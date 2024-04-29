РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8205 посетителей онлайн
Новости
1 015 6

Турция ежегодно будет покупать 2,5 млн тонн сжиженного газа у американской ExxonMobil для уменьшения зависимости от РФ, - министр энергетики Байрактар

газ

Турция для уменьшения зависимости от российского газа сейчас ведет переговоры с американским энергетическим гигантом ExxonMobil по закупке сжиженного природного газа.

Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Турция сейчас стремится создать "новый портфель поставок", который должен сделать ее менее зависимой от любого отдельного партнера. Также отмечается, что страна получит до 2,5 млн тонн СПГ в год в рамках долгосрочного соглашения, которое сейчас обсуждается с Exxon.

Кроме того, Байрактар сообщил, что контракт может быть подписан на десять лет, впрочем коммерческие условия по соглашению с компанией Exxon в настоящее время еще обсуждаются.

Издание напоминает, что на Россию приходится около 40% турецкого потребления СПГ. Москва также является крупнейшим поставщиком нефти в Турцию. Турция, которая имеет мало нефти и газа, сильно зависит от импорта из России, Азербайджана и Ирана, а также СПГ из Алжира, Катара, США и Нигерии.

Также читайте: Турция увеличила импорт российской нефти до исторического рекорда

Сделка Турции с Exxon запланирована в то время, когда российский экспорт в Европу падает, поскольку Европа увеличивает закупку СПГ у мировых производителей, чтобы сократить импорт российского трубопроводного газа в ответ на вторжение Кремля в Украину.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Италия отказалась от российского природного газа и не будет иметь проблем с предложенным пакетом санкций ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ), который рассматривает Еврокомиссия. Также отмечалось, что в 14-м пакете санкций ЕС будут ограничения в отношении российского СПГ и нефтяного "теневого флота".

Автор: 

Газ (10223) Турция (3370)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В цій новині прекрасно все,навіть прізвище міністра!!!
показать весь комментарий
29.04.2024 09:35 Ответить
Скоро і у нас всі міністри будуть родичами Єрмака.
показать весь комментарий
29.04.2024 09:40 Ответить
Смотря откуда возить. Если с Америки то это не выгодно. Там перевозка долларов 350 за тысячу кубов стоит, в переводе на обычный газ.
показать весь комментарий
29.04.2024 09:48 Ответить
по моєму ви щось загнули, ну не може перевезення товару коштувати на рівні самого товару ... кацапи ж возять свій газ фіг знає куди з портів Балтійського моря !!! ніхто з Америки нічого возити не буде, поблизу Туретчини є купра газу - Північна Африка (Мароко,Туніс, Лівія, тощо), на Близькому Сході ( Саудівська Аравія, Оман, Катар, ОАЕ) та навіть Ізраєль розробляє своє газове родовище в Середземному морі ... так що )(уйло "усех переіграл" ...
показать весь комментарий
29.04.2024 10:11 Ответить
Азербайджанської нафти і газу не вистачає?
показать весь комментарий
29.04.2024 09:58 Ответить
Головне звідки Мобіл бере той газ чи не з раші... де його дочерні компанії працюють до цього часу
показать весь комментарий
29.04.2024 10:43 Ответить
 
 