РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12447 посетителей онлайн
Новости
1 560 4

Турция не будет передавать российские ЗРК С-400 другим странам, включая Украину, - министр обороны Гюллер

Туреччина не передаватиме Україні ЗРК ППО С-400

Власти Турции отказались передавать закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" Украине.

Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью на телеканале CNN Türk, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не может быть и речи о том, что мы можем передать нашу систему С-400 в любую страну", - подчеркнул Гюлер.

Таким образом Анкара отклонила просьбу Вашингтона пойти на такой шаг и передать Украине ЗРК ПВО С-400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция ежегодно будет покупать 2,5 млн тонн сжиженного газа у американской ExxonMobil для уменьшения зависимости от РФ, - министр энергетики Байрактар

Министр выразил надежду, что для защиты воздушного пространства Турции вскоре будет реализован проект Hava Soj по производству самолетов специального назначения для радиоэлектронной борьбы.

Передача Украине ЗРК С-400

Ранее США предлагали Турции предоставить Украине системы противоракетной обороны С-400, приобретенные у России, но Анкара отказалась от этой идеи.

Автор: 

ПВО (2713) Турция (3371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
турки завше були ворогами Українців(((
показать весь комментарий
03.05.2024 09:42 Ответить
а нафіга вони кому то потрібні? вони ж не працюють!
як що, буданов, не бреше, звісно.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:53 Ответить
у турков с металлоломом проблемы
показать весь комментарий
03.05.2024 10:25 Ответить
Кому потрібний цей шмельц ?
показать весь комментарий
03.05.2024 11:39 Ответить
 
 