Турция не будет передавать российские ЗРК С-400 другим странам, включая Украину, - министр обороны Гюллер

Власти Турции отказались передавать закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" Украине.

Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью на телеканале CNN Türk, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не может быть и речи о том, что мы можем передать нашу систему С-400 в любую страну", - подчеркнул Гюлер.

Таким образом Анкара отклонила просьбу Вашингтона пойти на такой шаг и передать Украине ЗРК ПВО С-400.

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Министр выразил надежду, что для защиты воздушного пространства Турции вскоре будет реализован проект Hava Soj по производству самолетов специального назначения для радиоэлектронной борьбы.

Передача Украине ЗРК С-400

Ранее США предлагали Турции предоставить Украине системы противоракетной обороны С-400, приобретенные у России, но Анкара отказалась от этой идеи.