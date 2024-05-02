На Великдень у Запорізькій області будуть посилені заходи безпеки

У Запорізькій області на великодні свята посилять заходи безпеки, правоохоронці вийдуть на посилене чергування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На великодні свята в Запоріжжі та області будуть посилені заходи безпеки. Співробітники Нацполіції та інших служб вийдуть на посилене чергування, щоб унеможливити провокації ворога. Тому не варто дивуватися збільшенню кількості правоохоронців та посиленню безпекових заходів", - йдеться в дописі.

Федоров додав, що жителям регіону необхідно із собою мати документи, що засвідчують особу, і виконувати законні вимоги правоохоронців.

Нагадаємо, на Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців. У Києві підсилять заходи безпеки. При цьому влада Кіровоградщини на свята скоротила тривалість комендантської години. А у ДСНС повідомили, що на святе чергуватимуть понад 7000 рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

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