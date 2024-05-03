Оккупанты за сутки нанесли 349 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Российские захватчики за минувшие сутки атаковали 8 населенных пунктов Запорожской области из БПЛА, РСЗО и артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке. Кроме этого, 144 БПЛА различной модификации атаковали Камышеваху, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. По Малой Токмачке и Работино враг совершил 11 обстрелов из РСЗО.
По территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Левадного и Малиновки были совершены 193 артобстрела.
Поступило 17 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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