Турция ежегодно будет покупать 2,5 млн тонн сжиженного газа у американской ExxonMobil для уменьшения зависимости от РФ, - министр энергетики Байрактар

Турция для уменьшения зависимости от российского газа сейчас ведет переговоры с американским энергетическим гигантом ExxonMobil по закупке сжиженного природного газа.

Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Турция сейчас стремится создать "новый портфель поставок", который должен сделать ее менее зависимой от любого отдельного партнера. Также отмечается, что страна получит до 2,5 млн тонн СПГ в год в рамках долгосрочного соглашения, которое сейчас обсуждается с Exxon.

Кроме того, Байрактар сообщил, что контракт может быть подписан на десять лет, впрочем коммерческие условия по соглашению с компанией Exxon в настоящее время еще обсуждаются.

Издание напоминает, что на Россию приходится около 40% турецкого потребления СПГ. Москва также является крупнейшим поставщиком нефти в Турцию. Турция, которая имеет мало нефти и газа, сильно зависит от импорта из России, Азербайджана и Ирана, а также СПГ из Алжира, Катара, США и Нигерии.

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Сделка Турции с Exxon запланирована в то время, когда российский экспорт в Европу падает, поскольку Европа увеличивает закупку СПГ у мировых производителей, чтобы сократить импорт российского трубопроводного газа в ответ на вторжение Кремля в Украину.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Италия отказалась от российского природного газа и не будет иметь проблем с предложенным пакетом санкций ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ), который рассматривает Еврокомиссия. Также отмечалось, что в 14-м пакете санкций ЕС будут ограничения в отношении российского СПГ и нефтяного "теневого флота".