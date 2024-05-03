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Окупанти за добу завдали 349 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Обстріли Запорізької області

Російські загарбники протягом минулої доби атакували 8 населених пунктів Запорізької області з БпЛА, РСЗВ та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

 Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці. Крім цього, 144 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. По Малій Токмачці та Роботиному ворог здійснив 11 обстрілів з РСЗВ.

По території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки були завдано 193 артобстріли.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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обстріл (28250) Запорізька область (3569)


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