Жителі "хрущовки" з Нетішина переказали понад 3,6 млн грн партії "Слуга народу": Рух "Чесно" викрив мережу донорів партії влади
Журналісти встановили мережу "донорів" партії "Слуга народу" на Хмельниччині, які перерахували понад 17 млн грн за 2020 рік. Лише жителі одного будинку пожертвували "Слузі народу" понад 3,6 млн грн.
Про це повідомив активіст руху "Чесно" Олександр Саліженко, передає Цензор.НЕТ.
"Це звичайна "хрущовка" майже у центрі Нетішина Хмельницької області. Якщо вірити звітам, у ній живуть щедрі донори Слуга Народу, які у 2020 році перерахували партії трохи більше 3 млн 623 тис. гривень. Загалом мешканці Нетішина перерахували "Слузі народу" понад 17 мільйонів гривень. Гроші жертвували центральному офісу партії та її київській обласній організації. Але, чомусь, хмельницькій обласній організації не дали ні копійки", - йдеться в повідомленні.
Рух ЧЕСНО проаналізував фінансовий звіт "Слуги народу" та вияви мережу пов’язаних між собою донорів.
"А ще серед жертводавці "слуг" є люди причетні до ексдепутата Київради від "Батьківщини". Один із них є доцентом столичного вишу, а його реакція у спілкуванні з авторкою виявилась досить неочікуваною: "- Ідіть нах#й. Єдине, що можу сказати", - додав Саліженко.
За даними руху, із "хрущовкою" у майже центрі Нетішина пов'язані 4 донорів "Слуги народу" - Віктор Гордєєв, Лариса Литвин, Маргарита Фуртатова та Тетяна Максимук, які загалом переказали партії понад 3 млн 623 тис. гривень.
"Віктор Гордєєв та Лариса Литвин — родичі, повідомила Литвин у телефонній розмові. ... А в Реєстрі прав власності на нерухоме майно є згадки про спільне володіння квартирою у вказаному будинку. У цій же квартирі підприємцями реєструвалися, очевидно, брати Віктора — Денис та Андрій Гордєєви. Усі — Михайловичі. Сам Віктор на питання, чи це його брати, відповів: "Допустим".
За даними YouControl, Андрій Гордєєв має російське громадянство. У 2006 році заснував ТОВ "Торгово-сервісний центр — Універсалсервіс", власником якого зараз є колишній депутат Київради Володимир Старовойт. "Універсалсервісу", а фактично — Старовойту, належить готель "Горинь" у Нетішині, де головною бухгалтеркою є Маргарита Фуртатова, яка також фінансово донатила "слугам". У квартирі саме цього будинку вона реєструвалася підприємицею", - йдеться в матеріалі.
Також у цьому будинку, зазначили у русі, має квартиру ще одна донорка - Тетяна Максимук.
У коментарі Гордєєв та Фуртатова зазначили, що переказувати гроші для "слуг" — це їхнє особисте рішення і до цього не причетні ні родина Гордєєвих, ні ексдепутат Старовойт. Литвин сказала, що її донат - це її особисте рішення.
Нетішинський підприємець Віталій Каленюк, який є директором в агентстві нерухомості "Квартал", яке знаходиться за адресою "готель "Горинь", 4 пов., оф. 403", вніс на рахунок центрального офісу партії 1 млн гривень.
"У партійного жертводавця Віктора Гордєєва є два, очевидно, брати — Денис та Андрій. Хоч останні й не донатили до фонду партії "Слуга народу", це робили люди, пов’язані з ними родинними та діловими зв’язками. Так, наприклад, київській обласній організації "Слуги народу" донатив колишній тесть Дениса Гордєєва, підприємець Сергій Хахльов. А жертводавець Олександр Місяць зареєструвався як ФОП на телефонний номер, який належить колишній тещі Дениса Олені Хахльовій.
Натомість Олександр Мєхових пов’язаний з Гордєєвими бізнес-зв’язками. Вони тягнуться через три фірми: ТОВ "Рибацька артіль", "Завод продовольчих товарів — Універсалпрод" та мале підприємство "Агротехсервіс", - зазначили у "Чесно".
Сергій Хахльов заперечив, що до внеску причетний його колишній зять.
Майже 2 млн 300 тис. гривень "Слузі народу" перерахували знайомі Ірина Борилюк та подружжя діловодки Катерини і на той час підприємця Михайла Німців. Про їхнє знайомство свідчать соцмережі.
Ірина Борилюк через місце реєстрації свого ТОВ "СТВ-Варга" пов’язана з сім’єю Гордєєвих.
У коментарі Руху ЧЕСНО Борилюк розповіла, що зробити внесок було її особистим рішенням, а сім’я Гордєєвих до цього не причетна.
Натомість Михайло Німців у коментарі Руху ЧЕСНО пояснив, що вони з дружиною перерахували партії власні кошти і що раніше Катерина працювала у "ПриватБанку" та не знає, хто така Ірина Борилюк.
Водночас у підприємця Дмитра Сіроша, який перерахував партії "Слуга народу" 398 тис. 900 гривень, бізнес-зв’язків із Гордєєвими не знайшли. Але із соцмереж видно, що колишню дружину Дениса Гордєєва Олександру він таки знає, що сам і підтвердив.
Крім того, до фонду "Слуги народу" кошти перераховувала Галина Скіженок - майже 1,5 млн гривень. У коментарі Руху ЧЕСНО вона розповіла, що була "бухгалтером, поваром і завєдующей" в кафе-кальян "Шиша", яке належало Дмитру Сірошу.
Також рух встановив, що крім жертводавців партії "Слуга народу" з Нетішина є ще двоє людей, які можуть бути пов’язані з ексдепутатом Старовойтом.
"Це, зокрема, Галина Назарчук, яка зареєстрована в селі Лісові Гринівці Хмельницького району. До центрального офісу партії "Слуга народу" вона перерахувала 670 тис. гривень. Зі Старовойтом Галина пов’язана через дочірнє підприємство ТОВ "Подільська інвестиційна компанія" "Сатанівський ринок". Назарчук, ймовірно, є родичкою партнера Старовойта Олександра Назарчука, який слідкує за групами "Сатанів" та "Сатанівська селищна територіальна громада" у Facebook", - йдетьсяв повідомленні.
Номер Олександра Назарчука для реєстрації ФОП використала Юлія Назарчук із Києва. Людина з аналогічним ПІБ перерахувала до центрального офісу партії "Слуга народу" 1 млн 700 тис. гривень.
Назарчук співпрацює зі Старовойтом та є доцентом кафедри політичних технологій Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, зазначили у "Чесно".
"Реакція доцента столичного вишу виявилась досить неочікуваною:
- Я телефоную пані Юлії Назарчук. Я так розумію, я помилилась номером?
- Ні-ні-ні-ні.
- З ким я тоді…
- Фінансовий директор, бухгалтер.
- Чи можу я з нею особисто поговорити?
- Ну а це хто?
- Мене звати Ярослава Нікітюк, я журналістка Руху ЧЕСНО. І я б хотіла з нею поговорити щодо одного питання.
- Ідіть нах#й. Єдине, що можу сказати", - цитує розмову рух.
Схожа реакція була й тоді, коли авторка телефонувала Галині Назарчук. Із журналісткою говорив чоловік, який представився повіреним Галини та сказав журналістці іти "за руським кораблем".
"Володимира Старовойта ЗМІ називають "королем ринків": у 2014 році ЗМІ писали, що йому належать три ринки у київському районі Оболонь. Натомість регіональні медіа пишуть, що Старовойт дотичний до ринків у Житомирі, Бердичеві та Рівному.
Крім бізнесу, Старовойт реалізувався і в політиці. Протягом 2002–2006 років був депутатом Київради від Соціалістичної партії України, а у 2015–2020 роках — депутатом міськради столиці від "Батьківщини". У 2020 році Старовойт також намагався пройти у Київраду, але тоді його не обрали. Проте він і досі очолює районну партійну організацію "Батьківщини" на столичній Оболоні.
У цій ситуації виникає досить логічне питання: чому столичний ексдепутат, пов’язаний із "Батьківщиною", фінансує партію "Слуга народу" та чи не було це методом отримання преференції для власного бізнесу в майбутньому?" - підсумували автори матеріалу.
Будь ласка, зачекайте...
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Дивлячись на цю та подібні морди, я думаю, що професор Ломброзо мав рацію. Принаймні, іноді.
Ви вірите, що татаровці і зє!-путати із зє!-путанами цим будуть займатися?..
Очевидно що партію прислужників кремля профінансовано організованою керованою з одного центру фінансовою мережевою схемою з ворожого кремля.
https://twitter.com/BulbaStepan/status/1760365236899500450
https://www.slidstvo.info/articles/sponsory-slugy-narodu-advokaty-biznesmeny-ta-kompaniyi-z-kryminalnymy-provadzhennyamy/
https://www.chesno.org/post/3823/
https://nazk.gov.ua/uk/nazk-vyyavylo-oznaky-kryminalnogo-pravoporushennya-u-finansuvanni-partiyi-sluga-narodu/
Показовою тут є підтримка цієї кремлівської партії звичайним пересічним населенням:
"Від моменту реєстрації "Слуга народу" не отримала жодного малого внеску (згідно з методологією Руху ЧЕСНО, малим є внесок до 500 гривень, що становить близько 10% мінімальної місячної зарплати).
Внесками від 100 тисяч гривень партії надійшло понад 99,7% коштів".
Тут виникають логічні запитаня: куди дивились спецслужи і ЦВК, яка реєструвала цю фейкову партію?
Он у зеленського зовсім не має нерухомості в Україні-бомж...
все за кордоном
Минулого місяця, після одного із засідань, депутатка Василевська-Смаглюк https://glavcom.ua/news/skandal-u-radi-okhorontsi-poroshenka-shtovkhali-narodnu-deputatku-jaka-stavila-jomu-nezruchni-pitannja-992003.html?fbclid=IwAR0A8bwwNzReAW86su-KsNw988-C_kPv6hDNBx2c9itKvEUBHKfCaSnTF44 повідомила про конфлікт із Порошенком. Це сталося після оголошення перерви у засіданні Верховної Ради, під час якої нардепка запитала, чому не відбувається голосування за важливі законопроєкти. Вона заявляла, що Порошенко на її зауваження порадив їй знизити тон, і сказав, що «від неї смердить». Згодом, коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.
Як стало відомо, після цього інциденту Ольга Василевська-Смаглюк подала заяву з вимогою відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань. Але таку вимогу не підтримала більшість народних депутатів.
«Комітет який на половину складається з депутатів від ЄС та ОПЗЖ, не підтримав мою заяву, не набралося достатньої кількості голосів. Тому що Євросолідарність та екс-Партія регіонів - це брати-близнюки нерозлучники, які діють разом всюди і завжди», - https://t.me/vasylevska96/3117?fbclid=IwAR0INZogsWfQ-kcJSCC4B8ZxfEiQ15qj522rvdm60RUA8wusHdmcL_7GEfo йдеться у дописі Ольги Василевської-Смаглюк. За її словами, «Петро Олексійович не є лікарем за освітою», тож нардепка вважає таку поведінку «ганебною і такою, що нівелює його пожиттєвий статус Президента України».
Водночас Ірина Геращенко у своєму дописі дякує «адекватним депутатам», які не підтримали заяву Ольги Василевської-Смаглюк і наводить свою версію подій.
«Пані слуга виклала відео, де вона бігає за Порошенком кулуарами і повторює «жмурукуобнімаю», хоч авторів цих так званих плівок товаришів Деркача і Дубінського зараз звинувачують в держзраді. Передісторія ж була наступна. Лідери фракцій зійшлися на погоджувальну, де обговорювали необхідність дотримувати регламенту, повернути годину запитань до уряду, викликати премʼєра на закон про мобілізацію й припинити перешкоджати діяльності нардепів, зокрема міжпарламентській дипломатії. Й тут до зали увірвалися слуги, які почали справжню істерику. Смаглюк стверджує, що ПП вийшовши з погоджувальної, порадив їй лікаря, й це образа, бо «Порошенко не лікар, а кондитер», - йдеться у дописі Ірини Геращенко. За словами Геращенко, всі представники «Слуги народу» голосували за відсторонення Петра Порошенка, але таке рішення врешті-решт не було прийнято в регламентному комітеті.
До чого такий довгий вступ? А до того, що мені ця Василевська-Смаглюк, коли приходила на прямий канал, з такою злістю захищала блазня, що в неї аж очі вилазили з орбіт і летіла піна з рота, як у мого пікінеза.
Не ображайте тваринку. Погавкавши у під'їзді Ваш песик вдовольнявся усвідомленням того, що він тут найбільший і найстрашніший. А після цього робив свої собачі справи та тішився життю усім арсеналом доступних йому способів.
Щодо тієї істоти - депутани Василевської-Смаглюк, картина принципово інша. Вона мусить таке ротом говорити. Бо коли з якихось причин того не трапиться, найімовірніше їй настане повний і незворотний капут.
Методичка ще неготова?
...ну і лексика спонсорів теж у у стилі наукивців, впевнена , значить рішали на верху є ...
А тепер до теми. Старій бабі-ягі Бздюлі мошонкі такі приколи вдавалися не раз. Все не згадаю, але Бздюля прокололась не раз в тих виборах, навіть спіймали за руку якусь касиршу з універсама з провінції, показали по ТБ, яка "жертвовала" бабері з косою сотні тисяч.
Он, навіть наш Іван склав із себе повноваження Почесного Хранителя Колекції Її Перук!
І правильно зробив.
Раніше чому не викрили ?
Вважаю легітимної влади в нас не лишилось. Самі злочинці.
Український Мін'юст напередодні виборів вертить тими фейковими партіями як циган сонцем з метою узурпації ворогами державної влади в Україні.