік.

За даними податкових звітів "Профмаркет Сервіс", найбільше працівників компанія мала у 2021 році — 76 людей. Тоді вона отримала 76 млн гривень від "Слуги Народу". Навіть якщо припустити, що всі вони отримували такі самі кошти, як Федосова, то загальна сума не наближається навіть до третини того, що отримала компанія.

Хоча того ж року компанія задекларувала лише 4 млн гривень прибутку після всіх витрат. До податкової звітності "Профмаркет Сервіс" також виникають запитання. Так, у 2021 році компанія прозвітувала про 63 млн грн доходу, хоча лише від "слуг" отримала більше. Аналогічна ситуація була і в 2020 році — тоді різниця склала близько 7 млн грн, у 2022-му — ще кілька мільйонів.

За словами голови ліквідаційної комісії "Профмаркет Сервіс" Макарової, це тому, що в сумі доходу не враховуються авансові платежі. Проте до 2023 року партія платила компанії помісячно. Так, наприклад, за послуги у грудні 2022 року "Слуга Народу" заплатила наприкінці місяця — 29 грудня. І лише у 2023 році в деяких платежах одразу за кілька місяців було вказано, що це передплата.

Кому йшов прибуток?

Власницею "Профмаркет Сервіс" із вересня 2020 року є Оксана Надрага. Живе вона у Кривому Розі, ніяких інших компаній чи навіть зареєстрованого ФОП не має.

Проте у Криворізькому педагогічному університеті на кафедрі методики музичного виховання її повна тезка — Надрага Оксана Іванівна — ще з 2003 року працювала концертмейстеркою. У різних документах на сайті кафедри вона згадується щонайменше до 2022 року як членкиня предметної комісії концертмейстерів.

Надрага Оксана Іванівна — крайня зліва

Оксана Надрага закінчила музичне училище, пізніше — консерваторію. Все життя вона працювала концертмейстеркою різних хорів. А юридично також була власницею "Профмаркет Сервісу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителі "хрущовки" з Нетішина переказали понад 3,6 млн грн партії "Слуга народу": Рух "Чесно" викрив мережу донорів партії влади

Бухгалтерка компанії Валентина Макарова не підтвердила особистого знайомства із власницею, лише зазначила, що Оксана Надрага зараз проживає за кордоном, тому не може бути концертмейстеркою у Кривому Розі.

Журналістка намагалася звʼязатися з кафедрою університету, аби дізнатися, чи працювала у них Надрага після 2022 року. Однак за вказаним номером ніхто не відповідає довгий час. Наразі Надрага у складі працівників кафедри на сайті не значиться.

Компанію "Профмаркет Сервіс" заснував Артем Малецький. За даними YouControl, як засновник він був зареєстрований у Києві, проте саме у Кривому Розі проживає його повний тезка. У вільному доступі інформації про нього майже немає. Хоча є судові справи — у 2018 році "Райффайзен Банк Аваль" позивався до Артема та Тетяни Малецьких через заборгованість за кредитом на квартиру.

Судячи з матеріалів справи, Тетяна Малецька працювала у відділі освіти Металургійного району Кривого Рогу. Саме у цьому районі знаходиться Криворізький педагогічний університет, в якому працювала Оксана Надрага, хоч університети і не підпорядковуються міськвиконкому.

Журналістка намагалася зв’язатися з Малецькими, проте їхній номер не обслуговується. Також ніхто з опитаних колишніх працівників компанії не знав, як можна зв’язатися з Оксаною Надрагою. Водночас про квартиру Надраги з реєстраційних даних "Профмаркет Сервіс" немає інформації навіть у реєстрі нерухомого майна.





Із часу заснування "Профмаркет Сервіс" очолювала Марина Шатунова. За даними YouControl, у 2020 році вона також була членкинею ради регіональної організації "Слуги Народу" в Києві. Окрім цього, про Шатунову нічого не відомо.

Після запитання про те, чому єдиним клієнтом компанії була партія, жінка просто кинула слухавку. Додзвонитися їй вдалося лише з іншого номера, однак Шатунова відмовилась коментувати діяльність "Профмаркет Сервісу".

"Я не працювала (у партії — ред.). Мене включили в списки, я там жодного разу не була… Я працювала тільки директоркою на компанію, більше ніде не працювала", — відповіла Шатунова на запитання, чому вона значилась членкинею ради київського осередку партії.

Шатунова сказати не змогла, хто така Оксана Надрага та де вона знаходиться.

У 2022 році Шатунову змінив на посаді Роман Воробйов — помічник на громадських засадах членкині політради та заступниці голови фракції "Слуги Народу" Євгенії Кравчук. До цього, за даними фінзвітів "Слуги Народу", Воробйов був уповноваженим партії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла вирішила залишитися у фракції "Слуга народу": "Щоб не підводити президента"

Оплата за послуги аутстафінгу — це нормальна практика для політичних партій, як і витрата вагомої частини фінансування на заробітні плати.

Однак у випадку "Слуги Народу" виникає запитання — чому контракт на сотні мільйонів на чотири роки уклали з компанією без попереднього досвіду? Договір було укладено на кошти державного фінансування, проте хто отримував із цього прибуток — криворізька концертмейстерка чи хтось інший — не відомо.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" отримала з держбюджету під час великої війни 870 мільйонів.