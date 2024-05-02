На Пасху в Запорожской области будут ужесточены меры безопасности

В Запорожской области на пасхальные праздники усилят меры безопасности, правоохранители выйдут на усиленное дежурство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"На пасхальные праздники в Запорожье и области будут усилены меры безопасности. Сотрудники Нацполиции и других служб выйдут на усиленное дежурство, чтобы исключить провокации врага. Поэтому не стоит удивляться увеличению количества правоохранителей и усилению мер безопасности", - говорится в заметке.

Федоров добавил, что жителям региона необходимо с собой иметь документы, удостоверяющие личность, и выполнять законные требования правоохранителей.

Напомним, на Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будет следить более 23 тысяч правоохранителей. В Киеве усилят меры безопасности. При этом власти Кировоградщины на праздники сократили продолжительность комендантского часа. А в ГСЧС сообщили, что на праздник будут дежурить более 7000 спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

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