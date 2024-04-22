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Жителі "хрущовки" з Нетішина переказали понад 3,6 млн грн партії "Слуга народу": Рух "Чесно" викрив мережу донорів партії влади

Володимир Старовойт

Журналісти встановили мережу "донорів" партії "Слуга народу" на Хмельниччині, які перерахували понад 17 млн грн за 2020 рік. Лише жителі одного будинку пожертвували "Слузі народу" понад 3,6 млн грн.

Про це повідомив активіст руху "Чесно" Олександр Саліженко, передає Цензор.НЕТ.

"Це звичайна "хрущовка" майже у центрі Нетішина Хмельницької області. Якщо вірити звітам, у ній живуть щедрі донори Слуга Народу, які у 2020 році перерахували партії трохи більше 3 млн 623 тис. гривень. Загалом мешканці Нетішина перерахували "Слузі народу" понад 17 мільйонів гривень. Гроші жертвували центральному офісу партії та її київській обласній організації. Але, чомусь, хмельницькій обласній організації не дали ні копійки", - йдеться в повідомленні.

Донори "Слуги народу"

Рух ЧЕСНО проаналізував фінансовий звіт "Слуги народу" та вияви мережу пов’язаних між собою донорів.

"А ще серед жертводавці "слуг" є люди причетні до ексдепутата Київради від "Батьківщини". Один із них є доцентом столичного вишу, а його реакція у спілкуванні з авторкою виявилась досить неочікуваною: "- Ідіть нах#й. Єдине, що можу сказати", - додав Саліженко.

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За даними руху, із "хрущовкою" у майже центрі Нетішина пов'язані 4 донорів "Слуги народу" - Віктор Гордєєв, Лариса Литвин, Маргарита Фуртатова та Тетяна Максимук, які загалом переказали партії понад 3 млн 623 тис. гривень.

"Віктор Гордєєв та Лариса Литвин — родичі, повідомила Литвин у телефонній розмові. ... А в Реєстрі прав власності на нерухоме майно є згадки про спільне володіння квартирою у вказаному будинку. У цій же квартирі підприємцями реєструвалися, очевидно, брати Віктора — Денис та Андрій Гордєєви. Усі — Михайловичі. Сам Віктор на питання, чи це його брати, відповів: "Допустим".

За даними YouControl, Андрій Гордєєв має російське громадянство. У 2006 році заснував ТОВ "Торгово-сервісний центр — Універсалсервіс", власником якого зараз є колишній депутат Київради Володимир Старовойт. "Універсалсервісу", а фактично — Старовойту, належить готель "Горинь" у Нетішині, де головною бухгалтеркою є Маргарита Фуртатова, яка також фінансово донатила "слугам". У квартирі саме цього будинку вона реєструвалася підприємицею", - йдеться в матеріалі.

Також у цьому будинку, зазначили у русі, має квартиру ще одна донорка - Тетяна Максимук.

чесно

У коментарі Гордєєв та Фуртатова зазначили, що переказувати гроші для "слуг" — це їхнє особисте рішення і до цього не причетні ні родина Гордєєвих, ні ексдепутат Старовойт. Литвин сказала, що її донат - це її особисте рішення.

Нетішинський підприємець Віталій Каленюк, який є директором в агентстві нерухомості "Квартал", яке знаходиться за адресою "готель "Горинь", 4 пов., оф. 403", вніс на рахунок центрального офісу партії 1 млн гривень.

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"У партійного жертводавця Віктора Гордєєва є два, очевидно, брати — Денис та Андрій. Хоч останні й не донатили до фонду партії "Слуга народу", це робили люди, пов’язані з ними родинними та діловими зв’язками. Так, наприклад, київській обласній організації "Слуги народу" донатив колишній тесть Дениса Гордєєва, підприємець Сергій Хахльов. А жертводавець Олександр Місяць зареєструвався як ФОП на телефонний номер, який належить колишній тещі Дениса Олені Хахльовій.

Натомість Олександр Мєхових пов’язаний з Гордєєвими бізнес-зв’язками. Вони тягнуться через три фірми: ТОВ "Рибацька артіль", "Завод продовольчих товарів — Універсалпрод" та мале підприємство "Агротехсервіс", - зазначили у "Чесно".

чесно

Сергій Хахльов заперечив, що до внеску причетний його колишній зять.

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Майже 2 млн 300 тис. гривень "Слузі народу" перерахували знайомі Ірина Борилюк та подружжя діловодки Катерини і на той час підприємця Михайла Німців. Про їхнє знайомство свідчать соцмережі.

Ірина Борилюк через місце реєстрації свого ТОВ "СТВ-Варга" пов’язана з сім’єю Гордєєвих.

чесно

У коментарі Руху ЧЕСНО Борилюк розповіла, що зробити внесок було її особистим рішенням, а сім’я Гордєєвих до цього не причетна.

Натомість Михайло Німців у коментарі Руху ЧЕСНО пояснив, що вони з дружиною перерахували партії власні кошти і що раніше Катерина працювала у "ПриватБанку" та не знає, хто така Ірина Борилюк.

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Водночас у підприємця Дмитра Сіроша, який перерахував партії "Слуга народу" 398 тис. 900 гривень, бізнес-зв’язків із Гордєєвими не знайшли. Але із соцмереж видно, що колишню дружину Дениса Гордєєва Олександру він таки знає, що сам і підтвердив.

Крім того, до фонду "Слуги народу" кошти перераховувала Галина Скіженок - майже 1,5 млн гривень. У коментарі Руху ЧЕСНО вона розповіла, що була "бухгалтером, поваром і завєдующей" в кафе-кальян "Шиша", яке належало Дмитру Сірошу.

Також рух встановив, що крім жертводавців партії "Слуга народу" з Нетішина є ще двоє людей, які можуть бути пов’язані з ексдепутатом Старовойтом.

"Це, зокрема, Галина Назарчук, яка зареєстрована в селі Лісові Гринівці Хмельницького району. До центрального офісу партії "Слуга народу" вона перерахувала 670 тис. гривень. Зі Старовойтом Галина пов’язана через дочірнє підприємство ТОВ "Подільська інвестиційна компанія" "Сатанівський ринок". Назарчук, ймовірно, є родичкою партнера Старовойта Олександра Назарчука, який слідкує за групами "Сатанів" та "Сатанівська селищна територіальна громада" у Facebook", - йдетьсяв повідомленні.

Номер Олександра Назарчука для реєстрації ФОП використала Юлія Назарчук із Києва.  Людина з аналогічним ПІБ перерахувала до центрального офісу партії "Слуга народу" 1 млн 700 тис. гривень.

Назарчук співпрацює зі Старовойтом та є доцентом кафедри політичних технологій Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, зазначили у "Чесно".

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"Реакція доцента столичного вишу виявилась досить неочікуваною:

- Я телефоную пані Юлії Назарчук. Я так розумію, я помилилась номером?

- Ні-ні-ні-ні.

- З ким я тоді…

- Фінансовий директор, бухгалтер.

- Чи можу я з нею особисто поговорити?

- Ну а це хто?

- Мене звати Ярослава Нікітюк, я журналістка Руху ЧЕСНО. І я б хотіла з нею поговорити щодо одного питання.

- Ідіть нах#й. Єдине, що можу сказати", - цитує розмову рух.

Схожа реакція була й тоді, коли авторка телефонувала Галині Назарчук. Із журналісткою говорив чоловік, який представився повіреним Галини та сказав журналістці іти "за руським кораблем".

Також читайте: Більшість українців вважають, що ОП впливає на держоргани з перевищенням своїх повноважень, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Володимира Старовойта ЗМІ називають "королем ринків": у 2014 році ЗМІ писали, що йому належать три ринки у київському районі Оболонь. Натомість регіональні медіа пишуть, що Старовойт дотичний до ринків у Житомирі, Бердичеві та Рівному. 

Крім бізнесу, Старовойт реалізувався і в політиці. Протягом 2002–2006 років був депутатом Київради від Соціалістичної партії України, а у 2015–2020 роках — депутатом міськради столиці від "Батьківщини". У 2020 році Старовойт також намагався пройти у Київраду, але тоді його не обрали. Проте він і досі очолює районну партійну організацію "Батьківщини" на столичній Оболоні.

У цій ситуації виникає досить логічне питання: чому столичний ексдепутат, пов’язаний із "Батьківщиною", фінансує партію "Слуга народу" та чи не було це методом отримання преференції для власного бізнесу в майбутньому?" - підсумували автори матеріалу.

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Автор: 

фінансування (3087) ЧЕСНО (110) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+29
Черговий зашквар "слуг урода"-давно не сенсація.
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22.04.2024 14:47
+25
Морда професійного мерзотника.
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22.04.2024 14:45
+16
Гадюшник !
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22.04.2024 15:05
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Морда професійного мерзотника.
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22.04.2024 14:45 Відповісти
Схожий на цього довбой@ба кацапського...як його...т.з. міністр культури...рябинський чи шо? До речі теж загидив Україну фактом свого народження тут. Може родичі?
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22.04.2024 14:49 Відповісти
А дідько їх знає...
Дивлячись на цю та подібні морди, я думаю, що професор Ломброзо мав рацію. Принаймні, іноді.
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22.04.2024 14:54 Відповісти
І - так: це лиш мені здалося? Ця істота схожа на іншу - котра нашиває себе Шурмою...
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22.04.2024 14:57 Відповісти
мединский-бывший министр культуры параши,такое сучье быдло было
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22.04.2024 18:10 Відповісти
Це той що з лишньою хромосою - даун медінській
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22.04.2024 20:54 Відповісти
"Какая атвратітєльная рожа!"(с.)
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22.04.2024 15:12 Відповісти
Щоб з цим покінчити, не треба колесо видумувати. У США зробили просто- ну пожертвували, а доходи дозволяють таки внески робити, а налоги з доходів сплатив, ні- тоді буцегарня і вони бистренько розкажуть хто що і за що.
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22.04.2024 15:35 Відповісти
Ага, щассс...
Ви вірите, що татаровці і зє!-путати із зє!-путанами цим будуть займатися?..
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22.04.2024 16:40 Відповісти
ЗЕмразі - партія шахраїв !!!
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22.04.2024 17:24 Відповісти
МАФІЯ « МОЛОДИЕ 🤢🤡🎪РИГОВОНЯЛИ» гірша за КОЗА НОСТРУ
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22.04.2024 19:15 Відповісти
Шахраїв? Хіба в політику можуть потрапити звичайні шахраї? Це ж вам не картку в банку отримати.
Очевидно що партію прислужників кремля профінансовано організованою керованою з одного центру фінансовою мережевою схемою з ворожого кремля.
https://twitter.com/BulbaStepan/status/1760365236899500450
https://www.slidstvo.info/articles/sponsory-slugy-narodu-advokaty-biznesmeny-ta-kompaniyi-z-kryminalnymy-provadzhennyamy/
https://www.chesno.org/post/3823/
https://nazk.gov.ua/uk/nazk-vyyavylo-oznaky-kryminalnogo-pravoporushennya-u-finansuvanni-partiyi-sluga-narodu/
Показовою тут є підтримка цієї кремлівської партії звичайним пересічним населенням:
"Від моменту реєстрації "Слуга народу" не отримала жодного малого внеску (згідно з методологією Руху ЧЕСНО, малим є внесок до 500 гривень, що становить близько 10% мінімальної місячної зарплати).
Внесками від 100 тисяч гривень партії надійшло понад 99,7% коштів".

Тут виникають логічні запитаня: куди дивились спецслужи і ЦВК, яка реєструвала цю фейкову партію?
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23.04.2024 13:44 Відповісти
Черговий зашквар "слуг урода"-давно не сенсація.
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22.04.2024 14:47 Відповісти
О СКОЛЬКА НАМ АТКРИТІЙ ЧУДНИХ ГАТОВІТ ЖІЗНЬ О ЗЕТВАРЯХ УБЛЮДНИХ!
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22.04.2024 15:35 Відповісти
Україна унікальна держава.Тільки у на можна обрати на виборах свою "загибель" і ще оплатити зі своєї кішені.
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22.04.2024 14:49 Відповісти
Угу з власної, дали *напрокат*свої дані за %,а от який той % (саме цікаве),Ярослава напевно не узнала.
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22.04.2024 15:37 Відповісти
Гадюшник !
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22.04.2024 15:05 Відповісти
Організоване злочинне угрупування "Слуги не українського наріду".
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22.04.2024 16:37 Відповісти
"Ойва Юнтунен уважал честность, так как сам был негодяй." Арто Паасілінна ("The Forest of the Hanged Foxes")
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22.04.2024 15:17 Відповісти
А дорослі дяді попереджади - буде звіздець, буде путін та росія - 73% просто, чесно, ржали - бо по теліку - кв95,ліга сміху, розміши коміка - і скрізь у тих программах - майбутьній презедент України - нетрадіційний гравець на фано - жид-зеленский.
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22.04.2024 15:20 Відповісти
В цьому будинку живуть багаті люди
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22.04.2024 15:20 Відповісти
да-і називаюца ані "міліонєри із хрущоб"...
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22.04.2024 15:42 Відповісти
Що ж... Одні якісь мутні гешефти ! В цю вся їхня суть.
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22.04.2024 15:44 Відповісти
"- Ідіть нах#й. Єдине, що можу сказати"
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22.04.2024 15:45 Відповісти
ну тож жителі хрущовки-богаті люди
Он у зеленського зовсім не має нерухомості в Україні-бомж...
все за кордоном
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22.04.2024 15:46 Відповісти
https://glavcom.ua/country/politics/vidstoroniti-poroshenka-vid-zasidan-radi-rehlamentnij-komitet-ukhvaliv-rishennja-997243.html Регламентний комітет Верховної Ради сьогодні 22/04 не ухвалив рішення стосовно вимоги депутатки «Слуга народу» Василевської-Смаглюк відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань, яка поскаржилася на нього за пораду їй звернутися до лікаря
Минулого місяця, після одного із засідань, депутатка Василевська-Смаглюк https://glavcom.ua/news/skandal-u-radi-okhorontsi-poroshenka-shtovkhali-narodnu-deputatku-jaka-stavila-jomu-nezruchni-pitannja-992003.html?fbclid=IwAR0A8bwwNzReAW86su-KsNw988-C_kPv6hDNBx2c9itKvEUBHKfCaSnTF44 повідомила про конфлікт із Порошенком. Це сталося після оголошення перерви у засіданні Верховної Ради, під час якої нардепка запитала, чому не відбувається голосування за важливі законопроєкти. Вона заявляла, що Порошенко на її зауваження порадив їй знизити тон, і сказав, що «від неї смердить». Згодом, коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.
Як стало відомо, після цього інциденту Ольга Василевська-Смаглюк подала заяву з вимогою відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань. Але таку вимогу не підтримала більшість народних депутатів.
«Комітет який на половину складається з депутатів від ЄС та ОПЗЖ, не підтримав мою заяву, не набралося достатньої кількості голосів. Тому що Євросолідарність та екс-Партія регіонів - це брати-близнюки нерозлучники, які діють разом всюди і завжди», - https://t.me/vasylevska96/3117?fbclid=IwAR0INZogsWfQ-kcJSCC4B8ZxfEiQ15qj522rvdm60RUA8wusHdmcL_7GEfo йдеться у дописі Ольги Василевської-Смаглюк. За її словами, «Петро Олексійович не є лікарем за освітою», тож нардепка вважає таку поведінку «ганебною і такою, що нівелює його пожиттєвий статус Президента України».
Водночас Ірина Геращенко у своєму дописі дякує «адекватним депутатам», які не підтримали заяву Ольги Василевської-Смаглюк і наводить свою версію подій.
«Пані слуга виклала відео, де вона бігає за Порошенком кулуарами і повторює «жмурукуобнімаю», хоч авторів цих так званих плівок товаришів Деркача і Дубінського зараз звинувачують в держзраді. Передісторія ж була наступна. Лідери фракцій зійшлися на погоджувальну, де обговорювали необхідність дотримувати регламенту, повернути годину запитань до уряду, викликати премʼєра на закон про мобілізацію й припинити перешкоджати діяльності нардепів, зокрема міжпарламентській дипломатії. Й тут до зали увірвалися слуги, які почали справжню істерику. Смаглюк стверджує, що ПП вийшовши з погоджувальної, порадив їй лікаря, й це образа, бо «Порошенко не лікар, а кондитер», - йдеться у дописі Ірини Геращенко. За словами Геращенко, всі представники «Слуги народу» голосували за відсторонення Петра Порошенка, але таке рішення врешті-решт не було прийнято в регламентному комітеті.
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22.04.2024 15:47 Відповісти
У мене був собачка, пікінез. Дрібненький, але дуже агресивний. Особливо любив гавкнути, коли його виводили з квартири в підїзд. По простій причині, його гавкання в підїзді ставало завдяки акустиці, дуже голосним, просто єхо йшло. І псові здавалось, що він здоровенний, як алабай, судячи по його гавкоту. І в нього при гавкотінні аж очі майже вилазили з орбіт від злості.
До чого такий довгий вступ? А до того, що мені ця Василевська-Смаглюк, коли приходила на прямий канал, з такою злістю захищала блазня, що в неї аж очі вилазили з орбіт і летіла піна з рота, як у мого пікінеза.
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22.04.2024 17:34 Відповісти
.
Не ображайте тваринку. Погавкавши у під'їзді Ваш песик вдовольнявся усвідомленням того, що він тут найбільший і найстрашніший. А після цього робив свої собачі справи та тішився життю усім арсеналом доступних йому способів.
Щодо тієї істоти - депутани Василевської-Смаглюк, картина принципово інша. Вона мусить таке ротом говорити. Бо коли з якихось причин того не трапиться, найімовірніше їй настане повний і незворотний капут.
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22.04.2024 22:13 Відповісти
До речі, згадане тут село Лісові Гринівці - це передмістя Хмельницького, навіть ходить туди міська маршрутка.
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22.04.2024 15:49 Відповісти
На "логічне питання: чому столичний ексдепутат, пов'язаний із "Батьківщиною", фінансує партію "Слуга народу"" є проста логічна відповідь: тому що ці структури - близнюки; принаймі, пасуться на одному електоральному полі; і в них обидвох один генеральний спонсор - Коломойський.
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22.04.2024 15:53 Відповісти
За цим стоїть керівництво Енергоатому, недарма цей чудовий будинок знаходиться в Нетішині - місті-супутнику Хмельницької АЕС. Звісно, гроші ці "благодійники" переводять не свої! Таким чином, державні кошти акціонерного товариства Енергоатом тіньовими схемами спрямовуються на фінансування "слуг"
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22.04.2024 15:54 Відповісти
Интересно, какие будут последствия...😏
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22.04.2024 16:17 Відповісти
і як то ще ніхто не настрочив, що то все кляті порохоботи придумали?))
Методичка ще неготова?
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22.04.2024 16:24 Відповісти
Як прочитаю про покидьків від Зевлади, то чомусь не зустрічаю призвіщ етничніх українців, як не кацап, так іудей. Все більше і більше я стаю ярим націоналістом, бо бачу що Україну тупо знищть як ззовні, так і зсередини!
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22.04.2024 16:33 Відповісти
Мені дуже соромно за цих мародерів зі слуг уродів та іхнього преЗедента , який кришує своїх бандитів 😡
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22.04.2024 16:52 Відповісти
Не шкодуй, друже, прото відсрілюй потихеньку! Хх хоч і багато, але і вони колись скінчацця!😁
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22.04.2024 16:57 Відповісти
"Бідні люди" дали гроші на партію для "бідного хлопчика з народу"
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22.04.2024 17:09 Відповісти
отак якщо копнути то і 73% ефімерні...
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22.04.2024 17:13 Відповісти
А як сотні тисяч гривень можна внести на власні рахунки в банку? Як банк, який будь- якому пересічному заблокує рахунок і за 30. 000 готівкою, дозволив у порушення законів гатяти міліони?
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22.04.2024 17:29 Відповісти
Так ЗЕбанутій срані все можна. Щас празник на їхній вулиці. Думаю, ненадовго.
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22.04.2024 18:28 Відповісти
.... цікаво, чи ті особи так само щедро на купівлю дронів жертвують .
...ну і лексика спонсорів теж у у стилі наукивців, впевнена , значить рішали на верху є ...
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22.04.2024 17:44 Відповісти
Мені всі ці приколи від слуг нагадали вибори, вже не помню, за який рік. Мене за стару відьму з косою, бабу Бздюлю Мошонку забанили не просто на цензорі, а їхніми зусиллями забанили на фейсбуці 2 рази в той рік виборів.. Прийшлось заново рееструватися на ФБ, проходити процедуру 3 рази. Але у цензора довгі рука, вони забанили мою аву з твіттера, Кот Бегемот ( на цензорі ) і знов на фейсбуці вже в прошлому році за мої жорсткі наїзди на бубочку.Але ми, порохоботи, завжди находим варіанти все це обійти, було-би бажання. І в мене зараз бан на вхід на цензор з фейсбука і Х ( твіттер )
А тепер до теми. Старій бабі-ягі Бздюлі мошонкі такі приколи вдавалися не раз. Все не згадаю, але Бздюля прокололась не раз в тих виборах, навіть спіймали за руку якусь касиршу з універсама з провінції, показали по ТБ, яка "жертвовала" бабері з косою сотні тисяч.
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22.04.2024 17:57 Відповісти
Неправда, баба Гнюля свята, ії фсб посвятило на політичні процеси в Україні
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22.04.2024 18:11 Відповісти
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22.04.2024 18:26 Відповісти
Що казати... Бліда-Дама-З-Косою вже виконала свою "лебедину пісню" у далекому 2010-му році. Може, ще потрапить до ВР наступного разу за рахунок голосів "ядерного лохторату". А може, вже й не потрапить. "Ядерного лохторату" стає ж бо все менше, і не факт, що на наступні вибори його вистачить для подолання прохідного бар'єру.
Он, навіть наш Іван склав із себе повноваження Почесного Хранителя Колекції Її Перук!
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22.04.2024 22:24 Відповісти
А я Ваню Суліму бачив тут десь місяць--два тому, то був единий його пост. Може ще були, але мені не траплялись. Бідний, бідний Ваня, він один тут, на цензорі рвав тільник за бабу Дулю, а тепер без нього просто нудно, нема над ким приколотися.
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23.04.2024 07:32 Відповісти
Наразі Іван досить часто заходить на "Цензор". Але з підтримкою Блідої Дами він зав'язав.
І правильно зробив.
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23.04.2024 10:13 Відповісти
А хто з твого акка нещодавно заходив і срав на порохоботів, зокрема, на Євросолідарність? Ми тоді влаштували friendly fire.
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23.04.2024 15:54 Відповісти
Може це був ти, любитель посрать? Коли включаеш комп, не пий багато стекломою ,а то ще чортики ЗЕлені з моніка молізуть і шось відгризуть.
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23.04.2024 15:59 Відповісти
До речі, цим часто користуються кацапи. Я з 14 по 19 рік часто бував на росбалті, де рпикалувався над кацапнею і модери тоді терпіли, думаю, вони також на любили на той час *****. А потім замість банити робили підставні аву , навідь фотку туди присобачували і писали пости в підтримку *****. Це могли бути тільки гебкешні модератори. А тут на цензорі мене банять постійно, тому що я в свій час пресував бздюлю мошонку. А в прошлому році цензор забанив мене так, що я не можу війти ні з ФБ ні з твіттера. Але я бачив їх на ***, і коли е бажання,завжди прорвусь на цензор. Коли геть скучно і нема шо робить. Є уйма методів, тому срав я на їхніх модерів.
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23.04.2024 16:11 Відповісти
У мене буде прохання. Якщо якийсь підар сере тут під моїм ніком, то я тебе попрошу зфоткать це і отправить в твіттер, (або Х) на мій нік Кот Бегемот. Це можуть бути тільки модери з цензора, тому що другим це недоступно.
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23.04.2024 16:58 Відповісти
Самий час конфісковувати майно у всіх хабарників і схєматозників - як раз вистачить на ЗСУ.
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22.04.2024 18:08 Відповісти
А оті жителі хоч знають що вони такі багаті та щедрі? А податкова не хоче перевірити походження грошей в отих ''жителів хрущовки''?
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22.04.2024 19:13 Відповісти
Тому ці уроди й хочуть всіх в окопах згноїти - щоб не заважали красти
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22.04.2024 20:55 Відповісти
Давно ясно що це уроди аферисти та зрадники.
Раніше чому не викрили ?
Вважаю легітимної влади в нас не лишилось. Самі злочинці.
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22.04.2024 21:01 Відповісти
Ну аферисти вони й е афеисти..школа квартала...
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22.04.2024 21:12 Відповісти
Каламойский и другие олигархи кормят слуг народа. В обмен на неприкосновенность и возможность грабить Украину и далше
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22.04.2024 22:55 Відповісти
власть в Украине - тотальное ворье
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23.04.2024 00:36 Відповісти
Фейкова партія кремлівських слуг з фейковим по..здєнтом.
Український Мін'юст напередодні виборів вертить тими фейковими партіями як циган сонцем з метою узурпації ворогами державної влади в Україні.
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23.04.2024 13:57 Відповісти
 
 